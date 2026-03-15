Tỷ lệ chọi vào Đại học Harvard là bao nhiêu?

Nếu có một cuộc đua nào khốc liệt hơn cả những kỳ thi đại học cam go nhất, thì đó chính là cuộc đua giành một suất vào Đại học Harvard. Với danh tiếng là ngôi trường hàng đầu thế giới, không ngạc nhiên khi Harvard luôn sở hữu tỷ lệ chấp thuận (acceptance rate) thấp kỷ lục, biến nơi đây thành một trong những ngôi trường khó đặt chân vào nhất hành tinh. Tuy nhiên, con số này thực tế tập trung chủ yếu ở bậc Đại học (Undergraduate), nơi cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất diễn ra giữa hàng chục nghìn nhân tài khắp toàn cầu.

Theo dữ liệu mới nhất từ kỳ tuyển sinh khóa 2028 (nhập học mùa thu năm 2024), tỷ lệ chấp thuận của Harvard chỉ rơi vào khoảng 3,59%. Điều này có nghĩa là trong tổng số hơn 54.000 hồ sơ gửi về, chỉ có chưa đầy 2.000 thí sinh may mắn nhận được lá thư mời nhập học.

Trong khi đó, ở các bậc Sau đại học (Graduate) như Trường Kinh doanh (HBS) hay Trường Luật (HLS), tỷ lệ này có phần "nới lỏng" hơn một chút, dao động từ 10% đến 12%, nhưng yêu cầu về kinh nghiệm làm việc và thành tựu chuyên môn lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Đại học Harvard sở hữu tỷ lệ chấp nhận thấp kỷ lục (Ảnh: Harvard University)

Để có thể lọt vào mắt xanh của hội đồng tuyển sinh, thí sinh không chỉ cần một bảng điểm GPA gần như tuyệt đối hay điểm SAT thuộc top 1% thế giới. Harvard áp dụng quy trình đánh giá toàn diện, trong đó những bài luận cá nhân, thư giới thiệu và các hoạt động ngoại khóa mang tầm ảnh hưởng xã hội mới là yếu tố quyết định. Họ tìm kiếm những cá nhân có tư duy lãnh đạo và khả năng thay đổi cộng đồng trong tương lai, chứ không chỉ là những "cỗ máy học tập".

Về lộ trình, quy trình nộp hồ sơ vào Harvard thường chia làm hai đợt chính. Đợt nộp sớm (Early Action) thường kết thúc vào ngày 1/11 hằng năm và đợt nộp thông thường (Regular Decision) kết thúc vào ngày 1/1. Các thí sinh sẽ nhận được kết quả vào giữa tháng 12 hoặc cuối tháng 3. Nếu vượt qua được "khe cửa hẹp" này, tân sinh viên sẽ chính thức nhập học vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 hằng năm.

Có thể thấy, tỷ lệ chấp thuận 3,59% không đơn thuần là một con số thống kê, mà là minh chứng cho sự sàng lọc khắc nghiệt để chọn ra những bộ óc ưu tú nhất. Việc nộp hồ sơ vào Harvard giống như một canh bạc tri thức, nơi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả mốc thời gian lẫn chất lượng hồ sơ là điều bắt buộc. Dù cơ hội vô cùng mong manh, nhưng chính sự khắt khe này đã tạo nên giá trị độc bản cho tấm bằng Harvard, biến nó thành tấm vé thông hành quyền lực nhất trong thế giới học thuật và sự nghiệp sau này.