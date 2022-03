Tuổi 39 tập 5 tung hình hot: Son Ye Jin ôm trai đẹp thắm thiết còn an ủi nhiệt tình thế này

Tập 4 phim Thirty Nine - Tuổi 39 kết thúc với cảnh Kim Sun Woo (Yeon Woo Jin phát hiện ra em gái Kim So Won (Ahn So Hee) đang làm tiếp viên tại quán bar. Anh cố gắng ép cô rời khỏi nơi này, nhưng anh đã bị bảo vệ của bar đuổi ra ngoài. Cha Mi Jo tình cờ chứng kiến Kim Sun Woo vào thời điểm tồi tệ nhất của anh.

Một bức ảnh được tung ra cho thấy Cha Mi Jo (Son Ye Jin) đến thăm Kim Sun Woo. Sun Woo có vẻ ngạc nhiên trước chuyến thăm bất ngờ này. Mi Jo đã ôm chàng bác sĩ và an ủi.

Trước đó, Sun Woo cũng đã an ủi Cha Mi Jo khi cô biết về bệnh tình của Jung Chan Young, vì vậy người xem rất háo hức chờ đợi xem lần này Mi Jo sẽ xoa dịu vết thương lòng của Sun Woo như thế nào.



Những hình ảnh khác thì cho thấy Mi Jo, Chan Young (Jeon Mi Do) và Joo Hee (Kim Ji Hyun) đang thực hiện những bước đầu tiên hướng tới mục tiêu nào đó. Họ đang dành thời gian tại nhà của Chan Young và bầu không khí vẫn ấm áp và tươi sáng như thường lệ. Mi Jo đút cho Chan Young một quả ô liu, nhưng Chan Young cau mày tỏ vẻ không hài lòng. Ngay cả Joo Hee cũng trông khó chịu.

Hình như ba người bạn sẽ lên một kế hoạch nào đó. Đặc biệt, Joo Hee rất nghiêm túc chia sẻ những ý tưởng mà cô đã nghiên cứu suốt cả đêm, và Mi Jo cũng bổ sung thêm các đề xuất của riêng mình. Tuy nhiên, Chan Young bác bỏ tất cả các ý kiến của hai cô bạn.

Tuy nhiên, sau nhiều suy nghĩ, Chan Young đã thú nhận về danh sách của mình, khiến hai cô bạn trở nên bối rối. Đó là bởi vì những điều Chan Young muốn làm không phải cho bản thân cô mà lại là cho Mi Jo và Joo Hee.

Tập 5 Tuổi 39 sẽ phát sóng vào ngày 2 tháng 3 lúc 22 giờ tối (KST).

Tuổi 39 Lãng mạn

78 phút

Thứ 4, 5 - jTBC, Netflix Thirty Nine - Tuổi 39 xoay quanh bộ ba Cha Mi Jo, Jang Joo Hee và Jung Chan Young quen biết từ năm 18 tuổi. Sau 20 năm, cả hai vẫn luôn giữ tình bạn thân thiết với nhau, sẵn sàng giúp đỡ đối phương. Tuy nhiên, điều này cũng gây ra nhiều tình huống trớ trêu và tranh chấp gay gắt. Đạo diễn: Kim Sang Ho Diễn viên: Son Ye Jin , Jeon Mi Do, Kim Ji Hyun, Yeon Woo Jin, Lee Mu Saeng, Lee Tae Hwan

