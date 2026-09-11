Tuổi 40, đâu là công thức tài chính "chuẩn vị" cho bạn?

Lý do đơn giản, mỗi người có những ưu tiên khác nhau, và khoản tiền cũng được phân bổ theo mục đích cụ thể. Có khoản cần được bảo toàn cho một kế hoạch trong vài năm tới; có khoản trong danh mục đầu tư và chấp nhận mức độ biến động nhất định để kỳ vọng gia tăng giá trị, cũng có những "chông gai" bất ngờ có thể khiến kế hoạch tích lũy bị gián đoạn.

Điều đó cho thấy, có tiết kiệm mới chỉ là bước đầu; cách phân bổ và bảo vệ khoản tiền cũng quan trọng không kém.

Ở tuổi 40, khi nhiều kế hoạch cùng lúc cần được chuẩn bị, bài toán tài chính cũng cần một cách tiếp cận linh hoạt hơn

Không có một tỷ lệ "chuẩn" cho tất cả mọi người

Trong quản lý tài chính cá nhân, không có công thức cố định kiểu bao nhiêu phần trăm tiết kiệm – bao nhiêu phần trăm đầu tư phù hợp với tất cả.

Một gia đình đang chuẩn bị tiền học cho con trong 5 năm tới sẽ có nhu cầu khác với người còn 10 để chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu. Người ưu tiên sự ổn định cũng sẽ có lựa chọn khác với người sẵn sàng chấp nhận biến động để kỳ vọng gia tăng tài sản.

Vì vậy, thay vì tìm một tỷ lệ "chuẩn" cho tất cả, điều quan trọng là tìm được tỷ lệ phù hợp với mục tiêu, thời gian và khả năng tài chính của chính mình.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) giải quyết điều này khi ra mắt Giải pháp Tích lũy An Gia – giải pháp tài chính thông minh kết hợp tiết kiệm – đầu tư trong một cơ chế cực kỳ linh hoạt. Tích lũy An Gia cho phép khách hàng chủ động lựa chọn tỷ lệ phân bổ giữa tiết kiệm và đầu tư theo nhu cầu. Với thời gian tham gia từ 1 – 10 năm, khách hàng có thể bắt đầu từ một khoản tiền nhỏ và tiếp tục tích lũy thêm đều đặn vài triệu đồng mỗi tháng, giúp kế hoạch tài chính được xây dựng từng bước.

Với cơ chế này, sự chủ động hoàn toàn nằm trong tay người tham gia. Chọn tỷ lệ nào, ưu tiên tiết kiệm hay đầu tư, tích lũy cho mục đích gì, tham gia bao nhiêu năm… khách hàng chỉ cần hiểu rõ nhu cầu của chính mình, phần còn lại là mở App ABBank, chọn Tích lũy An Gia và tích chọn hạng mục như mong muốn.

Tích lũy An Gia kết hợp ba giá trị trong một kế hoạch: tích lũy, hướng tới gia tăng giá trị và bảo vệ sức khỏe

Một kế hoạch, ba lớp giá trị

Điểm đáng chú ý của Tích lũy An Gia không chỉ nằm ở việc kết hợp tiết kiệm và đầu tư, mà còn ở lớp bảo vệ sức khỏe đi cùng kế hoạch tích lũy.

Một khoản tiền có thể đồng thời đảm nhiệm ba vai trò: tích lũy có kỷ luật, đầu tư gia tăng giá trị và bổ sung sự bảo vệ trước những rủi ro sức khỏe.

Với cấu phần tiết kiệm, khách hàng có nền tảng ổn định cho kế hoạch dài hạn. Với cấu phần đầu tư, khách hàng chủ động lựa chọn tỷ lệ phân bổ phù hợp với nhu cầu, với lợi suất được cam kết cố định theo định kỳ hàng năm.

Trong khi đó, quyền lợi bảo hiểm sức khỏe giúp kế hoạch có thêm một lớp bảo vệ trước những biến cố không nằm trong dự tính. Tùy kế hoạch, khách hàng có thể được hưởng quyền lợi bảo hiểm lên tới 150% số dư gốc tích lũy, tối đa 30 tỷ đồng, cùng trợ cấp nằm viện tới 3 triệu đồng/ngày, tối đa 180 triệu/năm và thời gian bảo vệ tới 71 tuổi.

Đây là yếu tố đáng cân nhắc ở tuổi 40 – giai đoạn mà nhiều người vừa lo cho con cái, cha mẹ già, vừa tích lũy cho tương lai. Một kế hoạch tài chính tốt không chỉ cần tính đến việc tiền có thể gia tăng thế nào, mà còn cần nghĩ đến việc kế hoạch ấy được bảo vệ ra sao.

"Chuẩn vị" tài chính có thể đơn giản là chọn đúng tỷ lệ cho mình

Trên thực tế, dù bạn 40 tuổi hay đang trong một độ tuổi khác, sẽ không có một công thức hoàn hảo cho tất cả. Điều tích cực là khách hàng luôn có thể tìm thấy một công thức vừa vặn với từng mục tiêu và từng giai đoạn cuộc sống.

Đó cũng là tinh thần của Tích lũy An Gia: thay vì đưa ra một công thức chung cho tất cả, ABBank hướng tới việc "may đo" kế hoạch tài chính theo nhu cầu của từng khách hàng, từ tỷ lệ phân bổ, thời gian đến mức tiền tích lũy.

Bởi sau cùng, quản lý tài chính tốt không nhất thiết là có thật nhiều tiền. Quan trọng hơn là biết mình muốn gì trong tương lai và chủ động phân bổ nguồn lực từ hôm nay để hiện thực hóa điều đó.

"Chuẩn vị" tài chính, suy cho cùng, không phải một công thức có sẵn. Đó là công thức vừa vặn với cuộc sống của mỗi người – và đủ linh hoạt để đồng hành cùng những thay đổi trên hành trình phía trước.