Từng tiêu gần hết lương để mua quần áo, cô gái trẻ bất ngờ tiết kiệm được khoản lớn sau khi thay đổi một thói quen

Tủ quần áo chật kín nhưng tài khoản tiết kiệm gần như trống rỗng

Từng là người rất thích mua sắm, một cô gái trẻ tại Trung Quốc chia sẻ rằng cô đã mất khá nhiều thời gian mới nhận ra quần áo chính là một trong những khoản chi khiến mình khó tích lũy tiền bạc.

Trước đây, cô luôn tin rằng ăn mặc đẹp sẽ giúp bản thân tự tin hơn. Mỗi khi nhận lương, việc đầu tiên cô nghĩ đến là mua thêm vài chiếc áo, một chiếc váy hoặc đôi giày đang được yêu thích. Những chương trình giảm giá càng khiến cô khó cưỡng lại cảm giác muốn mua sắm.

Kết quả, tủ quần áo ngày càng chật kín nhưng mỗi sáng cô vẫn mất nhiều thời gian lựa chọn trang phục. Không ít món đồ chỉ được mặc một lần, thậm chí còn nguyên nhãn mác. Trong khi đó, số tiền tiết kiệm chẳng đáng là bao, hóa đơn thẻ tín dụng tháng sau luôn là điều khiến cô lo lắng.

Bước ngoặt xuất hiện khi cô quyết định thử sống tối giản, bắt đầu từ việc mua ít quần áo hơn.

Trong lần dọn tủ đầu tiên, cô phân loại được tới 5 túi quần áo lớn không còn sử dụng. Thay vì giữ lại tất cả vì tiếc tiền, cô chỉ chọn những món thực sự cần thiết, dễ phối và thường xuyên mặc.

Tủ đồ được tinh gọn còn khoảng 20 món cơ bản, gồm áo, quần, chân váy, áo khoác, giày dép và đồ mặc hằng ngày. Phần quần áo còn tốt được đăng bán trên nền tảng đồ cũ, mang về hơn 800 nhân dân tệ.

Điều khiến cô bất ngờ không chỉ là khoản tiền thu lại. Khi tủ quần áo gọn gàng hơn, thời gian chuẩn bị mỗi sáng cũng giảm đáng kể. Cô không còn mất 20 phút đứng trước tủ đồ để phân vân mặc gì.

Từ 1.500 xuống 300 nhân dân tệ mỗi tháng: Khoản tiết kiệm không hề nhỏ

Sau khi tinh giản tủ đồ, cô gái đặt ra một nguyên tắc mới: Không mua quần áo chỉ vì thấy đẹp hoặc đang giảm giá.

Trước mỗi quyết định mua sắm, cô tự hỏi ba điều: Món đồ này có thể phối với ít nhất ba trang phục sẵn có không? Có sử dụng được trong nhiều mùa không? Và quan trọng nhất, nếu không giảm giá, cô có còn muốn mua hay không?

Ba câu hỏi đơn giản giúp cô hạn chế đáng kể việc mua sắm theo cảm xúc.

Cô cũng thay đổi quan niệm về giá cả. Thay vì mua nhiều món đồ rẻ nhưng nhanh hỏng, cô sẵn sàng đầu tư vào một sản phẩm chất lượng nếu chắc chắn sẽ sử dụng lâu dài.

Nhờ đó, chi phí mua quần áo hằng tháng giảm từ khoảng 1.500 xuống còn 300 nhân dân tệ. Trung bình mỗi tháng cô giữ lại được 1.200 nhân dân tệ, tương đương khoảng 4,5 triệu đồng.

Sau 6 tháng, số tiền tiết kiệm thêm đạt 7.200 nhân dân tệ, khoảng 27 triệu đồng.

Khoản mục Trước tối giản Sau tối giản Chi mua quần áo/tháng 1.500 NDT 300 NDT Chi mua quần áo/6 tháng 9.000 NDT 1.800 NDT Số tiền tiết kiệm thêm trong 6 tháng — 7.200 NDT

Con số dựa trên mức chi tiêu được nhân vật chia sẻ, chưa tính số tiền thu về từ việc bán quần áo cũ.

Thay vì dùng toàn bộ khoản tiền dư ra để mua sắm, cô dành một phần cải thiện chất lượng sinh hoạt, đăng ký lớp học yêu thích và xây dựng quỹ dự phòng.

Khi mẹ bất ngờ phải nhập viện, khoản tiền tích lũy giúp cô chủ động hơn về tài chính. Chính trải nghiệm này khiến cô nhận ra giá trị của tiền tiết kiệm không nằm ở con số trong tài khoản, mà còn ở cảm giác yên tâm khi có việc phát sinh.

Mua ít hơn không có nghĩa là sống kham khổ

Sau một thời gian thực hành tối giản, cô gái nhận thấy thay đổi lớn nhất không phải là số lượng quần áo hay khoản tiền tiết kiệm, mà là cách nhìn nhận nhu cầu của bản thân.

Trước đây, nhìn thấy đồng nghiệp mặc đồ mới hoặc các xu hướng thời trang xuất hiện trên mạng xã hội, cô thường cảm thấy mình cũng cần mua thêm. Giờ đây, cô không còn quá bận tâm đến việc phải liên tục làm mới tủ đồ.

Những chiếc áo cũ vẫn có thể trở nên đẹp mắt khi được phối hợp phù hợp. Một chiếc váy mặc từ năm trước không nhất thiết phải thay thế chỉ vì bước sang mùa mới.

Cô hiểu rằng tối giản không đồng nghĩa với việc từ bỏ sở thích ăn mặc hay cố gắng tiết kiệm bằng mọi giá. Điều quan trọng là phân biệt được giữa món đồ thực sự cần thiết và những thứ chỉ mang lại cảm giác hào hứng trong chốc lát.

Câu chuyện cũng gợi ra một bài học tài chính đáng suy ngẫm: Những khoản chi nhỏ nhưng lặp lại thường xuyên có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tích lũy. Chỉ cần điều chỉnh một thói quen mua sắm, số tiền giữ lại sau vài tháng đã đủ để tạo ra sự khác biệt.

Tất nhiên, không phải ai cũng cần giới hạn tủ quần áo ở 20 món hoặc cắt giảm chi tiêu xuống một mức cố định. Nhu cầu ăn mặc phụ thuộc vào công việc, môi trường sống và điều kiện của mỗi người.

Tuy nhiên, việc kiểm tra tủ đồ trước khi mua mới, ưu tiên sản phẩm sử dụng lâu dài và dành một khoảng thời gian cân nhắc trước khi thanh toán là những nguyên tắc có thể áp dụng rộng rãi.

Sau cùng, điều cô gái trẻ nhận được từ lối sống tối giản không chỉ là khoản tiết kiệm đáng kể, mà còn là quyền chủ động lựa chọn cách sử dụng đồng tiền mình kiếm được. Mua ít đi không khiến cuộc sống thiếu thốn hơn, nếu những khoản tiền giữ lại được dành cho điều thực sự quan trọng.