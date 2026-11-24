Trái ngược với con đường kế vị đã "đóng đinh" của Hoàng tử George, Thân vương William được cho là đang ấp ủ một cuộc cải tổ hoàng gia chưa từng có, sẵn sàng cắt bỏ tước vị và quyền lợi của những người không làm việc bao gồm cả gia đình Vương tử Harry.

1. Nguyên tắc sắt đá: "Làm việc vì công chúng hoặc trở về làm thường dân"

Theo cuốn sách mới của tác giả kiêm nhà báo Tom Sykes (biên tập viên tờ The Daily Beast ), tương lai của Hoàng gia Anh khi Thân vương William lên ngôi sẽ chứng kiến những thay đổi mang tính bước ngoặt. Bản kế hoạch cải tổ mới này đặt ra một lằn ranh rõ ràng, không có ngoại lệ hay sự ưu ái mù quáng.

Một nguồn tin nội bộ tiết lộ với Sykes về định hướng của William: "Nếu bạn là một thành viên hoàng gia làm việc chuyên trách (working royal) liên tục công du khắp đất nước, đảm nhận trọng trách ngoại giao, đại diện cho chính phủ, tiếp xúc dân chúng dù trong một ngày thứ Tư mưa gió ở Sheffield - bạn sẽ giữ kính xưng Điện hạ (HRH), tước hiệu Hoàng tử hoặc Công chúa, đồng thời được nhận phụ cấp, lương và một nơi ở chính thức. Đúng duy nhất một nơi ở".

Ngược lại, quy tắc dành cho những ai không đảm nhận nghĩa vụ công cũng dứt khoát không kém: "Nếu bạn không gánh vác những trách nhiệm đó, bạn sẽ không có kính xưng HRH, không được trợ cấp nhà ở miễn phí và không nhận bất kỳ đặc ân nào. Đổi lại, bạn hoàn toàn là một công dân tự do, sống cuộc đời riêng và kiếm tiền theo bất cứ cách nào bạn muốn".

2. Sự khác biệt giữa Hoàng tử George và các em: Quyền lựa chọn của "người dự bị"

Bản kế hoạch tương lai này ảnh hưởng trực tiếp đến chính các con của Thân vương William. Trong khi vị thế tương lai của người thừa kế ngai vàng - Hoàng tử George đã được "đổ bê tông" vững chắc , thì Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis lại đứng trước những ngã rẽ hoàn toàn cởi mở.

Thay vì bị bó buộc trong vai trò "kẻ dự bị" (spares) đầy ngột ngạt từng gây ra nhiều rạn nứt trong lịch sử hoàng tộc, Charlotte và Louis sẽ được tự do quyết định cuộc đời mình. Khi trưởng thành, nếu hai cô cậu muốn phát triển sự nghiệp độc lập bên ngoài ánh đèn hoàng cung, chẳng hạn như ước mơ bước chân lên sân khấu kịch nghệ của Charlotte - cả hai đều được phép chủ động từ bỏ kính xưng HRH và tước hiệu hoàng tộc để sống như những người bình thường.

3. Động thái cứng rắn với gia đình Harry - Meghan

Chi tiết gây chấn động nhất trong cuốn sách của Tom Sykes chính là kế hoạch mang tính pháp lý nhằm vào gia đình Công tước xứ Sussex. Theo tác giả, dưới thời trị vì tương lai của William, việc dọn dẹp bộ máy hoàng gia sẽ được thực thi triệt để bằng luật định.

Kế hoạch này dự kiến sẽ chính thức tước bỏ tước vị Hoàng tử và Công chúa của hai người con của Harry và Meghan là Archie và Lilibet . Không dừng lại ở đó, bản thân Harry và Meghan cũng có nguy cơ bị hủy bỏ hoàn toàn các danh xưng hoàng gia lẫn tước hiệu vương giả hiện tại.

Trước những tiết lộ chấn động từ cuốn sách mới, người phát ngôn của Cung điện Kensington đã nhanh chóng đưa ra phản hồi ngắn gọn nhưng dứt khoát: "Theo nguyên tắc chung, chúng tôi không đưa ra bình luận về các cuốn sách hay những tuyên bố được nêu trong đó". Dẫu vậy, những đồn đoán về một "triều đại William tinh gọn và kỷ luật" vẫn đang là tâm điểm chú ý của dư luận khắp thế giới.

*Theo Marie Claire