Người dân có mặt từ sớm

Sáng nay (10/8) tại khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Công an thành phố Hà Nội tổ chức chương trình "Ngày hội vì Thủ đô bình yên".

Ngay từ sáng sớm, đã rất nhiều người dân có mặt theo dõi.

Không khí tại khu vực tổ chức sự kiện vô cùng sôi động và háo hức

Các bạn trẻ tranh thủ chụp lại những tấm hình kỷ niệm













Những khoảnh khắc hiếm hoi giữa cuộc sống ngày thường tại Hà Nội

Các em nhỏ được người lớn cõng trên vai









Dọc hai bên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm chật kín người

Nhiều người mặc áo cờ đỏ sao vàng đến tham dự sự kiện





Những màn biểu diễn hoành tráng

Những tiếng ca hát mở đầu cho một ngày đầy sôi động tại Hà Nội

“Ngày hội vì Thủ đô bình yên” là chương trình trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Các lực lượng chuẩn bị cho phần duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng





Nhiều người dân, từ các cụ già, em nhỏ đến du khách nước ngoài, đều chăm chú theo dõi từng màn biểu diễn, không ngớt những tràng pháo tay cổ vũ





3.000 cán bộ chiến sĩ duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng

Điểm nhấn của sự kiện là phần duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng với sự tham gia của gần 3.000 cán bộ chiến sĩ đại diện các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội và quần chúng nhân dân Thủ đô; hàng trăm xe cơ giới chuyên dụng thuộc các lực lượng nghiệp vụ của Công an thành phố.

Những màn trình diễn đặc sắc khiến không khí trở nên "nóng" hơn bao giờ hết.













































































Nhiều ngừoi tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm cùng các chiến sĩ

Các em nhỏ cũng chăm chú theo dõi

Dù nắng nóng nhưng ai cũng háo hức





Những cốc nước được truyền tya

Ai cũng muốn ghi lại những hình ảnh đẹp nhất





Nhóm PV