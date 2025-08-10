Fanpage aFamily

Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò

Sáng nay (10/8) tại khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Công an thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Ngày hội vì Thủ đô bình yên”.

Người dân có mặt từ sớm

Ngay từ sáng sớm, đã rất nhiều người dân có mặt theo dõi.

Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 1.

Không khí tại khu vực tổ chức sự kiện vô cùng sôi động và háo hức

Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 2.

Các bạn trẻ tranh thủ chụp lại những tấm hình kỷ niệm

Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 3.


Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 4.


Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 5.


Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 6.

Những khoảnh khắc hiếm hoi giữa cuộc sống ngày thường tại Hà Nội

Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 7.

Các em nhỏ được người lớn cõng trên vai

Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 8.


Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 9.


Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 10.

Dọc hai bên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm chật kín người

Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 11.

Nhiều người mặc áo cờ đỏ sao vàng đến tham dự sự kiện

Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 12.


Những màn biểu diễn hoành tráng 

Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 13.

Những tiếng ca hát mở đầu cho một ngày đầy sôi động tại Hà Nội

Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 14.

“Ngày hội vì Thủ đô bình yên” là chương trình trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 15.

Các lực lượng chuẩn bị cho phần duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng

Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 16.


Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 17.

Nhiều người dân, từ các cụ già, em nhỏ đến du khách nước ngoài, đều chăm chú theo dõi từng màn biểu diễn, không ngớt những tràng pháo tay cổ vũ

Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 18.


3.000 cán bộ chiến sĩ duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng

Điểm nhấn của sự kiện là phần duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng với sự tham gia của gần 3.000 cán bộ chiến sĩ đại diện các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội và quần chúng nhân dân Thủ đô; hàng trăm xe cơ giới chuyên dụng thuộc các lực lượng nghiệp vụ của Công an thành phố.

Những màn trình diễn đặc sắc khiến không khí trở nên "nóng" hơn bao giờ hết.

Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 19.


Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 20.


Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 21.


Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 22.


Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 23.


Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 24.


Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 25.


Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 26.


Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 27.


Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 28.


Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 29.


Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 30.


Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 31.


Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 32.


Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 33.


Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 34.


Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 35.


Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 36.


Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 37.


Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 38.

Nhiều ngừoi tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm cùng các chiến sĩ

Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 39.

Các em nhỏ cũng chăm chú theo dõi

Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 40.

Dù nắng nóng nhưng ai cũng háo hức

Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 41.


Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 42.

Những cốc nước được truyền tya

Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 43.

Ai cũng muốn ghi lại những hình ảnh đẹp nhất

Tuyệt đối mãn nhãn trước những màn trình diễn của Công an Hà Nội, phố đi bộ bùng nổ tiếng reo hò - Ảnh 44.


Nhóm PV

