Tuyển dụng ngành Luật tăng mạnh: Doanh nghiệp đang tìm kiếm cử nhân Luật với kỹ năng nào?

Vấn đề không nằm ở số lượng cử nhân ra trường mỗi năm, mà ở khoảng cách giữa những gì nhà trường dạy và những gì doanh nghiệp thực sự cần.

Nhu cầu nhân lực pháp lý đang "nóng" trở lại

Theo thống kê từ các nền tảng tuyển dụng như TopCV và VietnamWorks trong năm 2026, số lượng tin tuyển dụng liên quan đến pháp chế doanh nghiệp, chuyên viên pháp lý và tư vấn pháp luật tiếp tục duy trì xu hướng tăng, đặc biệt tại TP.HCM và Hà Nội.

Theo đó, dữ liệu cập nhật ngày 6/7/2026 từ các nền tảng tuyển dụng lớn, riêng trên VietnamWorks hiện có gần 600 việc ngành Luật, pháp lý đang mở, còn tại CareerViet con số này lên tới gần 900 việc làm.

Nhu cầu tuyển dụng không còn chỉ tập trung vào ứng viên có nhiều năm kinh nghiệm mà đang mở rộng sang nhóm sinh viên mới tốt nghiệp, miễn là đáp ứng được yêu cầu thực hành công việc ngay từ những ngày đầu.

Doa nh nghiệp cần nhiều hơn một tấm bằng cử nhân Luật

Thực tế tuyển dụng cho thấy khoảng cách giữa chương trình đào tạo và yêu cầu công việc vẫn là bài toán khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khi tuyển dụng.

Các chuyên gia nhân sự đánh giá, bên cạnh kiến thức pháp luật nền tảng, nhà tuyển dụng hiện ưu tiên những ứng viên có khả năng xử lý tình huống thực tế. Trong đó, ba nhóm kỹ năng đang được yêu cầu nhiều nhất gồm:

- Soạn thảo hợp đồng thực chiến. Không ít sinh viên nắm chắc lý thuyết luật hợp đồng nhưng lúng túng khi phải tự tay soạn một bản hợp đồng thương mại hoàn chỉnh, đúng thuật ngữ, đúng logic rủi ro, thứ mà nhà tuyển dụng cần ngay từ ngày đầu đi làm.

- Tư vấn pháp luật lao động. Với làn sóng doanh nghiệp tái cơ cấu nhân sự, siết chặt quy định về hợp đồng lao động và bảo hiểm xã hội, nhu cầu về người hiểu sâu luật lao động và có khả năng tư vấn thực tế cho cả người sử dụng lao động lẫn người lao động đang tăng vọt.

- Kiến thức luật doanh nghiệp và tuân thủ (compliance). Kỹ năng đa ngành được ưu tiên: ứng viên hiểu biết về luật, kinh doanh, tài chính và ngoại ngữ, đặc biệt tiếng Anh pháp lý đang có lợi thế cạnh tranh rõ rệt so với những người chỉ giỏi lý thuyết đơn thuần.

Đây chính là khoảng trống mà nhiều chương trình đào tạo truyền thống chưa lấp đầy: quá thiên về lý luận, quá ít thời lượng thực hành trên hồ sơ, tình huống thật.

Pháp chế nội bộ lên ngôi, thuê ngoài dần thu hẹp

Nếu trước đây nhiều doanh nghiệp lựa chọn thuê văn phòng luật sư xử lý các vấn đề pháp lý thì hiện nay xu hướng xây dựng đội ngũ pháp chế nội bộ đang ngày càng phổ biến.

Việc sở hữu nhân sự pháp lý ngay trong doanh nghiệp giúp xử lý công việc nhanh hơn, kiểm soát rủi ro từ giai đoạn ký kết hợp đồng, quản trị nhân sự đến vận hành kinh doanh. Đặc biệt, với các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn, bộ phận pháp chế đang trở thành mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững.

Trong khi đó, dịch vụ pháp lý thuê ngoài vẫn đóng vai trò cần thiết đối với các vụ việc chuyên sâu như tố tụng, M&A hoặc các giao dịch có yếu tố quốc tế. Điều này đồng nghĩa thị trường lao động đang mở ra nhiều lựa chọn nghề nghiệp cho cử nhân Luật, từ làm việc tại doanh nghiệp đến công ty luật, tổ chức tư vấn hay các đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý.

Mức lương khởi điểm hấp dẫn nhưng cạnh tranh

Tại TP.HCM, mặt bằng lương dành cho cử nhân Luật mới tốt nghiệp hiện dao động khoảng 8 - 12 triệu đồng/tháng đối với vị trí chuyên viên pháp lý hoặc pháp chế doanh nghiệp. Với những ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Anh, từng tham gia thực tập, biết soạn hợp đồng hoặc có chứng chỉ chuyên môn phù hợp, mức thu nhập có thể cao hơn.

Tuy nhiên, mức lương hấp dẫn cũng đi kèm yêu cầu ngày càng cao về năng lực thực hành. Không ít doanh nghiệp sẵn sàng trả lương tốt nhưng vẫn gặp khó trong việc tìm được ứng viên có thể bắt nhịp công việc ngay sau khi tuyển dụng.

Thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu tuyển dụng

Trước xu hướng đó, nhiều trường đại học đang điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng tăng cường thực hành, giúp sinh viên tiếp cận môi trường nghề nghiệp từ sớm.

Tại Trường Đại học Văn Lang (VLU), chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế chú trọng phát triển kỹ năng nghề thông qua các học phần mô phỏng, phiên tòa giả định, thực hành soạn thảo văn bản pháp lý, giải quyết tình huống doanh nghiệp và kết nối thực tập với các văn phòng luật sư, doanh nghiệp.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên còn được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện, làm việc nhóm và ngoại ngữ, những yếu tố được nhiều nhà tuyển dụng đánh giá cao trong bối cảnh hội nhập.

Đối với học sinh đang tìm hiểu ngành Luật, việc lựa chọn môi trường đào tạo gắn với nhu cầu thực tế của thị trường lao động có thể tạo lợi thế đáng kể sau khi tốt nghiệp. Tìm hiểu thêm về chương trình đào tạo, cơ hội thực tập và định hướng nghề nghiệp tại ngành Luật của Trường Đại học Văn Lang (VLU) để có thêm cơ sở lựa chọn ngành học phù hợp.