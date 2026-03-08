Tỷ phú Elon Musk và 5 lời khuyên thấm thía: Chỉ cần làm được 1 điều, cơ hội thành công sẽ tăng vọt, sớm chạm tới vinh quang

Elon Musk là doanh nhân, nhà sáng lập và nhà từ thiện nổi tiếng trên toàn cầu. Theo cập nhật của Forbes ngày 5/3/2026, ông hiện là người giàu nhất thế giới với khối tài sản ước tính khoảng 841,5 tỷ USD.

Tỷ phú Elon Musk là đồng sáng lập của nhiều doanh nghiệp công nghệ có tầm ảnh hưởng lớn như: Tesla, SpaceX và công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI. Bên cạnh đó, ông còn sáng lập The Boring Company, một doanh nghiệp phát triển hệ thống hạ tầng giao thông ngầm, cùng Neuralink - công ty nghiên cứu công nghệ cấy ghép não nhằm kết nối con người với máy tính.

Không chỉ gây chú ý bởi thành công trong kinh doanh và khối tài sản khổng lồ, Elon Musk còn được xem là biểu tượng truyền cảm hứng đối với nhiều người trên thế giới.

Những quan điểm và triết lý sống của ông thường khuyến khích con người dám nghĩ lớn, kiên trì theo đuổi mục tiêu và không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân.

Trong một cuộc phỏng vấn, Elon Musk từng thẳng thắn chia sẻ 5 nguyên tắc quan trọng mà ông cho rằng có thể giúp mỗi người mở ra cánh cửa dẫn tới thành công và sự thịnh vượng. Để đạt được thành tựu bền vững, mỗi người cần xây dựng tư duy dựa trên tầm nhìn dài hạn, đồng thời kiên định với những nguyên tắc có giá trị lâu dài.

1. Có tầm nhìn dài hạn

Theo quan điểm của tỷ phú Elon Musk, một trong những yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa người thành công và số đông chính là tầm nhìn thời gian. Ông cho rằng nếu một người chỉ đặt mục tiêu trong 2 đến 3 năm, họ sẽ phải cạnh tranh với rất nhiều đối thủ vì hầu hết mọi người đều suy nghĩ trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Ngược lại, nếu dám nhìn xa từ 7 đến 10 năm, bạn sẽ bước vào một “sân chơi” hoàn toàn khác. Ở đó, số người đủ kiên nhẫn và quyết tâm theo đuổi mục tiêu dài hạn thường rất ít.

Tầm nhìn dài hạn giúp mỗi người không bị cuốn theo những biến động nhất thời của thị trường hay cuộc sống. Thay vì chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt, họ sẽ tập trung xây dựng những năng lực cốt lõi và giá trị bền vững. Qua thời gian, những nỗ lực này sẽ tạo ra lợi thế rõ rệt so với những người chỉ chạy theo kết quả nhanh chóng. Chính sự kiên trì với mục tiêu dài hạn thường là yếu tố quyết định mở ra cơ hội thành công lớn hơn.

2. Ưu tiên giá trị bền vững hơn lợi ích trước mắt

Elon Musk cho rằng nhiều dự án có thể mang lại lợi nhuận nhanh chóng trong một giai đoạn nhất định, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng thực sự có giá trị lâu dài. Những mô hình kinh doanh chỉ dựa vào cơ hội nhất thời hoặc lợi thế tạm thời thường khó duy trì trong nhiều năm. Khi điều kiện thị trường thay đổi, lợi nhuận ngắn hạn đó có thể nhanh chóng biến mất.

Ngược lại, những dự án đang xây dựng nền tảng như công nghệ, thương hiệu, mạng lưới khách hàng hoặc hệ sinh thái sản phẩm thường cần nhiều thời gian để phát triển. Trong giai đoạn đầu, chúng có thể chưa tạo ra lợi nhuận đáng kể, thậm chí phải chấp nhận thua lỗ để đầu tư cho tương lai. Tuy nhiên, khi nền tảng đã đủ vững chắc, giá trị mà chúng mang lại sẽ bền vững và tăng trưởng theo thời gian. Vì vậy, điều quan trọng không phải là kiếm được bao nhiêu tiền ngay hôm nay, mà là khả năng tạo ra dòng giá trị ổn định trong nhiều năm tới.

3. Tập trung vào những điều không thay đổi

Nhiều người thường cố gắng dự đoán những xu hướng mới của thị trường, từ công nghệ, mô hình kinh doanh cho đến các trào lưu tiêu dùng. Tuy nhiên, Elon Musk cho rằng có một câu hỏi còn quan trọng hơn: “Trong 10 năm tới, điều gì vẫn sẽ không thay đổi?”

Theo quan điểm của vị tỷ phú này, việc dự đoán tương lai luôn tiềm ẩn nhiều sai lệch, bởi thị trường và công nghệ có thể biến động rất nhanh. Ngược lại, những nhu cầu cơ bản của con người lại thường khá ổn định theo thời gian và ít bị tác động bởi các xu hướng ngắn hạn. Chẳng hạn, ở bất kỳ giai đoạn nào, khách hàng cũng mong muốn sản phẩm có chất lượng tốt hơn, mức giá hợp lý hơn và trải nghiệm sử dụng thuận tiện hơn. Do đó, những doanh nghiệp hoặc cá nhân tập trung cải thiện các giá trị cốt lõi này thường có lợi thế cạnh tranh lâu dài.

Khi chiến lược được xây dựng dựa trên các yếu tố ít thay đổi, nguy cơ đưa ra quyết định sai lầm cũng giảm đáng kể. Đây chính là nền tảng giúp nhiều doanh nghiệp duy trì sự ổn định và sức cạnh tranh bền vững trong thời gian dài.

4. Kiên định với mục tiêu, nhưng linh hoạt trong cách thực hiện

Một tầm nhìn lớn đòi hỏi sự kiên định mạnh mẽ, bởi con đường đi đến thành công thường không hề bằng phẳng. Theo tỷ phú Elon Musk, nếu dễ dàng từ bỏ mục tiêu khi gặp khó khăn, rất khó để đạt được thành quả lâu dài. Vì vậy, những người thành công thường giữ vững định hướng của mình dù phải đối mặt với nhiều thử thách và nghi ngờ.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là phải cứng nhắc trong cách thực hiện. Con đường để đạt tới mục tiêu có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh, công nghệ hoặc cơ hội mới xuất hiện. Người thành công luôn sẵn sàng thử nghiệm phương pháp mới, điều chỉnh chiến lược và học hỏi từ sai lầm. Nói cách khác, mục tiêu có thể giữ nguyên, nhưng cách đi đến mục tiêu cần linh hoạt và thích nghi.

5. Tạo ra giá trị thực cho khách hàng

Tỷ phú Elon Musk thẳng thắn chia sẻ nền tảng quan trọng nhất của một doanh nghiệp thành công chính là khả năng mang lại giá trị thực cho khách hàng. Nếu sản phẩm hoặc dịch vụ không khiến khách hàng hài lòng, doanh nghiệp rất khó duy trì sự phát triển lâu dài. Những công ty lớn thường xây dựng triết lý kinh doanh xoay quanh việc cải thiện trải nghiệm khách hàng qua từng năm.

Sự trung thành của khách hàng không thể đạt được chỉ bằng một chiến dịch quảng cáo hay một sản phẩm gây chú ý trong ngắn hạn. Nó được hình thành thông qua quá trình lâu dài, khi doanh nghiệp liên tục mang lại giá trị vượt mong đợi. Khi khách hàng tin tưởng và gắn bó với thương hiệu, doanh nghiệp sẽ có một nền tảng phát triển rất vững chắc. Đây cũng chính là yếu tố tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững trên thị trường.

