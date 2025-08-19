Tuyển sinh đại học 2025: Khối ngành sư phạm, STEM lên ngôi

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, năm 2025, số lượng thí sinh đăng kí nguyện vọng 1 vào các ngành STEM đạt 222.454, tăng 41.881 thí sinh so với năm trước.

Các ngành khoa học máy tính và công nghệ thông tin có 54.359 thí sinh đăng kí nguyện vọng một (nguyện vọng ưu tiên cao nhất của thí sinh), tăng 2.183 thí sinh so với đợt một năm 2024. Ngành trí tuệ nhân tạo cũng thu hút sự quan tâm mạnh mẽ với 2.754 thí sinh đăng kí, vượt xa năm trước.

Ngày hội tuyển sinh ngành khoa học công nghệ của học sinh Hà Nội 2025. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Ông Thưởng cho biết, Bộ GD&ĐT nhìn nhận, đây là tín hiệu cho thấy xu hướng chọn ngành học gắn với công nghiệp bán dẫn ngày càng rõ nét, phản ánh sự quan tâm ngày một lớn của xã hội đối với lĩnh vực công nghệ mũi nhọn này.

Bộ đang tích cực phối hợp với các trường ĐH, doanh nghiệp trong và ngoài nước tạo không gian, các hội thảo, diễn đàn trao đổi kinh nghiệm về chip bán dẫn và đào tạo nguồn nhân lực.

Bên cạnh các kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT nhìn nhận một số vướng mắc hiện nay, đặc biệt là năng lực và kinh nghiệm đào tạo ngành bán dẫn tại nhiều cơ sở giáo dục ĐH trong nước còn chưa đồng đều, còn thiếu hệ sinh thái học thuật, công nghệ và hợp tác quốc tế sâu rộng.

Để khắc phục, Bộ đề xuất tăng cường hợp tác quốc tế trong xây dựng chương trình đào tạo, cử giảng viên và sinh viên trao đổi nhằm học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia tiên tiến. Đồng thời, nhấn mạnh sự cần thiết của cơ chế phối hợp giữa các trường ĐH trong nước để tránh manh mún, phân tán nguồn lực, từ đó hình thành một hệ sinh thái đào tạo mạnh mẽ và hiệu quả hơn cho ngành bán dẫn.

Bộ GD&ĐT cũng kiến nghị Bộ Tài chính sớm thẩm định và phê duyệt 9 dự án phòng thí nghiệm đã được trình từ cuối năm 2024. Đây là những dự án có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ thực hành, nghiên cứu và đào tạo nhân lực chuyên sâu, giúp sinh viên và giảng viên tiếp cận công nghệ mới ngay trong môi trường học tập.

Năm nay, tiếp tục đánh dấu sự trở lại ngày càng mạnh mẽ của khối ngành sư phạm. PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết, nhà trường ghi nhận hơn 50.000 nguyện vọng đăng kí, gấp đôi so với năm ngoái.

Do đó, điểm chuẩn khối ngành sư phạm năm nay được dự báo không giảm, thậm chí có thể tăng. PGS Trần Thành Nam lí giải sức hút của ngành sư phạm hiện nay có nguyên nhân từ các chính sách mới của nhà nước đối với nhà giáo như Nghị định 116 về hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí đối với sinh viên sư phạm; lương nhà giáo được xếp ở thang bảng cao nhất; Luật Nhà giáo có hiệu lực từ 1/1/2026…

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 năm nay cũng đón nhận số lượng nguyện vọng đăng kí vào nhóm ngành sư phạm tăng 1,7 lần năm trước.