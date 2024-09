Uẩn khúc về cái chết ở tuổi 22 của nữ minh tinh đình đám: Nạn nhân bị "ông trùm" quyền lực lừa quan hệ tình dục?

Nếu nhắc đến một trong những cái chết bí ẩn nhất nhì giới Hollywood, ngoài những cái tên được xem như huyền thoại thì công chúng sẽ không thể nào quên đi nữ minh tinh xấu số Aaliyah.

Aaliyah bất ngờ ra trong một vụ tai nạn máy bay thảm khốc vào năm 2001 - khi ấy cô mới vừa tròn 22 tuổi và sự nghiệp đang trên đà thành công.

Theo đó, Aaliyah nằm trong số 9 hành khách trên chiếc máy bay gặp nạn vào tối ngày 25/8/2001. Máy bay chở nữ ca sĩ cùng các hành khách khác đã bị nổ tung chỉ ít phút sau khi cất cánh rời Bahamas. Sự ra đi của Aaliyah khiến công chúng ngỡ ngàng và đau xót. Cái chết của Aaliyah vẫn chỉ được coi là tai nạn cho tới 20 năm sau khi cuốn sách mang tên "Baby Girl: Better Known as Aaliyah" do nhà báo Kathy Iandoli viết ra đời.

Hiện trường vụ nổ máy bay khiến nữ minh tinh Aaliyah cùng vài hành khách thiệt mạng

Sự ra đi bí ẩn

Aaliyah sinh năm 1979 là ca sĩ đình đám một thời ở Hollywood. Dù khi đó còn khá trẻ nhưng Aaliyah đã đạt được khá nhiều thành công. Cô từng được đề cử Grammy với danh hiệu Nữ ca sĩ nhạc R&B xuất sắc nhất cho ca khúc Try Again. Trước khi qua đời đột ngột, Aaliyah đã hoàn thành vai diễn đầu tiên trong Romeo Must Die cùng Lý Liên Kiệt.

Vào tháng 8/2021 - đúng tròn 20 năm ngày Aaliyah, cuốn sách mang tên "Baby Girl" Better Known as Aaliyah" chính thức được xuất bản. Thực tế việc điều tra nguyên nhân đằng sau vụ nổ chiếc máy bay chở Aaliyah chưa bao giờ được thực hiện một cách kỹ lưỡng.

Sự ra đi của Aaliyah khiến công chúng vô cùng bàng hoàng

Trong những năm sau đó, có rất ít lời giải thích cho việc tại sao chiếc máy bay lại được phép cất cánh. Một cuộc tranh cãi đã nổ ra khi không ít ý kiến cho rằng, số lượng 9 hành khách cùng 1 phi công đã khiến chiếc máy bay nhỏ rơi vào tình trạng quá tải. Sau vụ tai nạn, người ta nhanh chóng xác nhận rằng chiếc máy bay động cơ đôi nhỏ đã vượt quá giới hạn trọng lượng tối đa. Hơn nữa, trọng lượng không được phân bố đều, điều này khiến máy bay khó kiểm soát hơn một khi bay lên không trung. Trong bản báo cáo cuối cùng được công bố vào năm 2002, cơ quan chức năng cho biết, phi công không có kinh nghiệm, thậm chí còn sử dụng chất cấm và rượu.

Thế nhưng điều khiến Kathy Iandoli - nhà báo viết cuốn sách "Baby Girl" Better Known as Aaliyah" cảm thấy nghi ngờ chính là lý do tại sao một người sợ máy bay như Aaliyah lại nhất quyết muốn lên 1 chiếc máy bay nhỏ khi biết rõ số lượng người đã quá tải. Đáng chú ý hơn chính là vào ngày hôm sau đã có một chiếc máy bay được thuê riêng để tiện cho Aaliyah.

Nhà báo Kathy Iandoli cho rằng, cái chết của Aaliyah còn nhiều uẩn khúc

Trong cuốn sách có nhắc đến người đàn ông sống ở Quần đảo Abaco tên là Kingsley Russell. Gia đình Russell làm dich vụ taxi và khách sạn gần khu vực năm xưa xảy ra vụ tai nạn máy bay của Aaliyah. Theo Russell, ngay sau cái chết của Kobe Bryant vào tháng 2/2020, anh đã tạo một video trên YouTube, nhưng sau đó đã xóa đi. Ở video này, Russell mô tả cảm giác kích động khi đọc vụ Kobe Bryant khiến anh nhớ về ngày bản thân chứng kiến khoảnh khắc Aaliyah được đưa lên chuyến bay tử thần trong lúc đang ngủ. Russell nói rằng, dường như Aaliyah đã bị bất tỉnh ngay sau khi uống 1 viên thuốc được đưa bởi 1 người trong đoàn.

Điều khiến Russell khó hiểu chính là chỉ vài phút trước khi lên máy bay, Aaliyah dường như tỏ thái độ phản đối kịch liệt, từ chối lên chuyến bay đó. Russell nói rằng âm thanh khi chiếc máy bay đâm xuống đất khiến anh không bao giờ quên.

Nạn nhân của "ông trùm" quyền lực?

Theo truyền thông Mỹ, làm tình đồng giới tuổi vị thành niên không phải hành vi cuối danh mục những bê bối của siêu sao showbiz. Cơ quan điều tra còn muốn công bố chứng cứ R. Kelly lạm dụng tình dục nữ danh ca Aaliyah bị người này ép cưới làm vợ, năm cô mới 15 tuổi.

Theo như các bằng chứng, Kelly đã dụ dỗ Aaliyah lúc cô khoảng 13 tuổi. Sau khi biết cô mang bầu ở tuổi 15, R. Kelly đã mua một thẻ căn cước giả trị giá 500 USD để cử hành lễ cưới với cô và cuộc hôn nhân này là “cảm hứng” cho R. Kelly sáng tác một album tên “Tuổi tác chỉ là một con số”.

Aaliyah được cho là nạn nhân bị "ông trùm" R. Kelly lừa quan hệ tình dục cũng như kết hôn từ năm 15 tuổi

Thẩm phán Tòa án Liên Bang Mỹ khẳng định, nữ nghệ sĩ trẻ có thể đã buộc phải chấp nhận đám cưới, sau đó bị đe dọa, nên không đủ can đảm khai báo với cơ quan bảo vệ pháp luật. Vụ án bỗng chốc bị lãng quên do Aaliyah bất ngờ qua đời sau tai nạn máy bay năm 2001.

Trong phiên tòa diễn ra vào tháng 9/2021, R. Kelly đã bị kết án với 9 tội danh gồm: Tống tiền, buôn bán tình dục, xâm hại tình dục trẻ em, bắt cóc, hối lộ... Tới tháng 6/2022, "ông trùm" quyền lực này chính thức nhận bản án 30 năm tù vì tội lợi dụng sự nổi tiếng và giàu có trong nhiều thập kỷ để dụ nhiều phụ nữ, trẻ em gái vị thành niên quan hệ tình dục.