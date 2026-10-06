Tuổi nào thì rẽ hướng sự nghiệp?

Có người bắt đầu một hành trình mới khi đã ngoài 30 tuổi. Có người quyết định chuyển nghề ở tuổi 50, khi nhiều người đã nghĩ đến sự ổn định. Cũng có người lựa chọn con đường đó ngay từ khi còn là sinh viên. Nhưng giữa một thị trường lao động liên tục thay đổi, tuổi tác liệu có thực sự là rào cản?

"Đổi nghề" ở tuổi ai cũng muốn ổn định

Năm 2022, ở tuổi 32, anh Bùi Xuân Thành quyết định rời công việc quản lý ngành hàng tại một thương hiệu bán lẻ Nhật Bản. Đại dịch COVID-19 khiến công việc và thu nhập của anh bị ảnh hưởng đáng kể. Khi ấy, anh đã có gia đình, con nhỏ cùng nhiều trách nhiệm tài chính, khiến việc tìm một hướng đi mới trở thành điều không thể trì hoãn.

Ở độ tuổi mà bạn bè hướng đến sự ổn định, anh lại chọn bước sang một lĩnh vực hoàn toàn mới: tư vấn bảo hiểm nhân thọ . Giữa giai đoạn đại dịch, anh nhìn thấy ở bảo hiểm một hướng đi có ý nghĩa thực tế với cuộc sống và mang đến cơ hội phát triển dài hạn hơn cho bản thân.

" Nhiều người nói tôi đang đi ngược số đông. Nhưng tôi nghĩ phải thử mới biết. May mắn là những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy từ công việc trước đó vẫn có thể vận dụng tốt trong môi trường mới ", anh chia sẻ.

Dù bước sang một lĩnh vực mới, anh không bắt đầu từ con số 0. Kinh nghiệm làm việc với khách hàng và quản lý nhân sự trong ngành bán lẻ trở thành lợi thế giúp anh nhanh chóng thích nghi.

Với lộ trình sự nghiệp rõ ràng tại Manulife , anh Thành nhìn thấy từng cột mốc cần chinh phục. Từ vị trí tư vấn viên với những khách hàng đầu tiên, anh từng bước xây dựng đội ngũ riêng và phát triển ở vai trò quản lý. Thành quả mới nhất của hành trình đó là danh hiệu MBA (Master Builder Agency) - Nhà kiến tạo đội ngũ xuất sắc hạng Pro Vàng 2026 của Manulife .

Sự nghiệp mới của "bà ngoại"

Ở tuổi 49, khi đã lên chức bà ngoại, chị Nguyễn Thị Thoa có một quyết định khá táo bạo: bắt đầu hành trình mới trong ngành bảo hiểm.

" Tôi chưa bao giờ nghĩ tuổi tác là lý do để mình dừng lại. Khi còn tạo ra giá trị thì không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một hành trình mới ", chị chia sẻ.

Trước đó, chị có nhiều năm gắn bó với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tại địa phương. Công việc giúp chị hiểu những mối bận tâm của các gia đình trước những biến cố và thay đổi trong cuộc sống . Vì vậy, đến với bảo hiểm cũng là cách chị tiếp tục đồng hành cùng các gia đình theo một hành trình mới.

Dù vậy, việc "rẽ hướng" ban đầu không thuận lợi. Không ít lần chị bị khách hàng từ chối. Có thời điểm, người thân còn khuyên chị nên nghỉ ngơi để con cái chăm lo. Nhưng chị vẫn kiên trì với lựa chọn của mình.

Ở tuổi ngũ tuần, điều khiến chị Thoa hài lòng không chỉ là thành tích 6 lần liên tiếp đạt danh hiệu MDRT (Million Dollar Round Table) - một trong những danh hiệu quốc tế uy tín dành cho các tư vấn viên bảo hiểm có thành tích xuất sắc , mà còn là việc được đồng hành cùng nhiều khách hàng trong những giai đoạn quan trọng của cuộc sống.

Chị tâm sự, thách thức lớn nhất khi bắt đầu ở tuổi gần 50 là phải học lại nhiều điều mới. Sự đồng hành từ đội ngũ mentor và quản lý giúp chị hoàn thiện kỹ năng tư vấn, đồng thời phát huy thế mạnh về sự thấu hiểu con người đã tích lũy trong nhiều năm công tác.

Chọn ngay từ đầu

Từ một sinh viên ngành xã hội, Phượng từng bước trở thành một trong những quản lý trẻ nhất tại Manulife và dẫn dắt một đội ngũ dẫn đầu hệ thống. Danh hiệu COT (Court of the Table) - cấp độ quốc tế cao dành cho những tư vấn viên có thành tích nổi bật trong ngành bảo hiểm, cùng danh hiệu MBA của Manulife là kết quả của nhiều năm chị xây dựng sự tin cậy với khách hàng và đội ngũ.

Ít ai nghĩ rằng hành trình ấy bắt đầu từ khi Phượng còn là sinh viên năm 3 đại học. Khi bạn bè vẫn đang tìm việc sau khi ra trường, cô gái trẻ đã có những khách hàng đầu tiên với mong muốn rất đơn giản: có thêm thu nhập để phụ giúp gia đình.

"Hồi đó tôi chỉ nghĩ nếu có cơ hội thì cứ thử. Càng làm, tôi càng thấy mình hợp với công việc này. Đến khi nhìn lại, tôi mới nhận ra mình đã đi xa hơn rất nhiều so với dự định ban đầu", Phượng nói.

Nhiều người cho rằng một lĩnh vực đòi hỏi bề dày kinh nghiệm và uy tín cá nhân cao sẽ là thách thức với người trẻ. Nhưng chị Phượng chưa từng bị khách hàng từ chối vì lý do đó. Theo chị, sự tin tưởng đến từ kiến thức chuyên môn, sự thấu hiểu và khả năng đồng hành lâu dài với khách hàng.

Phượng không xem tuổi trẻ là bất lợi. Chị dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho mỗi cuộc gặp khách hàng, hoàn thiện kỹ năng tư vấn và chủ động ứng dụng công nghệ vào công việc. Đó cũng là cách cô gái trẻ từng bước tạo dựng sự tin tưởng với khách hàng.

Không có một thời điểm hoàn hảo để bắt đầu

Dù không có xuất phát điểm giống nhau, cả ba đều có chung một điều: không chờ đợi một "thời điểm hoàn hảo" nào đó mới dám bắt đầu. Họ "rẽ hướng" ở những giai đoạn khác nhau của cuộc sống, khi mỗi người đều có những trách nhiệm và mục tiêu riêng mà người khác có thể lấy đó làm lý do để chần chừ. Có lẽ tuổi tác không phải là vấn đề. Chính sự chủ động, dám nghĩ đã giúp họ tạo nên những bước ngoặt đáng nhớ trên hành trình sự nghiệp của mình.