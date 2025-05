Tước hiệu hoàng gia và thương hiệu riêng: Vợ chồng Harry và Meghan đối mặt với thách thức mới sau phán quyết của tòa án

Tước hiệu hoàng gia: Tài sản thương hiệu hay gánh nặng biểu tượng?

Từ khi rút khỏi vai trò thành viên cao cấp của Hoàng gia Anh vào năm 2020, Vương tử Harry và Meghan vẫn giữ tước hiệu "Công tước và Nữ công tước xứ Sussex". Tuy nhiên, cả hai đã đồng ý không sử dụng kính ngữ "His/Her Royal Highness" (HRH) trong các hoạt động chính thức hoặc thương mại. Dù vậy, danh xưng "Sussex" vẫn là trụ cột trong thương hiệu cá nhân của họ, hiện diện trong các dự án như loạt phim tài liệu trên Netflix, hợp tác với Spotify và cuốn hồi ký bán chạy "Spare" của Harry.

Việc sử dụng tước hiệu hoàng gia trong các hoạt động thương mại đã làm dấy lên tranh luận. Nhiều chuyên gia cho rằng điều này có thể tạo ra sự hiểu nhầm về vai trò thực sự của họ trong Hoàng gia và làm mờ ranh giới giữa nghĩa vụ hoàng gia và lợi ích cá nhân.

Phán quyết về an ninh: Tác động đến hình ảnh và thương hiệu

Ngày 2/5/2025, Tòa phúc thẩm Vương quốc Anh bác đơn kháng cáo của Vương tử Harry liên quan đến yêu cầu khôi phục chế độ bảo vệ an ninh toàn thời gian khi anh có mặt tại Anh. Phán quyết xác nhận quyết định năm 2020 của Ủy ban Điều hành Bảo vệ Hoàng gia và Nhân vật Công chúng (Ravec) là hợp pháp và hợp lý. Theo đó, sau khi rút khỏi vai trò thành viên cao cấp và chuyển ra nước ngoài, Harry và Meghan không còn đủ điều kiện để hưởng bảo vệ an ninh do nhà nước tài trợ.

Phán quyết này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân mà còn đặt ra câu hỏi về vị thế thực sự của Harry trong Hoàng gia hiện nay. Nó cũng cho thấy rõ sự gắn bó giữa tước hiệu, vai trò và những đặc quyền đi kèm như bảo vệ an ninh.

Tương lai thương hiệu "Sussex": Giữ hay từ bỏ?

Trước những áp lực hiện tại, gia đình Sussex đang đối diện với một ngã rẽ quan trọng: Tiếp tục gắn bó với tước hiệu hoàng gia trong nhận diện thương hiệu cá nhân hay chọn một hướng đi mới, hoàn toàn tách biệt khỏi danh xưng hoàng gia.

Tiếp tục giữ tước hiệu có thể duy trì mức độ nhận diện cao, nhưng cũng khiến họ dễ vướng vào tranh cãi và định kiến. Trong khi đó, việc từ bỏ danh xưng hoàng gia có thể giúp họ xây dựng một hình ảnh mới, phù hợp hơn với các giá trị và chiến lược tương lai – nhưng đi kèm là những thách thức lớn về mặt định vị thương hiệu và truyền thông.

Phán quyết của tòa án là một hồi chuông cảnh tỉnh với gia đình Sussex – không chỉ về vấn đề pháp lý mà còn về cách họ định vị bản thân trong mắt công chúng. Khi không còn giữ vai trò chính thức trong Hoàng gia, việc tiếp tục sử dụng tước hiệu có thể dẫn đến mâu thuẫn hình ảnh và hiểu lầm công chúng. Gia đình Sussex cần đưa ra quyết định rõ ràng về việc giữ hay từ bỏ tước hiệu hoàng gia nếu muốn xây dựng một thương hiệu cá nhân bền vững, độc lập và nhất quán với những gì họ đang hướng tới.