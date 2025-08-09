Vào tối ngày 10/8 tới đây, concert “Tổ Quốc Trong Tim” sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, nằm trong chuỗi sự kiện nổi bật chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Sự kiện này dự kiến thu hút tới 50.000 khán giả trên khắp cả nước, hứa hẹn mang đến một không khí sôi động và đầy cảm xúc.

Fandom Yêu Nước - chuỗi hoạt động dưới góc nhìn sáng tạo của người trẻ, hưởng ứng lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - dự án do Kênh 14 khởi xướng, chính thức ra mắt. Mở đầu cho chuỗi các hoạt động của dự án này là Booth Fandom Yêu Nước, với loạt hoạt động trải nghiệm độc quyền.

Booth Fandom Yêu Nước có gì đặc biệt?









Demo ảnh Booth Fandom Yêu Nước tại sự kiện.

Booth mở cửa từ 16h00 để mọi người có thể đến check-in, chơi game và trải nghiệm, kéo dài đến 20h00 với hàng loạt hoạt động hấp dẫn chỉ có duy nhất tại đây.

Hoạt động đầu tiên không thể không nhắc đến chính là chụp ảnh lấy ngay tại Booth Fandom Yêu Nước. Đã diện trang phục thật xinh xắn, makeup chỉn chu thì còn chần chừ gì mà không check-in lưu lại khoảnh khắc 80 năm mới có một lần này. Ảnh sẽ được in ngay tại chỗ để bạn mang về.

Đặc biệt, Booth Fandom Yêu Nước còn ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt bằng AI: Ghi nhận khoảnh khắc khách mời tham dự các hoạt động lọc ảnh recap theo gương mặt. Sau sự kiện khách có thể dễ dàng tìm lại và lưu giữ ảnh của chính mình.

Nếu chưa kịp check-in, đừng lo, chỉ cần ghé booth bạn vẫn nhận được đồ uống mát lạnh miễn phí, banner cổ vũ và sticker đỏ rực, dòng chữ Yêu Nước nổi bật - phụ kiện hoàn hảo để “cháy” hết mình cùng concert.





Bộ banner cổ vũ và sticker.

Ngoài ra, đừng bỏ qua cơ hội chơi mini game (3 lượt) để rinh về bộ sư tập “Yêu Nước” (merch Yêu Nước) gồm áo thun, khăn bandana và túi tote. Thiết kế tối giản nhưng cuốn hút, phù hợp mọi lứa tuổi, giúp bạn tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc đặc biệt là khi đu concert Quốc gia sắp đến.

Lưu ý đây là sản phẩm không bán và chỉ có cơ hội nhận được khi tham gia hoạt động tại Booth Yêu Nước!









Bộ merch Yêu Nước gồm áo, túi và khăn.





Cận cảnh hình ảnh xinh lung linh của bộ merch Yêu Nước.

Để nhận quà, bạn chỉ cần: Chơi mini game để lấy bộ merch “Yêu Nước”, check-in mạng xã hội kèm hashtag “Fandom Yêu Nước” để nhận freebies và chụp ảnh tại photobooth.

Đây là những trải nghiệm độc quyền, chỉ có tại Booth Fandom Yêu Nước trong đêm concert “Tổ Quốc Trong Tim”. Vừa trải nghiệm trọn vẹn, vừa mang quà xịn về tay - còn chần chừ gì mà không ghé Booth Fandom Yêu Nước thật sớm!