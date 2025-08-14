Tỵ đường công danh rộng mở, Dậu tình cảm bấp bênh ngày 14/8

Tuổi Tý

Theo tử vi ngày hôm nay, vận trình của người tuổi Tý luôn suôn sẻ khi công việc lớn nhỏ đều rất thuận lợi, được quý nhân tới giúp sức, cảm giác làm đâu thắng đó, trôi chảy vô cùng. Hôm nay do tác động của tứ hành xung nên tính tình bản mệnh có chút thay đổi bản mệnh dễ cãi cọ với người thân về vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Nên im lặng để kiềm chế cảm xúc của bản thân.

Sức khỏe của bản mệnh không được tốt, rất dễ bị cảm cúm, mắc bệnh về phổi, viêm khí quản, viêm họng, bệnh về cột sống, gân cốt, răng, cơ bắp.

Tuổi Sửu

Hôm nay các quan hệ xã giao của bản mệnh hài hòa. Gia đình và bạn bè là chỗ dựa vững vàng mỗi khi gặp khó khăn. May mắn được Thiên Quan soi đường, chỉ lối nên điềm báo, hôm nay bản mệnh sẽ gặt hái được những thành công nhất định.

Nhưng chớ nên ỷ lại hoặc tỏ ra kiêu căng ngạo mạn mà tự chuốc rủi ro cho bản thân. Tình cảm của người tuổi Sửu vô cùng khởi sắc. Nếu có ý định với người ta thì hãy mạnh dạn làm quen thì hãy mạnh dạn bày tỏ với đối phương nhé

Tuổi Dần

Công việc của người tuổi Dần khá ổn, nhưng sức khỏe không tốt lắm. Người như đi mượn người khác, tinh thần uể oải vô cùng mệt mỏi, không muốn làm bất cứ một việc gì. Làm gì cũng đều bị hỏng khiến tâm trạng khó chịu, bất an.

Tử vi phương Đông tiết lộ, vận trình tình cảm của tuổi Dần hôm nay gặp rắc rối vì bạn say nắng bất chợt với người khác giới. Lúc này cả giận mất khôn sẽ khiến tình hình càng thêm rối ren hơn, tốt nhất hãy tạm ngừng đối thoại để suy nghĩ bình tĩnh chín chắn hơn đã.

Tuổi Mão

Hôm nay, bản mệnh khó xử hơn vì gặp tứ hành xung nên tình cảm xuất hiện nhiều mâu thuẫn phức tạp. Có lúc bản mệnh cảm nhận được người ấy có những biểu hiện không đáng tin nhưng không dám nói ra sợ sẽ khiến cho đối phương nổi cáu và 2 người khó có tiếng nói chung với nhau.

Sức khỏe của bạn hôm nay có phần giảm sút, đây là kết quả tất yếu khi bạn dồn hết sức mình vào làm việc cộng thêm thời tiết liên tục thay đổi. Thời tiết khắc nghiệt thay đổi liên tục cho nên có nhiều khả năng bạn sẽ dễ mắc các bệnh như cảm cúm, đau đầu, chóng mặt. Bạn nên quan tâm nhiều hơn tới cơ thể của mình.

Tuổi Thìn

Theo xem tử vi Phương Đông thì hôm nay có Chính Quan chủ về thăng quan tiến chức soi rọi nên đường quan lộ của người tuổi Thìn hanh thông, bản mệnh không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì xung quanh, có thể tận hưởng một không gian thoải mái và tĩnh lặng.

Bạn chỉ cần làm việc một cách nghiêm túc và chăm chỉ, chậm mà chắc thì sẽ thu được thành quả lâu dài. Bản mệnh nên chú ý nhiều hơn tới việc tập thể dục thể thao, rèn luyện cơ thể hàng ngày vì thời gian này sức khỏe có dấu hiệu sụt giảm đấy nhé. Chuyện tài chính không cần phải lo lắng quá nhiều. Cần thời gian để ổn định lại mọi thứ nên thời gian này cần phải biết tiết kiệm đấy nhé!

Tuổi Tỵ

Dự đoán người tuổi Tỵ hôm nay con đường công danh rộng mở, bạn nhanh thăng tiến về danh do có tam hợp Kim cục giúp sức. Người đang đi học sẽ đạt được kết quả tốt, có thể nghĩ tới việc học lên, còn người đi làm có cơ hội để nâng tầm kiến thức mình hơn.

Tài chính ngày hôm nay có chút bất ổn. Bạn đã chi nhiều hơn thu nên bắt đầu cảm thấy lo lắng về tiền bạc. Vận tài lộc giảm sút khiến cho tinh thần và sức khỏe cũng bị ảnh hưởng không kém.

Tuổi Ngọ

Hôm nay bản mệnh có thể nhận những thứ có giá trị như là của hồi môn, hoặc được nhận những món tiền được cho, biếu, tặng, hoặc trúng thưởng. Nhưng đừng vì thế mà ỷ lại, tiền có nhiều nhưng nếu chỉ tiêu thôi thì núi cũng lở. Tiêu tiền thì phải biết cách tìm ra tiền để nâng cao chất lượng cuộc sống cho chính bản thân mình. Hôm nay là một ngày không thuận lợi cho bạn.

Tình cảm nhiều mâu thuẫn phức tạp vì những tin đồn, chuyện thị phi liên tiếp tìm tới. Công việc thuận giúp đỡ rất nhiều cho vận trình của những người tuổi Ngọ. Bản mệnh có quý nhân mà bạn còn gặp được cơ hội công việc hiếm có, giúp cho bạn thay đổi ngành nghề mình đang làm theo hướng tích cực hơn.

Tuổi Mùi

Tử vi ngày hôm nay cho thấy Thiên Quan cát tinh trên cao soi xét, trợ giúp đường tài lộc cho người tuổi Mùi. Cho nên tài chính của bản mệnh ổn định, chi thu cân đối giúp cho bạn lại có thể tiết kiệm được thêm một khoản tiết kiệm không hề nhỏ. Bản mệnh nên chú ý sức khỏe vì gần đây thời tiết thay đổi thất thường.

Nên chăm chỉ tập thể dục và rèn luyện bản thân để có sức đề kháng hơn cho cơ thể của mình. Bạn dễ mắc phải những rắc rối về tiền bạc hoặc quan hệ nam nữ trong ngày hôm nay, cần phải hết sức cẩn thận đấy nhé!

Tuổi Thân

Hôm nay sự nghiệp người tuổi Thân có bước tiến triển nhờ Kim vượng nâng đỡ, mọi thứ đều được hanh thông và như ý. Những người đang làm lĩnh vực liên quan đến hành chính sự nghiệp, cơ quan công quyền, tổ chức phi chính phủ sẽ có tin vui về tiền bạc, thăng chức, được đề bạt hoặc được lãnh đạo khen ngợi.

Một ngày có tam hội vương tình duyên nên đời sống tình cảm của bản mệnh vô cùng lý tưởng, 2 bạn có những phút giây thật lãng mạn bên nhau thật hạnh phúc và yên bình hơn bao giờ hết.

Tuổi Dậu

Theo xem tử vi ngày mai cho những người tuổi Dậu sẽ có phương diện tình cảm của bạn có đang bị xuống dốc, nhiều lúc hai bạn khó tránh khỏi những giận hờn vu vơ. Nếu như đôi bên không biết kìm nén tính tình của mình, không chú trọng lời ăn tiếng nói thì rất dễ làm đối phương tổn thương.

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dậu trong những lĩnh vực sáng tạo, nhà báo, giáo viên, công chức được ca ngợi về chuyên môn cao, hoàn toàn có thể tiến về phía trước. Tài chính bất ổn, cẩn thận hơn trong cách chi tiêu hàng ngày của mình.

Tuổi Tuất

Hôm nay bạn không có may mắn tiền bạc nhưng lại có thêm cơ hội kiếm tiền tốt. Do Chính Ấn xuất hiện nên hứa hẹn công việc mở rộng và tương lại rạng rỡ hơn. Chính Ấn thể hiện quyền lực và sự quyền uy nên khả năng là bạn có được vị trí chỉ huy, lãnh đạo người khác.

Do đó, hứa hẹn tương lai phát triển sự nghiệp thịnh vượng. Về sức khỏe của bạn thì bạn sẽ không có được sự thoải mái về tinh thần tốt nhất từ chính sức ép công việc. Thổ sinh Kim bản mệnh tiêu hao, dạ dày không tốt nên rất cần chú ý theo dõi và thăm khám.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi hôm nay là ngày tốt cho các hoạt động ngoại giao vì là ngày tam hợp với tuổi của bạn. Với tính cách hòa đồng, phóng khoáng và hướng ngoại cho nên những người tuổi Tuất sẽ nhanh chóng có thêm được những mối quan hệ mang lại lợi ích cho sự nghiệp.

Về chuyên tình duyên người tuổi Tuất gặp chút trắc trở và tốn khá nhiều thời gian cho vấn đề này. Hôm nay không phải là ngày tốt cho việc tìm kiếm một mối lương duyên. Hay bạn muốntháo gỡ những vướng mắc trong chuyện tình cảm thì sẽ không phải là ngày tốt, bạn càng gỡ thì sẽ càng rối đấy.

