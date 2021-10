Hơn 6.100 ca COVID-19 nặng đang điều trị; Việt Nam tiếp nhận thêm 1,5 triệu liều vaccine từ COVAX

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 813.961 ca mắc COVID-19, đứng thứ 43/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 8.269 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 809.375 ca, trong đó có 716.301 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 12/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Thái Bình, Lạng Sơn, Lào Cai.

+ Có 7 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Ninh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP Hồ Chí Minh (400.003), Bình Dương (216.853), Đồng Nai (51.364), Long An (32.857), Tiền Giang (14.172).

Đến nay 721.480 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta đã được chữa khỏi

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19



(Số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế - cdc. kcb. vn)

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 4/10 là 27.683 nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 721.480

2. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.144 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 4.061

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.042

- Thở máy không xâm lấn: 163

- Thở máy xâm lấn: 854

- ECMO: 24

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 137.140 xét nghiệm cho 297.586 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 19.160.389 mẫu cho 54.311.296 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19



Tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 45.496.123 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 34.622.194 liều, tiêm mũi 2 là 10.873.929 liều.

Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6h sáng 5/10 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là 236.054.492 ca, trong đó có 4.820.614 người tử vong. Các nước cũng ghi nhận trên 213 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là trên 18 triệu ca và trên 96.000 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch. Ngày 4/10, thế giới có 122 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 98 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 720.994 ca tử vong trong tổng số 44.609.503 ca. Tiếp đó là Ấn Độ với trên 4409.300 ca tử vong trong số trên 33.851.00 ca. Brazil đứng thứ 3 với 598.152 ca tử vong trong số 21.478.546 ca. Châu Á là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 với trên 76,32 triệu ca nhiễm, tiếp đến là châu Âu với 59,44 triệu ca nhiễm. Bắc Mỹ ghi nhận 53,53 triệu ca nhiễm, Nam Mỹ là 37,87 triệu ca nhiễm, tiếp đến là châu Phi (8,41 triệu ca nhiễm) và châu Đại Dương (238.851 ca nhiễm).

Tiếp nhận thêm 1,5 triệu liều vaccine COVID-19 Pfizer từ Chương trình COVAX

Chiều 4/10, Bộ Ngoại giao tổ chức lễ tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vaccine Pfizer/BioNTech phòng COVID-19 do Chương trình COVAX cung cấp với sự hỗ trợ của Chính phủ Hoa Kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu và kịp thời của Chương trình COVAX và Chính phủ, nhân dân Hoa Kỳ trong bối cảnh Việt Nam đang có nhu cầu đẩy mạnh tiêm phòng vaccine cho người dân. Sự hỗ trợ này đã và đang góp phần giúp Việt Nam kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, thích ứng an toàn, đưa đất nước chuyển sang giai đoạn bình thường mới.

Thứ trưởng nhấn mạnh, với đợt phân bổ này, COVAX tiếp tục là bên cung cấp vaccine lớn cho Việt Nam với tổng số 14 triệu liều đã được chuyển đến Việt Nam; trong khi Hoa Kỳ là nhà tài trợ hàng đầu cho Chương trình COVAX, đồng thời cũng là quốc gia cung cấp vaccine phòng COVID-19 lớn nhất cho Việt Nam với tổng số hỗ trợ đến nay là 7,5 triệu liều.

TP Hồ Chí Minh: Cơ sở sản xuất, kinh doanh phải tiếp tục tiêm vaccine đầy đủ cho người lao động



Ngày 4/10, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi đến sở, ban, ngành; UBND TP Thủ Đức, quận huyện; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP; trung tâm y tế quận, huyện TP Thủ Đức về việc hướng dẫn xét nghiệm COVID-19 đối với cơ sở sản xuất kinh doanh.

Sở Y tế đề nghị sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể và UBND quận, huyện, TP Thủ Đức phổ biến hướng dẫn của Bộ Y tế về xét nghiệm COVID-19 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh đến tất cả đơn vị trực thuộc và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tổ chức việc xét nghiệm định kỳ cho người lao động có nguy cơ cao và người cung cấp dịch vụ trực tiếp cho cơ sở sản xuất, kinh doanh, xét nghiệm cho lái xe vận chuyển hàng hóa liên tỉnh theo quy định của Bộ Y tế.

Các đơn vị phải báo cáo đầy đủ kết quả thực hiện xét nghiệm và báo cáo ngay khi có trường hợp dương tính với COVID-19.

Trong quá trình tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh tự chịu trách nhiệm về chất lượng của test nhanh kháng nguyên, quy trình và kết quả xét nghiệm.

Đồng thời, phải tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ cho người lao động.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP, trung tâm y tế quận, huyện, TP Thủ Đức tổ chức hướng dẫn cho các cơ sở sản xuất kinh doanh về việc lựa chọn test nhanh kháng nguyên COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế và kỹ thuật thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên.

Bình Dương: Đã có 193.209 bệnh nhân COVID-19 khỏi



Tối 4/10, Sở Y tế ghi nhận 1.210 ca mắc mới, giảm 73 ca so với ngày 3/10. Cụ thể, TX Bến Cát 545 ca, TP Thủ Dầu Một 113 ca, TP Thuận An 321 ca, huyện Bàu Bàng 88 ca, TP Dĩ An 13 ca, TX Tân Uyên 99 ca, huyện Bắc Tân Uyên 9 ca, ngoài tỉnh 2 ca và huyện Phú Giáo, huyện Dầu Tiếng mỗi huyện ghi nhận 10 ca.

Tính từ đợt dịch thứ 4, Bình Dương ghi nhận 216.853 ca mắc COVID-19.

Ngoài ra, qua xét nghiệm cộng đồng, ngày 4/10 toàn tỉnh phát hiện 970 trường hợp dương tính trong tổng số 113.582 người được lấy mẫu.

Cũng theo báo báo từ hệ thống điều trị, ngày 4/10, toàn tỉnh Bình Dương có 2.390 bệnh nhân khỏi bệnh, xuất viện, nâng tổng số ca xuất viện, khỏi bệnh lên 193.209 người. Trong ngày, tầng 1 có nhiều bệnh nhân xuất viện nhất với 2.305 người.

Bến Tre: Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vaccine COVID-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bến Tre, đến nay, toàn tỉnh có hơn 290.000 người được tiêm vaccine COVID-19, chiếm gần 30% tổng dân số của tỉnh từ 18 tuổi trở lên.

Trong đó, có hơn 230.000 người tiêm mũi 1, chiếm gần 24% dân số và hơn 60.000 người được tiêm mũi 2 chiếm tỷ lệ hơn 6% dân số.

Hiện nay, tỉnh Bến Tre đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên; trong đó ưu tiên cho các đối tượng trên 50 tuổi, tăng độ bao phủ mũi 1 và tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo quy định.

UBND tỉnh Bến Tre đã yêu cầu Sở Y tế rà soát kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2021 - 2022 đã được phê duyệt, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để triển khai tiêm vaccine với số lượng lớn từ nay đến cuối năm.