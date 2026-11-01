Tượng sư Bần trong ngôi chùa đá cổ nghìn năm tuổi ở Đồ Sơn

Chùa Hang hay còn gọi là Cốc Tự, tọa lạc tại khu 1, phường Đồ Sơn (TP Hải Phòng) - công trình kiến trúc văn hóa tâm linh, tín ngưỡng, cổ truyền của vùng đất cửa biển Đồ Sơn.

Tương truyền, thời khai sơ, vào thế kỷ II (TCN), có nhà sư từ Thiên Trúc đã đi cùng các thương gia sang Giao Châu (Việt Nam ngày nay) để truyền bá đạo Phật. Nhà sư đã dừng chân tại vùng cửa biển Đồ Sơn, chọn một hang đá để cư trú, mở chùa mà ngày nay gọi là Cốc Tự - Chùa Hang. Tại đây, nhà sư đã dạy đạo cho Chử Đồng Tử - Tứ bất tử trong văn hóa người Việt.

Với những sử liệu đó, các nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng Chùa Hang chính là cái nôi, là nơi Phật giáo du nhập vào Việt Nam đầu tiên. Sau hàng nghìn năm thăng trầm cùng lịch sử đất nước, ngày nay Chùa Hang nhiều lần được chính quyền địa phương trùng tu, tôn tạo với cảnh quan khang trang.

Điểm nổi bật nhất của di tích này là Cổ Tự - ngôi chùa cổ được xây dựng trong một hang đá, cao 3,5 m, rộng 7 m, sâu khoảng 25 m.

Càng đi sâu vào hang đá diện tích càng hẹp lại. Phía cuối hang còn lưu giữ bức tượng sư Bần bằng đá rất đẹp. Sư Bần hay Phật Quang được cho là người đã dạy đạo cho Chử Đồng Tử - một trong Tứ bất tử trong văn hóa người Việt.

Ngày nay, Chùa Hang mới được xây dựng cách Cổ Tự khoảng 100 m, gồm 3 tầng: Bếp, Tam Bảo và Tây Phương điện mang phong cách kiến trúc "tiền phật hậu thần" kết hợp tinh thần tam giáo đồng nguyên.

Ở ngôi chùa cổ còn lưu giữ nhiều dấu tích nguyên sơ như tượng sư tổ bằng đá xanh, bát hương đá cổ, giếng cổ. Cảnh quan ở chùa còn có tượng Quan âm hướng biển, tháp 7 tầng, các tượng La Hán và Tứ Linh cùng không gian thanh bình.

Hàng năm vào các ngày rằm, mùng 1 và dịp lễ hội, rất đông người dân và du khách thập phương đến hành hương, chiêm bái, vãn cảnh.

Ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử, văn hóa, Đoàn thanh niên phường phối hợp với các cơ quan quản lý tạo mã QR để người dân, du khách đến thăm quan có thể tìm hiểu về lịch sử di tích.

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