U50 mà trẻ như gái đôi mươi thì đây chắc chắn là ngoại lệ của tạo hoá

Kim Sa Rang là cái tên không còn xa lạ với khán giả yêu phim Hàn Quốc. Cô từng được mệnh danh là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc chuẩn mực nhất làng giải trí xứ kim chi. Dù không hoạt động dày đặc như đồng nghiệp cùng thời, Kim Sa Rang luôn biết cách khiến công chúng phải nhắc đến mình mỗi khi xuất hiện nhờ vẻ đẹp gần như “đóng băng theo thời gian”.

Mới đây, trong loạt bức ảnh vừa được đăng tải trên Instagram cá nhân, Kim Sa Rang khiến nhiều người phải đứng hình vì visual quá đỗi trẻ trung. Nữ diễn viên xuất hiện với mái tóc đen dài buông tự nhiên, làn da căng mịn gần như không tì vết, đường nét gương mặt thanh tú và nhẹ nhàng. Không cần makeup cầu kỳ hay filter chỉnh sửa, vẻ ngoài trong veo của cô mang lại cảm giác tươi mới, trẻ trung dù đã gần 50 tuổi.

Trang phục cũng là điểm cộng lớn giúp Kim Sa Rang hack tuổi triệt để. Cô chọn phong cách tối giản nhưng có gu: áo khoác dáng rộng, chất liệu ấm áp, vừa thời trang vừa mang hơi hướng casual hiện đại. Trên Instagram cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên ghi điểm với những set đồ tinh tế, trẻ trung nhưng không cố “cưa sừng làm nghé”.

Ngay sau khi loạt ảnh được chia sẻ, cộng đồng mạng nhanh chóng bùng nổ với hàng loạt phản ứng kinh ngạc. Nhiều người cho rằng nếu không biết trước tuổi thật, rất khó để đoán Kim Sa Rang đã bước sang U50. Visual “thách thức thời gian” của cô được ví như minh chứng sống cho câu nói rằng nhan sắc thật sự có thể đi ngược lại tuổi tác.

Một số bình luận của netizen:

- Nói cô này mới ngoài 20 chắc tôi cũng tin, U50 mà thế này là quá vô lý.

- Thời gian có vẻ bỏ quên Kim Sa Rang rồi.

- Gần 50 mà được như này thì chỉ có thể là ngoại lệ của tạo hoá.

- Da dẻ trộm vía thật chứ, mướt mắt dữ.

- Gu ăn mặc trẻ trung nhưng rất sang nha.

- U50 mà visual thế này thì mấy người U30 như tôi biết giấu mặt đi đâu.

Trong hành trình hoạt động nghệ thuật của mình, Kim Sa Rang không phải là mẫu diễn viên phủ sóng dày đặc trên màn ảnh, nhưng hễ xuất hiện là lập tức tạo được dấu ấn riêng. Một trong những vai diễn đáng nhớ nhất của cô là Min Hyo Rin - mối tình đầu đầy ám ảnh của nhân vật do Hyun Bin thủ vai trong Secret Garden (2010). Hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp, kiêu kỳ, toát lên vẻ sang trọng cùng lối diễn xuất chừng mực, tinh tế đã giúp Kim Sa Rang trở thành nữ thần trong mắt đông đảo khán giả.

Nữ diễn viên khá kén chọn kịch bản và chỉ nhận lời tham gia những dự án thật sự phù hợp. Những năm gần đây, tần suất xuất hiện của nữ diễn viên trên màn ảnh ngày càng thưa thớt, nhưng mỗi lần tái xuất đều đủ sức khuấy động dư luận, khiến công chúng không khỏi trông chờ và bàn tán.