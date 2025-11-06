CTCP Vinspace vừa được thành lập ngày 3/11/2025 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Đây là công ty do Vingroup, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, và 2 con trai Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng góp vốn.

Ông Phạm Nhật Vượng góp phần lớn nhất với 213 tỷ đồng, tương đương 71%; Vingroup với 57 tỷ đồng tương đương 19%. ﻿Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng góp 15 tỷ đồng tương đương 5% mỗi người.

﻿Công ty này hoạt động ở 6 ngành nghề, trong đó nổi bật nhất là sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan; vận tải hàng hóa hàng không.

Chủ tịch HĐQT là Nguyễn Mai Hoa. Đây là một nhân vật cũng gắn liền với tên tuổi Vingroup, ví dụ như đóng vai trò Chủ tịch HĐQT VinRobotics.

BCTC 9 tháng đầu năm 2025 của Vingroup (HoSE: VIC) cho thấy kết quả tăng trưởng mạnh mẽ, với doanh thu thuần đạt 169.611 tỷ đồng (tương đương 6,45 tỷ USD), tăng 34%, và lợi nhuận sau thuế gấp 1,9 lần cùng kỳ, đạt 7.565 tỷ đồng.

Phân tích chi tiết từ BCTC Q3.2025 cho thấy, mảng kinh doanh bất động sản (chủ yếu là Vinhomes) tiếp tục là "cỗ máy in tiền " của tập đoàn. Mảng này đóng góp 78.300 tỷ đồng (tương đương 3 tỷ USD) vào doanh thu thuần hợp nhất, chiếm 46% tổng cơ cấu.

Nếu bất động sản là "hiện tại", thì VinFast là "tương lai" nhận được nguồn lực đầu tư lớn nhất. Mảng sản xuất (chủ yếu là VinFast) đã vươn lên thành trụ cột doanh thu lớn thứ hai, ghi nhận gần 50.700 tỷ đồng (tương đương 1,9 tỷ USD) , chiếm gần 30% tổng cơ cấu.