TV Samsung The Frame: Định hình phong cách nghệ thuật cho không gian sống

Trong xu hướng thiết kế không gian sống hiện đại, yếu tố thẩm mỹ cùng bản sắc cá nhân ngày càng được đặt lên vị trí ưu tiên. Không gian nội thất không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thường nhật mà còn trở thành phương tiện thể hiện phong cách sống cùng giá trị tinh thần của gia chủ. Trong bối cảnh đó, TV Samsung The Frame xuất hiện như một giải pháp kết hợp công nghệ và nghệ thuật, mở ra cách định nghĩa mới đối với khái niệm TV trong gia đình. Samsung còn mang đến ưu đãi lên đến 5 triệu cho chủ nhân sở hữu TV The Frame, bao gồm: Tặng khung viền, voucher Art Store trị giá 1,2 triệu đồng để thưởng thức hơn 5.000 kiệt tác nghệ thuật trong vòng 1 năm khi đặt hàng trên samsung.com, tặng khung viền, gói ứng dụng giải trí và chương trình trả góp 0%.

Ưu đãi hấp dẫn lên đến 5 triệu đồng khi mua TV The Frame, gồm đặc quyền thưởng lãm tranh nghệ thuật trong 1 năm, tặng khung viền và gói ứng dụng giải trí đa dạng…

Nội thất bản địa hoá được ưa chuộng

Sau nhiều năm theo đuổi những không gian mang màu sắc toàn cầu hoá, người dùng đang có xu hướng tìm kiếm nét đẹp văn hoá và cảm giác gần gũi hơn trong không gian sống. Báo cáo Pinterest Predicts 2026 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh của các xu hướng nội thất gắn với thủ công bản địa, vật liệu tự nhiên và các yếu tố văn hoá nghệ thuật như Japandi, Biophilic Design, Local Craft Revival…

Ngoài ra, tính bản địa hoá còn được thể hiện trong các thiết kế phản ánh điều kiện sống của từng địa phương. Tại các đô thị lớn, giải pháp tận dụng góc chết, nội thất đa chức năng, tối ưu hóa diện tích nhỏ, không gian linh hoạt… trở thành những khía cạnh được quan tâm hàng đầu.

Trong bối cảnh đó, dòng TV khung tranh The Frame của Samsung được xem như "cầu nối" giúp người dùng thể hiện bản sắc, tạo điểm nhấn bản địa hoá mà vẫn đậm chất nghệ thuật trong không gian sống. Với thiết kế "Bật lên là TV, tắt đi là tranh nghệ thuật", The Frame cho phép người dùng tiếp cận với các danh tác hội họa trong số hơn 5.000 tác phẩm đang có mặt trên thư viện nghệ thuật Art Store của mình. Đây đều là các tác phẩm số hoá có bản quyền, được khai thác dựa trên thỏa thuận của Samsung với các bảo tàng hàng đầu như Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại, Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan (Mỹ), Bảo tàng Prado (Tây Ban Nha), Bảo tàng Belvedere (Áo). Kho tranh đa dạng với nhiều chủ đề khác nhau giúp người dùng tự do lựa chọn tác phẩm phù hợp với văn hoá bản địa, phong cách nội thất hay sở thích riêng.

TV Samsung The Frame với thiết kế nghệ thuật và kho tranh đa dạng trở thành lựa chọn phù hợp với mọi phong cách thiết kế nội thất

Đại diện Samsung cho biết: "The Frame không đơn thuần là một thiết bị nghe nhìn mà còn là dấu ấn nghệ thuật trong không gian sống. Thông qua sản phẩm này, Samsung cam kết trao quyền cho người dùng trong việc kiến tạo một căn nhà mang dấu ấn riêng, biến công nghệ thành những món nội thất có hồn và phản ánh trọn vẹn tuyên ngôn sống của gia chủ". Thiết bị này đặc biệt phù hợp với những người dùng đang muốn tìm kiếm những món nội thất tinh tế để kết hợp cùng những thiết bị hiển thị hoặc âm thanh thời trang khác, hay đơn giản là phục vụ đam mê nghệ thuật của mình.

Không chỉ là TV khung tranh, đó là Samsung The Frame

Ra mắt tại CES 2017, Samsung The Frame là thiết bị đặt nền móng cho thị trường TV nghệ thuật sôi động như hiện nay. Không đơn thuần là một chiếc TV có khả năng trưng bày tranh ảnh, The Frame định hình trải nghiệm nghệ thuật đẳng cấp bảo tàng, thông qua thiết kế có độ hoàn thiện cao và công nghệ hiển thị vượt chuẩn từ thương hiệu TV tiên phong thế giới 20 năm liên tiếp.

Để tương thích hoàn hảo với mọi phong cách nội thất, The Frame mang đến thiết kế tối giản vượt thời gian. Khung viền linh hoạt cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi màu sắc và phong cách nhờ các khớp nối nam châm linh hoạt. Khi được lắp đặt âm tường, vẻ đẹp của The Frame được nâng tầm, tạo cảm giác như một bức tranh sống động.

Chế độ tranh Art Mode biến TV thành một phòng trưng bày ngay khi tắt màn hình. Sự khác biệt của The Frame đến từ màn hình QLED chuẩn 4K sắc nét với tấm nền chống phản sáng, màu sắc nghệ thuật đạt chuẩn PANTONE, cho trải nghiệm ngắm tranh sống động như tại bảo tàng, và đồng nhất trong mọi điều kiện ánh sáng.

Bất chấp ánh sáng phức tạp, màn hình chống phản sáng trên The Frame vẫn mang lại trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật đồng nhất chuẩn bảo tàng cho người dùng

Với 370 tác phẩm miễn phí mỗi năm, luân chuyển liên tục thông qua chế độ Art Stream, người dùng có thể đắm mình trong thế giới nghệ thuật sống động mỗi ngày. Các tác phẩm được tuyển chọn theo chủ đề giúp người dùng dễ dàng lựa chọn tranh theo tâm trạng hay những dịp kỷ niệm khác nhau trong năm.

Không chỉ đẹp mà còn thông minh hơn bao giờ hết

Vượt qua khái niệm Art TV thông thường, Samsung The Frame 2026 còn thăng hạng toàn diện trải nghiệm người dùng thông qua trợ lý Vision AI Companion (VAC). Với việc tích hợp hàng loạt mô hình trí tuệ nhân tạo như Bixby, Microsoft Copilot, Gemini, The Frame nay có thể giúp người dùng khám phá sâu hơn thế giới hội hoạ thông qua các cuộc hỏi đáp thông minh về mọi vấn đề trong cuộc sống.

Ngoài ra, trên The Frame, VAC còn đóng vai trò như một hướng dẫn viên nghệ thuật cá nhân. Công nghệ này có khả năng phân tích nội dung hiển thị trên màn hình theo thời gian thực để cung cấp thông tin chuyên sâu về tác phẩm, gợi ý phong cách trang trí và các thông tin liên quan, biến hành trình khám phá nghệ thuật trở nên cá nhân hóa và giàu cảm hứng hơn. Các tính năng khác như Chế độ Bóng đá AI, Tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI cũng mang đến những nâng cấp mạnh mẽ về hình ảnh, âm thanh, mang đến nhiều giá trị vượt trội bên cạnh nét đẹp thẩm mỹ.

Hiệu suất hình ảnh mạnh mẽ và trợ lý Vision AI Companion giúp mở rộng giá trị cho The Frame, vượt khỏi biên giới Art TV thông thường

Tần số quét đến 144Hz, DLG nâng cấp đến 240Hz (2K) tối ưu sức mạnh hình ảnh cho The Frame, giảm tối đa hiện tượng giật lag trong các tình huống chuyển động nhanh. Giờ đây, người dùng có thể thưởng thức những tựa phim hành động hay thậm chí là chơi game một cách mượt mà trên chiếc TV đậm chất nghệ thuật này.

Hành trình gần một thập kỷ phát triển của Samsung The Frame cũng chính là quãng thời gian mà giá trị nghệ thuật được tôn vinh trong không gian sống của hàng triệu gia đình. Sự hòa quyện hoàn hảo giữa công nghệ và giá trị nghệ thuật trên The Frame là cách thương hiệu TV tiên phong thế giới 20 năm liên tiếp dẫn dắt thị trường Art TV trong kỷ nguyên kỹ thuật số.