Tuyệt chiêu "đổi vận" bằng cách quản lý năng lượng: Tại sao phụ nữ bớt than vãn thì tiền bạc tự khắc tìm đến cửa?

Trong dân gian Á Đông có một câu nói cổ rất đáng suy ngẫm: "Khẩu xuất ngôn, phúc tự đáo. Khẩu xuất oán, tài tự tán". Tạm dịch: Miệng nói lời lành, phúc khí tự đến. Miệng phun lời than, tiền tài tự tan. Câu này nghe rất "phong thủy", nhưng nếu bóc tách ra, lại là một nguyên lý tâm lý học rất khoa học mà phương Tây đã nghiên cứu từ lâu dưới cái tên emotional contagion. Vâng, sự lây lan cảm xúc. Và đó cũng là lý do vì sao, ở đời, có những người phụ nữ tiền cứ tự tìm đến, còn có những người dù làm việc gấp ba người khác vẫn mãi loay hoay với câu "sao mãi không khá lên được".

Nhiều người đi tìm vận may ở quẻ bói, ở vòng tỳ hưu, ở các loại đá phong thủy. Không sai, những thứ ấy có vai trò nhất định. Nhưng sự thật phũ phàng là: Thứ phong thủy mạnh nhất, gần gũi nhất, và miễn phí nhất mà người phụ nữ có thể tự thay đổi mỗi ngày, lại nằm gọn trong chính cái miệng của mình. Bớt than một câu, không khí trong nhà nhẹ đi một bậc. Bớt phàn nàn một lần, chồng con thở phào một nhịp. Bớt kể xấu đồng nghiệp một buổi, đầu óc tự nhiên có chỗ trống cho ý tưởng mới đi vào.

Và đây mới là phần kỳ lạ nhất: Khi bạn ngừng than, tiền tự đến . Không phải ngay tuần sau, không phải ngày mai, nhưng nó sẽ đến, bằng nhiều cách mà chính bạn cũng không ngờ.

Khi cái miệng trở thành "lỗ hổng" lớn nhất của tài lộc

Hãy thử nhìn quanh, vào những người phụ nữ mà bạn biết, và làm một quan sát đơn giản: Ai trong số họ hay than vãn nhất và đời sống của họ đang đi đến đâu?

Người than vãn nhiều thường có một mẫu số chung. Họ phàn nàn về chồng "đi suốt ngày chẳng đỡ đần", về con "học hành chẳng ra gì", về sếp "khó tính ích kỷ", về đồng nghiệp "nhỏ mọn ganh ghét", về kinh tế "khó khăn quá", về hàng xóm "sống thiếu ý tứ". Mỗi câu nói riêng lẻ đều có vẻ hợp lý. Nhưng cộng dồn lại trong một ngày, một tuần, một năm, chúng tạo thành một dòng năng lượng tiêu cực bao quanh người phụ nữ ấy, như một đám mây xám mà ai đến gần cũng muốn rút lui.

Và đây là điểm mấu chốt mà nhiều người không nhận ra: Tiền bạc, cơ hội, quý nhân, sự nghiệp, tất cả đều đến qua con người. Không có cơ hội nào tự rơi từ trên trời xuống mà không đi qua một mối quan hệ. Khi bạn trở thành người mà người khác muốn tránh, bạn đồng thời đóng cánh cửa của chính mình với hầu hết các cơ hội của cuộc đời. Sếp có dự án mới sẽ giao cho người khác. Bạn bè có cơ hội đầu tư sẽ rủ người khác. Khách hàng có hợp đồng lớn sẽ tìm người khác. Không phải vì họ ghét bạn, đơn giản là vì ở bên cạnh bạn quá mệt.

Trong các nghiên cứu tâm lý xã hội, có một khái niệm gọi là emotional contagion, tức sự lây lan cảm xúc. Một người tiêu cực, hay phàn nàn, hay tung tin xấu về người khác, sẽ vô tình kéo cả những người xung quanh xuống mức năng lượng của họ. Ngược lại, một người tĩnh tại, biết kỷ luật miệng, biết im đúng lúc, sẽ truyền sự bình tâm sang bạn mà chính họ cũng không nhận ra. Cái mà phong thủy gọi là "khí vượng" và "khí suy" thực ra chính là dòng năng lượng cảm xúc này, được mô tả bằng ngôn ngữ Đông phương thay vì ngôn ngữ khoa học. Và khoa học đã chứng minh: nó là thật. Nó có thể đo được. Nó ảnh hưởng đến nhịp tim, huyết áp, mức cortisol của người nghe. Khi bạn than vãn, bạn không chỉ làm khổ tai người khác. Bạn đang thật sự hút năng lượng của họ.

Người phụ nữ thông minh hiểu một điều: Cái giá phải trả cho một câu than vãn có khi đắt hơn cả một tháng lương. Vì câu than ấy có thể chính là lý do vô hình khiến cô đồng nghiệp ngồi cạnh không giới thiệu cho mình một mối làm thêm, khiến cô bạn cũ không tag mình vào dự án freelance, khiến người chồng dần né tránh thay vì cùng mình bàn chuyện đầu tư.

"Khí khẩu" và cái thói quen tự đẩy lùi vận may

Người xưa có một quan niệm rất tinh tế gọi là "khí khẩu", tức là năng lượng đi qua miệng. Trong y học cổ truyền, miệng là một trong những cửa quan trọng nhất của cơ thể, vừa là nơi đưa thức ăn vào nuôi thân, vừa là nơi thoát khí ra. Nói nhiều hao khí, than nhiều tổn nguyên khí. Phụ nữ trung niên hay phàn nàn thường có cùng một biểu hiện vật lý: Da xỉn, mắt thâm, vẻ mặt mệt mỏi, dù chưa làm gì nặng. Không phải vì họ làm việc nhiều hơn người khác, mà vì cái miệng đã làm việc nhiều hơn cần thiết.

Càng than, cơ thể càng tiết cortisol, hormone stress. Càng nhiều cortisol, càng khó ngủ, càng dễ ăn vặt, càng tăng cân, càng tự ti, càng than. Vòng tròn ấy không có điểm dừng, trừ khi chính mình dừng lại. Và đây là phần khắc nghiệt: Không ai có thể dừng giúp bạn cả. Không phải chồng, không phải mẹ, không phải bạn thân, không phải thầy phong thủy. Phải chính người phụ nữ ấy, một sáng nào đó, soi gương và nói với mình: Từ hôm nay, tôi sẽ bớt than đi một nửa.

Một nửa thôi. Không cần lý tưởng đến mức không bao giờ phàn nàn, vì điều đó là không thực tế và cũng không lành mạnh. Cảm xúc tiêu cực cần được giải tỏa, nhưng phải đúng người và đúng lúc, không phải tuôn ra với bất kỳ ai mở Zalo lên. Một nửa số lần than vãn được giữ lại trong đầu, không thoát ra cửa miệng, là đã đủ tạo nên thay đổi vật lý cho dòng năng lượng quanh bạn.

Đây cũng là lý do vì sao những người phụ nữ giàu có và an yên thường có chung một đặc điểm rất dễ nhận ra: Họ ít nói hơn người bình thường. Họ không phải kiểu kiêu kỳ, lạnh lùng. Họ chỉ là đã đi đến đoạn đời mà họ hiểu: Mỗi lời thốt ra đều mang theo một phần năng lượng của mình. Và năng lượng thì có hạn. Dùng vào việc than, sẽ không còn cho việc tạo. Dùng vào việc kể xấu người khác, sẽ không còn cho việc nghĩ kế hoạch cho mình.

Quản lý năng lượng không phải kỹ năng, mà là kỷ luật

Có một sự nhầm lẫn rất phổ biến: Nhiều phụ nữ nghĩ rằng "sống tích cực" nghĩa là phải lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng "mọi việc đều ổn". Không, đó là toxic positivity, sự tích cực giả tạo, và nó còn hại hơn cả việc than vãn thật thà. Quản lý năng lượng theo nghĩa đúng đắn hơn là biết chọn lựa xem cái gì đáng được phát ra và cái gì nên giữ lại.

Có ba kỷ luật nhỏ mà người phụ nữ trưởng thành nào cũng nên thực hành.

Kỷ luật thứ nhất là kỷ luật với cái miệng. Mỗi sáng tự hỏi: Hôm nay tôi sẽ nói ít hơn hôm qua bao nhiêu phần trăm những thứ không cần thiết? Trong các cuộc trò chuyện công sở, có bao nhiêu câu là góp ý xây dựng, bao nhiêu câu là phán xét người khác? Trong bữa cơm gia đình, có bao nhiêu câu là chia sẻ tích cực, bao nhiêu câu là cằn nhằn? Đây không phải là tự kìm nén, mà là tự lựa chọn. Và lựa chọn này, lặp đi lặp lại đủ lâu, sẽ thay đổi không chỉ hình ảnh của bạn trong mắt mọi người, mà còn thay đổi chính cách não bộ bạn xử lý thông tin. Bộ não con người vốn có thiên hướng tập trung vào điều bạn thường xuyên nhắc đến. Nếu ngày nào cũng nhắc đến cái xấu, bộ não sẽ lập tức quét tìm thêm cái xấu để củng cố. Nếu ngày nào cũng nhắc đến cơ hội, bộ não sẽ học cách nhìn thấy cơ hội ở chỗ trước đây mình bỏ qua.

Kỷ luật thứ hai là kỷ luật với mạng xã hội. Cái miệng của thời đại 4.0 không chỉ là môi và lưỡi, mà còn là ngón tay gõ trên bàn phím. Một status than vãn dài trên Facebook, một câu chuyện kể xấu trong nhóm chat, một dòng caption Instagram đầy oán trách, tất cả đều là cái miệng của bạn đang phát tán năng lượng. Tệ hơn cả lời nói trực tiếp, những "câu than số hóa" này còn được lưu lại, được người khác screenshot, được dùng để đánh giá bạn ngay cả khi bạn không còn nhớ mình đã viết. Sếp tương lai, đối tác tương lai, nhà chồng tương lai, ai cũng có thể tra ngược lại tài khoản của bạn. Người phụ nữ thông minh thời nay không cấm mình bày tỏ, mà chọn cách bày tỏ thông minh hơn. Bực mình thì viết nháp trong Notes rồi xóa, không đăng. Buồn quá thì gọi cho người thân nhất, không viết status. Bức xúc với đồng nghiệp thì kể với mẹ, không kể với 500 friends.

Kỷ luật thứ ba là kỷ luật với người mình tiếp xúc. Đây là phần khó nhất. Bởi vì xung quanh bạn luôn có những người muốn bạn cùng họ than vãn. Chị đồng nghiệp cũ rủ đi cà phê chỉ để nói xấu sếp. Cô bạn thân từ thời cấp 3 gọi điện kể đi kể lại chuyện chồng nửa năm trời rồi. Bác hàng xóm sang chơi và than kinh tế khó khăn dù chính bác cũng chưa làm gì để khắc phục. Bạn không cần cắt đứt tất cả những người này, vì làm vậy là tàn nhẫn và cô lập. Nhưng bạn cần giảm tần suất và thiết lập ranh giới. Một tuần một lần, không phải mỗi ngày. Một tiếng, không phải ba tiếng. Lắng nghe đủ, không hùa vào kể tiếp.

Khi miệng tĩnh, tiền vào

Và đây là phần "thần kỳ" mà phụ nữ trung niên giàu có thường nhẹ nhàng nói với phụ nữ trẻ hơn: "Cứ thử bớt than ba tháng đi, rồi tự nhiên đời sẽ khác". Nghe có vẻ mơ hồ, nhưng cơ chế thật ra rất rõ ràng.

Khi bạn bớt than, đầu óc có chỗ trống cho việc nghĩ kế hoạch. Khi bạn bớt phán xét người khác, bạn có thời gian quan sát họ và học từ họ. Khi bạn ngừng kể xấu sếp, bạn bắt đầu hiểu vì sao sếp ra quyết định như vậy, và biết đâu một ngày bạn ngồi vào ghế ấy. Khi bạn không còn so bì với hàng xóm, bạn dùng năng lượng ấy để cải thiện chính ngôi nhà của mình. Khi bạn ngưng phàn nàn về chồng, bầu không khí gia đình nhẹ lại, và rất có thể chồng cũng sẽ thay đổi mà bạn không cần ép. Khi bạn bớt than về tiền, bạn bắt đầu thật sự nhìn vào sổ chi tiêu và tìm ra chỗ rò rỉ.

Tiền không tự đến vì bùa chú. Tiền đến vì bạn đã dọn dẹp xong cái không gian tinh thần của mình để nó có chỗ vào. Người phụ nữ hay than vãn giống như căn phòng đầy đồ cũ, không còn chỗ trống. Người phụ nữ tĩnh tại giống như căn phòng đã thông thoáng, chỉ cần một làn gió tốt thổi qua là mang theo cái mới. Vũ trụ, hay đời sống, hay quy luật cơ hội, dù gọi tên gì cũng được, đều có cùng một quy tắc: Chúng đến với những người sẵn sàng đón nhận chứ không phải những người bận rộn kêu ca.

Có một người phụ nữ đã ngoài 50, kinh doanh thành công, từng chia sẻ: "Tôi giàu lên không phải nhờ tôi thông minh hơn người khác. Tôi giàu lên vì 20 năm qua, tôi không kể xấu ai. Vậy nên khi có cơ hội tốt, người ta nghĩ đến tôi đầu tiên". Câu nói ấy nghe đơn giản, nhưng là cả một triết lý sống.

Phong thủy tốt nhất của một người phụ nữ không nằm ở hướng nhà, không nằm ở tỳ hưu, không nằm ở vòng đá. Nó nằm ở cách cô ấy quản lý năng lượng của chính mình mỗi ngày. Và quản lý ấy bắt đầu từ một việc đơn giản đến không ngờ: Nuốt lại một câu than vãn đã chực phát ra. Một lần. Hai lần. Một trăm lần. Một ngàn lần. Đến một ngày, bạn nhìn lại và phát hiện: Không chỉ ví tiền dày lên, mà chính bản thân mình cũng đã trở thành một người mà ai gặp cũng muốn ở bên cạnh. Và đó, có lẽ mới là loại "tài sản" giá trị nhất mà một người phụ nữ có thể tích lũy được trong đời.