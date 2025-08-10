Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò
Sáng nay (10/8) tại khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Công an thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Ngày hội vì Thủ đô bình yên”.
Người dân có mặt từ sớm
Ngay từ sáng sớm, đã rất nhiều người dân có mặt theo dõi.
Những màn biểu diễn hoành tráng
3.000 cán bộ chiến sĩ duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng
Điểm nhấn của sự kiện là phần duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng với sự tham gia của gần 3.000 cán bộ chiến sĩ đại diện các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội và quần chúng nhân dân Thủ đô; hàng trăm xe cơ giới chuyên dụng thuộc các lực lượng nghiệp vụ của Công an thành phố.
Những màn trình diễn đặc sắc khiến không khí trở nên "nóng" hơn bao giờ hết.
