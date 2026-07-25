Tước vương miện nàng hậu bị quay clip đánh nhau với bạn trên phố

Các cô gái đạt danh hiệu Hoa hậu, Á hậu không chỉ đại diện cho vẻ đẹp mà còn mang trên mình trách nhiệm giữ gìn hình ảnh, ứng xử văn minh và truyền tải những giá trị tích cực đến cộng đồng. Chính vì vậy, mỗi hành động của một người đẹp sau khi đăng quang đều trở thành tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, lịch sử các cuộc thi nhan sắc trên toàn cầu từng ghi nhận nhiều trường hợp Hoa hậu, Á hậu bị tước vương miện vì bê bối đời tư hay có hành vi ứng xử không phù hợp, vi phạm pháp luật. Năm 2023, dư luận từng xôn xao với vụ việc người đẹp Brazil Thayssa Florindo bị truất ngôi Hoa hậu ở tuổi 20 vì đánh nhau trên phố.

Theo tờ Daily Mail, vào ngày 31/3/2023, mạng xã hội lan truyền video 2 người phụ "khẩu chiến" dữ dội trên đường phố bang Espírito Santo (Brasil). Cuộc cãi vã nhanh chóng leo thang thành màn ẩu đả với sự tham gia của nhiều người, tạo ra cảnh tượng hỗn loạn. Trong clip, 1 cô gái tóc dài xinh đẹp đã nhìn thẳng vào ống kính máy quay và tuyên bố hùng hồn: "Tôi đã đánh cô ta không thương tiếc, tôi sẽ còn đánh cô ta tiếp nếu cô ta dám động vào tôi nữa".

Hoa hậu Thayssa Florindo sụp đổ hình ảnh vì đánh nhau. Ảnh: X.

Hình ảnh được chụp màn hình từ video Thayssa Florindo ẩu đả với 1 cô gái ngay giữa phố. Ảnh: X.

Ngay sau khi video lan truyền, nhiều bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội cho rằng người xuất hiện trong clip là Hoa hậu Thayssa Florindo. Ít lâu sau, Hoa hậu Luna 2022 lên tiếng xác nhận cô là nhân vật chính trong đoạn clip đánh nhâu gây dậy sóng, nhưng phủ nhận việc bản thâ mất kiểm soát hành vi vì say rượu.

Theo Thayssa Florindo, cô và người phụ nữ trong clip từng là bạn thân. Họ xảy ra mâu thuẫn vì đối phương liên tục vu khống, lăng mạ cô cặp kè người yêu của bạn, dẫn đến việc họ chia tay. Khi Thayssa Florindo hẹn đối phương ra làm rõ mọi chuyện, người phụ nữ phát điên, khiêu khích bằng cách hất đồ uống vào mặt cô. Không chịu yếu thế, nàng hậu cũng hất nước lại. Cú đáp trả đó khai màn cho vụ ẩu đả của 2 cái đầu nóng. Theo Thayssa Florindo, bạn thân của cô cũng đã bị đối phương tát đỏ mặt. Tuy nhiên, Thayssa Florindo khẳng định cô đã dừng tay, bỏ gậy xuống khi được mọi người can ngăn.

Theo Thayssa Florindo, nguồn cơn dẫn tới vụ đánh nhau là do cô bị vu khống giật bồ bạn. Ảnh: Instagram.

Trong khi đó, cô gái 19 tuổi được xác định là đối tượng đánh nhau với nàng hậu người Brasil lại đưa ra lời kể hoàn toàn khác. Người này cho rằng Florindo vốn nổi tiếng thích kiếm chuyện hay gây mâu thuẫn với nhiều người, đặc biệt trên mạng xã hội. Sau vụ việc, cô bạn cũ của Hoa hậu đã trình báo cảnh sát và đồng thời gửi đơn khiếu nại tới ban tổ chức cuộc thi sắc đẹp mà Thayssa Florindo đăng quang.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, cảnh sát bang Espírito Santo xếp vụ việc vào diện cố ý gây thương tích nhẹ. Dẫu vậy, vụ bê bối đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của Thayssa Florindo. Cô lập tức bị tước danh hiệu Hoa hậu Luna 2022, đồng thời bị hủy tư cách tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ bang Espírito Santo 2023. Người phát ngôn của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ bang Espírito Santo, ông Charles Souza, xác nhận Florindo bị hủy tư cách dự thi vì vi phạm các điều khoản trong hợp đồng thí sinh. "Nếu một thí sinh có hành vi bạo lực trong thời gian giữ danh hiệu, vi phạm các chuẩn mực đạo đức trong giao tiếp hoặc có hành vi trái pháp luật, người đó có thể bị loại khỏi cuộc thi hoặc bị tước danh hiệu", ông Charles Souza cho biết.

Sau khi bị tước danh hiệu, Thayssa Florindo khóc lóc dữ dội và cho rằng cô mới là nạn nhân bị bạo lực. Tuy nhiên, công chúng cho rằng nàng hậu này không hề vô tội vìcô cũng đã ra tay đánh người, gây rối loạn trật tự nơi công cộng. Vì 1 phút mất kiềm chế, Thayssa Florindo đã phải trả giá cho cho hành vi ẩu đả của mình.

Thayssa Florindo bị tước vương miện ở tuổi 20. Ảnh: X.

Vụ việc của Thayssa Florindo một lần nữa cho thấy, với các Hoa hậu và Á hậu, danh hiệu không chỉ được quyết định trong đêm chung kết mà còn được gìn giữ bằng cách ứng xử mỗi ngày của họ. Nhan sắc có thể giúp một người chạm tay vào chiếc vương miện, nhưng chính hình ảnh và sự chuẩn mực mới là yếu tố quyết định họ có thể giữ được chiếc vương miện ấy cùng danh tiếng và sự yêu mến của khán giả lâu dài hay không.

Nguồn: Daily Mail