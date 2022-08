Tuyển sinh đại học 2022: Nên đăng ký nguyện vọng sớm

Các chuyên gia khuyến cáo thí sinh không nên đợi đến cuối thời hạn mới đăng ký.



Chưa xác định được ngành yêu thích

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, từ ngày 22-7 đến 20-8, thí sinh thực hiện các quy trình đăng ký nguyện vọng lên hệ thống của bộ. Trong thời gian quy định trên, thí sinh được đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần. Từ ngày 21 đến 28-8, thí sinh chốt nguyện vọng trên hệ thống. Thời gian này, thí sinh mới phải nộp tiền lệ phí xét tuyển bằng hình thức trực tuyến.

Tuy nhiên, thực tế rất nhiều thí sinh vẫn chưa đăng ký nguyện vọng lên hệ thống với nhiều lý do, trong đó chủ yếu là chưa xác định được ngành, trường yêu thích nên cần suy nghĩ tiếp.

Thí sinh Nguyễn Diễm Quỳnh (TP.HCM) chia sẻ: "Vừa qua, tôi đã trúng tuyển sớm vào ba ngành ở ba trường đại học rồi nhưng hiện vẫn còn lăn tăn, không biết mình chọn ngành có phù hợp chưa. Tôi đang tìm hiểu thêm các ngành học về khoa học xã hội để đăng ký xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT nhưng thấy tự tin với mức điểm của mình. Nhưng dù sao tôi cũng đã đủ điều kiện trúng tuyển rồi, để suy nghĩ thêm đến gần hạn cuối rồi đăng ký nguyện vọng lên hệ thống luôn".

Thí sinh Nguyễn Mai Anh (Quảng Nam) cũng cho hay hiện đã xác định được ngành học yêu thích thuộc lĩnh vực kinh tế nhưng chưa "chốt" được trường nào để đăng ký nguyện vọng...

Nên đăng ký sớm

Theo PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, năm 2022 là năm đầu tiên thí sinh đăng ký xét tuyển tất cả các nguyện vọng theo các phương thức xét tuyển khác nhau lên hệ thống và cũng là năm đầu tiên thí sinh đăng ký xét tuyển không cùng thời gian với đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT.

"Vì vậy, để hệ thống không bị quá tải do thí sinh tập trung đăng ký xét tuyển vào những ngày cuối và có thời gian kiểm tra, rà soát dữ liệu, Vụ Giáo dục đại học đã đề nghị các cơ sở đào tạo, các sở GD-ĐT truyền thông và thông báo để thí sinh đăng ký xét tuyển ngay từ những ngày đầu. Sau đó thí sinh có thể điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng bất cứ lúc nào trong thời gian quy định. Thí sinh không nên đợi đến cuối thời hạn mới đăng ký" - bà Thủy khuyên.

TS Nguyễn Mạnh Hùng - chuyên viên chính Vụ Giáo dục đại học - cho hay vừa qua nhiều thí sinh và phụ huynh thắc mắc việc một số trường yêu cầu thí sinh phải đăng ký nguyện vọng 1 ngành đã đủ điều kiện trúng tuyển lên hệ thống. Điều này một phần khiến thí sinh hoang mang, đắn đo chưa biết phải đăng ký nguyện vọng ra sao.

"Việc đăng ký số lượng nguyện vọng và sắp xếp thứ tự các nguyện vọng trên hệ thống chung hoàn toàn do thí sinh quyết định. Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành, các phương thức tuyển sinh ở tất cả các trường được xếp thứ tự từ 1 đến hết, trong đó nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất, ưu tiên nhất của thí sinh.

Tất cả các nguyện vọng xét tuyển của thí sinh theo các phương thức xét tuyển được xử lý trên hệ thống và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số nguyện vọng đã đăng ký khi đảm bảo điều kiện trúng tuyển. Do vậy, nếu thật sự đã yêu thích ngành, trường nào đó đã đủ điều kiện trúng tuyển thì nên sớm đặt nguyện vọng 1. Sau khi đăng ký xong, thí sinh vẫn còn được điều chỉnh lại nếu muốn thay đổi nguyện vọng trong thời gian quy định", ông Hùng cho biết.

Nhiều thắc mắc về cách thức đăng ký

Trong khi đó, bộ phận tuyển sinh nhiều trường đại học cho hay những ngày qua vẫn còn rất nhiều thí sinh thắc mắc về cách thức đăng ký nguyện vọng trên hệ thống.

TS Nguyễn Trung Nhân - trưởng phòng đào tạo Trường đại học Công nghiệp TP.HCM - cho rằng: "Đến nay đã quá nửa thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của bộ, với thí sinh vẫn còn lúng túng chưa biết rõ cách thức, quy trình đăng ký trực tuyến mà cứ chờ đến những ngày cuối mới đăng ký là rất rủi ro".

Các chuyên gia tuyển sinh đều lưu ý thí sinh khi đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình theo hướng dẫn và nộp lệ phí theo quy định. Sau khi đăng ký xong, thí sinh cần thoát khỏi hệ thống và đăng nhập lại để kiểm tra các nguyện vọng đã đăng ký.

"Thí sinh lưu ý để không nhầm lẫn thông tin đăng ký xét tuyển: mã trường, mã ngành, mã phương thức xét tuyển, mã tổ hợp xét tuyển... đặc biệt là thí sinh trúng tuyển có điều kiện phải đăng ký nguyện vọng chính xác trên hệ thống để không làm mất cơ hội trúng tuyển.

Trong quá trình đăng ký xét tuyển nếu gặp vướng mắc, thí sinh cần liên hệ với đường dây nóng về tuyển sinh để được hỗ trợ kịp thời" - ThS Trần Vũ, trưởng phòng thông tin truyền thông Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) - khuyên.

Điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trường quân đội, công an



Theo Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, sau khi biết kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022, thí sinh có thể giữ đúng nguyện vọng trường đã nộp hồ sơ sơ tuyển hoặc điều chỉnh trường trong nhóm trường.

Thí sinh được đăng ký xét tuyển vào một trong các trường quân đội theo nhóm trường thí sinh đã sơ tuyển, theo đúng vùng miền và đối tượng tuyển sinh.

Còn theo quy định của Bộ Công an, thí sinh đã đạt sơ tuyển và đăng ký xét tuyển vào trường công an cũng được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển giữa các tổ hợp môn, các ngành, các trường công an so với nguyện vọng đã khai trong phiếu đăng ký xét tuyển đại học công an.

Đồng thời, thí sinh vẫn được đăng ký nhiều nguyện vọng khác vào các trường ngoài, trong đó có các ngành/trường đã đủ điều kiện trúng tuyển ở các phương thức xét tuyển sớm trên hệ thống. Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường quân đội, công an, thí sinh vẫn được xét các nguyện vọng tiếp theo vào các trường khác theo quy định.