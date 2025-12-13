Tuổi già mới đẻ được con trai, 1 cặp vợ chồng chiều con hết mực để rồi hơn 20 năm sau bi kịch đổ ập xuống!

Tại huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, sự ra đời của Tả Đệ Giang từng mang lại niềm hạnh phúc vỡ òa cho cặp cha mẹ già. Là con trai độc đinh, hắn lớn lên trong sự cưng chiều hết mực, hưởng thụ những đặc quyền riêng biệt. Dù gia cảnh không mấy dư dả, nhưng cuộc sống của Tả Đệ Giang chưa bao giờ thua kém bất kỳ công tử nhà giàu nào.

Tuy nhiên, chính sự nuông chiều thái quá ấy đã âm thầm nhào nặn nên một tính cách cực đoan, bốc đồng và ngang ngược, gieo mầm cho tấn bi kịch thảm khốc sau này.

Từ nhỏ, Tả Đệ Giang đã quen thói đòi hỏi vô điều kiện. Hắn lêu lổng, không có chí tiến thủ và dửng dưng trước những giọt mồ hôi nhọc nhằn của cha mẹ. Tốt nghiệp cấp hai, hắn kiên quyết bỏ học với mộng tưởng ra đời kiếm tiền lớn. Dù trong lòng đầy lo lắng, cha mẹ hắn vẫn không dám buông lời phản đối, ngay cả khi biết đó là một quyết định sai lầm.

Bước chân vào xã hội, giấc mộng làm giàu nhanh chóng tan vỡ. Chẳng những không thành đạt, Tả Đệ Giang còn dính vào tệ nạn cờ bạc và gánh trên vai những khoản nợ khổng lồ.

Ảnh minh họa

Thương con mù quáng, cha mẹ hắn lần lượt bán nốt những tài sản cuối cùng để trả nợ thay con, nhưng tuyệt nhiên chưa từng có một biện pháp giáo dục hay răn đe thực tế nào. Sự dung túng ấy khiến Tả Đệ Giang càng lún sâu vào vũng lầy đỏ đen, mặc nhiên coi cha mẹ là những người chuyên đi "dọn dẹp hậu quả" cho mình.

Trớ trêu thay, một kẻ nóng nảy, lêu lổng như hắn lại lọt vào mắt xanh của Lý Giai – một cô gái điển hình cho mẫu phụ nữ ngoan hiền, chịu thương chịu khó. Sau nhiều năm đi làm, cô đã tích cóp được vài trăm nghìn tệ.

Bi kịch từ sự nuông chiều con quá mức!

Năm 2017, qua mai mối, Lý Giai quen Tả Đệ Giang và nhanh chóng rơi vào lưới tình. Dù biết rõ người yêu nghiện cờ bạc, thậm chí từng thua sạch số tiền tiết kiệm của mình, cô vẫn chấp nhận kết hôn. Gia đình Lý Giai kịch liệt phản đối mối duyên này vì quá hiểu bản chất của chàng rể tương lai, nhưng tình yêu mù quáng đã khiến cô gái trẻ tin rằng sự hy sinh của mình sẽ cảm hóa được người chồng lầm lạc.

Nhưng đời không như mơ. Sau ngày cưới, Tả Đệ Giang vẫn chứng nào tật nấy, lười lao động và mê muội cờ bạc. Khi cha mẹ già yếu không còn khả năng chu cấp, gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vợ chồng trẻ. Sự thất vọng và lo âu khiến những cuộc cãi vã giữa hai người ngày một dày đặc.

Ngay cả khi Lý Giai mang thai, Tả Đệ Giang vẫn lấy cớ đó để nghỉ việc và càng chìm đắm trong các sới bạc. Đứa trẻ sinh non, đau ốm liên miên, chồng thì đi đêm không về, Lý Giai trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình khi Tả Đệ Giang bắt đầu thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ.

Đỉnh điểm vào tháng 1/2019, không thể chịu đựng thêm, Lý Giai gửi cho cha mẹ đẻ bức ảnh cổ mình bị chồng bóp thâm tím và bày tỏ ý định ly hôn. Tuy nhiên, sự việc sau đó lại chìm vào im lặng. Không ai ngờ rằng, chỉ ba tháng sau, cô gái trẻ đã phải bỏ mạng dưới tay người chồng tàn độc.

Ngày 27/4, Lý Giai tiếp tục bị chồng đánh đập dã man. Hay tin, mẹ và bác ruột của cô tức tốc đến giải cứu và đưa cô vào bệnh viện. Không buông tha, Tả Đệ Giang truy đuổi đến tận nơi, đe dọa sẽ giết chết Lý Giai nếu cô không theo hắn về nhà. Tại phòng bệnh, một cuộc tranh cãi gay gắt đã nổ ra giữa hung thủ và gia đình vợ.

Trong cơn cuồng nộ mất kiểm soát, Tả Đệ Giang bất ngờ rút dao nhọn thủ sẵn trong người, lao vào đâm chết cả ba người gồm vợ, mẹ vợ và bác vợ. Gây án xong, hắn hoảng loạn bỏ trốn. Cảnh sát lập tức phong tỏa hiện trường và phát lệnh truy nã. Tuy nhiên, Tả Đệ Giang không chạy được bao xa. Hắn được phát hiện đã tự sát trong một khu rừng gần đó.

Vụ thảm án không chỉ cướp đi sinh mạng của nhiều người vô tội mà còn để lại nỗi đau dai dẳng cho cả hai gia đình. Dù nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bi kịch là sự khiếm khuyết trong nhân cách và thói bạo lực của hung thủ, nhưng truy tận gốc rễ, chính sự nuông chiều mù quáng của cha mẹ Tả Đệ Giang mới là "tội đồ" đẩy hắn vào con đường không lối thoát.

Sự bao bọc thái quá đã tước đi cơ hội học cách tự lập và chịu trách nhiệm của Tả Đệ Giang. Thay vì dạy con đối mặt với khó khăn, cha mẹ hắn lại chọn cách che chắn, dung túng, để rồi vô tình đẩy con mình và những người xung quanh xuống vực thẳm.

Bi kịch này là hồi chuông cảnh tỉnh đau xót cho các bậc phụ huynh: Yêu thương con cái là bản năng, nhưng giáo dục con biết tự lập, tự cường và sống có trách nhiệm mới là cách bảo vệ con bền vững nhất. Quan tâm, chia sẻ nhưng tuyệt đối không nuông chiều vô nguyên tắc – đó là bài học xương máu để tránh lặp lại những thảm kịch đau lòng tương tự.