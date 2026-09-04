Tuổi thọ tăng, người Việt chuẩn bị sớm hơn cho một tuổi già độc lập

Tuổi thọ trung bình của người Việt đã tăng hơn 9 năm trong hơn ba thập kỷ, từ 65,5 tuổi năm 1993 lên 74,7 tuổi năm 2025. Điều này đồng nghĩa với thời gian nghỉ hưu dài hơn, đặt ra nhu cầu chuẩn bị sớm về sức khỏe và tài chính. Đề xuất của Bộ Y tế về việc hướng dẫn người dân từ 40 tuổi chuẩn bị cho tuổi già cũng cho thấy kế hoạch hưu trí cần được tính đến từ tuổi trung niên, thay vì chờ đến những năm cuối sự nghiệp.

Đáng chú ý, quan niệm truyền thống "trẻ cậy cha, già cậy con" tại các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đang dần thay đổi. Nếu trước đây, cha mẹ khi về già thường dựa vào sự hỗ trợ từ con cái thì ngày nay, nhiều người Việt đang hướng đến một tuổi hưu trí độc lập và tự chủ hơn.

Nhiều người Việt hướng đến tuổi hưu trí độc lập và tự chủ hơn, thay vì phụ thuộc vào con cái như trước đây. Ảnh Hằng Hà.

Theo Khảo sát Manulife Asia Care 2026, có đến 89% người Việt tham gia khảo sát đề cao sự độc lập và tự chủ về tài chính khi về già, coi đó là "gia sản" mà họ muốn để lại cho gia đình. Đồng thời, 57% cho biết họ không muốn trở thành gánh nặng của người thân, trong khi chỉ 21% kỳ vọng vào sự hỗ trợ tài chính từ con cái. Những con số này cho thấy xu hướng dịch chuyển rõ nét từ tâm lý phụ thuộc sang việc chủ động xây dựng nền tảng cho cuộc sống tuổi hưu.

Theo các chuyên gia tài chính, việc chuẩn bị sớm cho tuổi già giúp mỗi người có thêm thời gian tích lũy, điều chỉnh kế hoạch và xây dựng nguồn lực phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống. Khi có nền tảng tài chính ổn định, người dân không chỉ duy trì được chất lượng sống mong muốn khi về già, mà còn có thể chủ động, tự quyết trong các lựa chọn về chăm sóc sức khỏe, lối sống và không trở thành gánh nặng cho gia đình.

Từ tích lũy đơn thuần đến kế hoạch tài chính dài hạn

Trong nhiều năm, tiết kiệm truyền thống vẫn được xem là nguồn lực tài chính quan trọng cho giai đoạn nghỉ hưu. Tuy nhiên, khi thời gian hưu trí có thể kéo dài, nhu cầu tài chính cho tuổi già được nhiều người tính toán kỹ lưỡng.

Khác với việc tích lũy đơn thuần, người dân ngày nay có xu hướng tìm kiếm những kế hoạch tài chính dài hạn, có khả năng đáp ứng đồng thời nhiều mục tiêu, từ duy trì kỷ luật tiết kiệm, gia tăng giá trị tài sản đến dự phòng trước các rủi ro không lường trước và chuẩn bị cho tuổi hưu. Đây cũng là lý do các giải pháp tài chính kết hợp giữa bảo vệ và tích lũy ngày càng được nhiều người ưu tiên lựa chọn.

Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Xanh Phú Quý của Manulife đang nhận được sự quan tâm từ đông đảo khách hàng. Với thời hạn đóng phí dự kiến từ 5 năm, từ năm thứ 11, khách hàng có thể rút tiền định kỳ từ giá trị tài khoản để thực hiện các mục tiêu tài chính trong từng giai đoạn cuộc sống.

Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Xanh Phú Quý được nhiều người quan tâm vì khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu bảo vệ và tích lũy, hỗ trợ các mục tiêu tài chính dài hạn. Ảnh Manulife.

Bên cạnh đó, sản phẩm được thiết kế với cơ cấu chi phí hợp lý - giảm các loại phí liên quan để tăng tỷ lệ phí bảo hiểm được phân bổ vào các quỹ liên kết đơn vị, giúp tối ưu giá trị tài sản trong dài hạn.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu tài chính của khách hàng hiện hữu, giá trị tích lũy của hợp đồng có thể được chuyển giao cho thế hệ kế tiếp, hỗ trợ việc kế thừa và xây dựng nền tảng tài sản nhiều thế hệ.

Nghỉ hưu ngày nay không còn được xem là "dừng lại", mà là thời điểm mỗi người duy trì sự chủ động về tài chính, tiếp tục theo đuổi những mục tiêu cá nhân và tận hưởng cuộc sống theo cách mình mong muốn. Trong bối cảnh tuổi thọ ngày càng gia tăng, việc chuẩn bị cho giai đoạn này đang trở thành một phần quan trọng của kế hoạch tài chính dài hạn, giúp mỗi cá nhân chủ động kiến tạo nền tảng vững vàng cho tương lai.

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