Tỷ lệ tử vong do mắc COVID-19 trên thế giới thấp nhất trong vòng 11 tháng

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại British Columbia, Canada, ngày 30/7/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo dữ liệu thống kê của hãng tin AFP, trong tuần từ ngày 27/9 đến 3/10, thế giới đã ghi nhận 53.245 ca tử vong do mắc COVID-19, trung bình mỗi ngày có 7.606 ca. Đây là mức thấp nhất kể từ tuần bắt đầu từ ngày 31/10 đến 6/11/2020. Điều này cho thấy tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn đang tiếp tục xu hướng giảm vào cuối tháng 8, sau khi lên tới khoảng 10.000 ca/ngày.

Cũng theo AFP, trong bối cảnh chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại nhiều nước đạt tiến triển, số ca tử vong do mắc COVID-19 trong tháng trước đã giảm 25%.

Một năm sau các làn sóng lây nhiễm COVID-19, đặc biệt liên quan tới sự lây lan của các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, trong đó có biến thể Delta, số ca mắc mới cũng đã giảm hơn 33% so với cuối tháng 8. Hiện cứ 100 người trên thế giới, có gần 81 liều vaccine ngừa COVID-19 được sử dụng. Giới chức các nước hy vọng tình hình dịch bệnh thế giới sẽ duy trì đà giảm này, cho dù vẫn có sự chênh lệch lớn về tỷ lệ tiêm chủng giữa các khu vực.

Trên thực tế, tại Bắc Mỹ, cứ 100 người có 123 liều vaccine được tiêm, trong khi con số này tại châu Phi chỉ là 11 liều. 50% số nước tại châu Phi đang nỗ lực để có thể tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 chỉ cho khoảng 2% dân số.

Kể từ khi trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 được ghi nhận tại Trung Quốc hồi cuối năm 2019, đến nay virus này đã cướp đi sinh mạng của hơn 4,8 triệu người trên thế giới. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết nếu tính tỷ lệ tử vong trực tiếp và gián tiếp do COVID-19 gây ra, tổng số ca tử vong có thể cao gấp 2 hoặc 3 lần so với con số thống kê chính thức.

Trong thông báo ra ngày 5/10, Bộ Y tế Malaysia cho biết lần đầu tiên kể từ tháng 7, số ca tử vong của nước này giảm xuống còn 2 con số, xuống còn 76 ca. Hiện tổng số ca tử vong của nước này là 26.759 trong tổng số 2.285.640 ca nhiễm.

Trong khi đó, Ireland cho biết số ca mới trong một ngày của nước này lần đầu tiên xuống dưới mức 1.000 kể từ giữa tháng 7. Trong 24 giờ qua, nước này có thêm 892 ca mắc mới

Theo WHO, trong những tuần qua, Ireland liên tục ghi nhận số ca mắc mới theo tuần giảm sau khi đạt đỉnh vào cuối tháng 8. Hiện hơn 90% người dân trên 16 tuổi ở nước này đã được tiêm đầy đủ các mũi vaccine ngừa COVID-19. Hầu hết các biện pháp hạn chế, trong đó có quy định giãn cách, sẽ được dỡ bỏ vào ngày 22/10 tới.