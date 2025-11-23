Tuyên Quang đông như Tết, khách lên Lô Lô Chải "khóc thét" vì xếp hàng cả tiếng mới có chỗ ngồi

Cuối năm cũng là mùa nhiều du khách đến Tuyên Quang (Hà Giang cũ) để tham dự lễ hội hoa và khám phá cung đường đèo Hà Giang Loop nổi tiếng. Những tưởng rằng đi du lịch sớm sẽ tránh được cảnh chen chúc, thế nhưng hàng ngàn du khách đổ về Hà Giang dịp cuối tuần qua đã tạo nên cảnh tượng đông đúc ngoài sức tưởng tượng.

Các tuyến đường đèo đến Tuyên Quang kẹt cứng người xe

Từ con dốc Thẩm Mã kẹt cứng xe cộ đến bản làng cổ tích Lô Lô Chải "vỡ trận", nhiều tài xế phải ngậm ngùi tắt máy xe để chờ hay cố gắng nhích từng chút một để di chuyển trên con đường đèo hẹp này. Không những thế, có nhiều đoàn du lịch bằng xe máy phải ngậm ngùi dừng xe nép vào hai bên đèo để chờ tình hình xe lưu thông thoáng hơn rồi mới tiếp tục hành trình.

Ghi nhận vào cuối tuần, trung tâm làng Lô Lô Chải tấp nập du khách ghé thăm, dòng người nối đuôi nhau tham quan địa điểm được mệnh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025”. Không gian đông đúc nhộn nhịp đến nỗi nhiều người đã đùa rằng 1 mét vuông có chục nàng thơ đang tạo dáng chụp ảnh.

Ghi nhận sáng 22/11, nhiều bạn trẻ và gia đình đã đến làng Lô Lô Chải. Ảnh: Hà Giang Tour

Tuy đông nhưng nhiều người làm du lịch ở đây cho rằng du khách rất chịu khó đứng đợi để có ảnh đẹp và không có tình trạng chen lấn xô đẩy, chỉ cần chờ một chút là sẽ đến lượt. Trong đó, background chụp ảnh nổi bật nhất chắc có lẽ là cây hồng mà ai đi Hà Giang có ghé Lô Lô Chải thì phải check-in với địa điểm này.

Cây hồng ở làng Lô Lô Chải là nơi được check in nhiều nhất. Ảnh: Hà Giang Tour

Ngay cả những ai có ý định đến Hà Giang cũng phải suy nghĩ lại vì tình trạng quá đông: “Định năm nay đi lại Hà Giang. Nhưng đông như thế này thì lại hẹn vài năm nữa cho bớt đông đi vậy” hay “Thôi ở nhà là vừa”. Một số khác thì đã đến làng Lô Lô Chải vào tuần rồi: “Tuần trước mình đi đông ghê lun, xếp hàng chụp ảnh luôn ạ”.

Không những thế, tại khu vực cây cô đơn 250 tuổi nổi tiếng của Tuyên Quang cũng ghi nhận tình trạng đông đúc đoàn du lịch dừng lại bên lề để chụp ảnh check-in. Nhiều người còn nói đùa rằng: “Cây này cô đơn dữ chưa”, khi có rất nhiều du khách chờ đến lượt để chụp ảnh.

Sáng 23/11, nhiều đoàn du lịch đã đến cây cô đơn hơn 250 tuổi. Ảnh: Long Hướng Duy

Dịp cuối năm là mùa hoa tam giác mạch nên các khu du lịch và các địa điểm nổi tiếng tại Tuyên Quang hiện đang thu hút rất nhiều lượt khách ghé thăm, dẫn đến tình trạng kẹt xe ở một số tuyến đường đèo, dốc. Nhất là khi thời tiết của Tuyên Quang khá dễ chịu và có nắng đẹp, thuận tiện cho việc di chuyển, check-in sống ảo.