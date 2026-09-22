Từng thấy mẹo dọn bếp của người trung niên quá cầu kỳ, làm theo mới hiểu: Bếp sạch lâu nhờ 5 cách rất đơn giản

Nhà bếp có lẽ là một trong những nơi khó giữ gọn gàng nhất trong nhà. Chỉ cần nấu một bữa cơm, mặt bếp có thể xuất hiện đủ thứ: chai dầu ăn, lọ nước mắm, gia vị, nồi chảo, dao kéo, khăn lau, miếng rửa bát, máy xay, nồi cơm điện…

Đó cũng là lý do nhiều người dù ngày nào cũng lau dọn vẫn có cảm giác căn bếp rất nhanh bẩn.

Nhưng quan sát cách một số phụ nữ trung niên sắp xếp nhà bếp, có thể nhận ra một điểm chung khá thú vị: họ không cố nhồi thật nhiều đồ lên mặt bàn để “tiện tay”, mà ngược lại, cố gắng để mặt bàn trống càng nhiều càng tốt.

Ban đầu, cách làm này có vẻ hơi cầu kỳ. Nhưng khi áp dụng một thời gian, việc dọn bếp lại nhẹ nhàng hơn hẳn.

1. Gia vị không nhất thiết phải bày hết trên mặt bếp

Rất nhiều gia đình có thói quen để toàn bộ dầu ăn, nước mắm, nước tương, muối, đường, hạt nêm, tiêu… ngay cạnh bếp.

Lý do rất đơn giản: cần gì lấy nấy.

Nhưng đây cũng chính là khu vực dễ bám dầu mỡ nhất. Sau một thời gian, đáy chai lọ trở nên nhớt, bụi bám quanh giá gia vị, còn mặt bàn phía dưới rất khó lau sạch hoàn toàn.

Một cách hợp lý hơn là gom gia vị vào cùng một khu vực lưu trữ.

Nếu đang làm mới căn bếp, có thể thiết kế ngăn kéo hoặc giỏ kéo bên cạnh bếp. Khi nấu chỉ cần kéo ra, sử dụng xong lại đẩy vào.

Nếu nhà đã hoàn thiện, vẫn có nhiều cách đơn giản hơn: dùng khay xoay trong tủ treo, xe đẩy nhỏ đặt cạnh tủ bếp hoặc một chiếc hộp lớn có thể kéo ra – đẩy vào.

Một số gia đình tận dụng tường để treo gia vị. Cách này giải phóng mặt bàn khá tốt, tuy nhiên cần vệ sinh giá và chai lọ thường xuyên vì khu vực gần bếp vẫn dễ bám dầu.

Điểm quan trọng nhất không nằm ở việc phải mua loại giá nào, mà là đừng để hàng chục chai lọ đứng rải rác trên mặt bàn.

2. Nồi chảo nên được cất theo kiểu “kéo ra là thấy”

Nồi niêu xoong chảo thường chiếm diện tích lớn. Nếu xếp chồng vào tủ, mỗi lần cần lấy chiếc nằm phía dưới lại phải bê hết những chiếc phía trên ra.

Kết quả là sau vài lần như vậy, nhiều người chọn giải pháp đơn giản nhất: cứ để luôn nồi chảo ngoài bếp.

Một giải pháp dễ dùng hơn là các ngăn hoặc giá kéo. Thay vì phải cúi xuống lục sâu bên trong tủ, chỉ cần kéo toàn bộ khay ra ngoài là có thể nhìn thấy từng chiếc nồi.

Nếu chưa muốn thay đổi hệ tủ bếp, có thể sử dụng các giá chia tầng hoặc giá dựng nắp nồi để hạn chế việc xếp chồng.

Nguyên tắc ở đây rất đáng học: đồ càng nặng, càng sử dụng thường xuyên thì càng nên nằm ở vị trí dễ lấy.

Nếu việc cất một món đồ quá phiền, sớm muộn chúng ta cũng sẽ bỏ nó ra ngoài.

3. Khu vực bồn rửa phải ưu tiên “khô và thoáng”

Một góc khác thường khiến căn bếp trông lộn xộn là quanh bồn rửa.

Nước rửa bát, miếng bọt biển, bàn chải, khăn lau, găng tay… nếu tất cả đều đặt trên mặt bàn sẽ rất nhanh tạo thành một góc ẩm ướt.

Với khu vực này, việc sắp xếp không chỉ liên quan đến thẩm mỹ mà còn cần ưu tiên khả năng thoát nước và làm khô.

Có thể dùng thanh treo nhỏ để treo khăn và bàn chải, hoặc sử dụng các loại giá thoát nước đặt trực tiếp trên thành bồn rửa.

Sau khi rửa bát, nước từ miếng rửa hoặc dụng cụ có thể chảy thẳng xuống chậu thay vì đọng lại trên mặt bàn.

Đối với những căn bếp nhỏ, tận dụng không gian theo chiều dọc đặc biệt hiệu quả. Chỉ cần đưa một vài món đồ từ mặt bàn lên tường, không gian đã thoáng hơn đáng kể.

4. Thiết bị nhỏ: Đừng để tất cả cùng “xếp hàng” trên mặt bếp

Nồi cơm điện, máy xay, máy ép, ấm siêu tốc, máy pha cà phê, nồi chiên không dầu…

Đồ gia dụng trong căn bếp hiện đại ngày càng nhiều. Nếu tất cả cùng xuất hiện trên mặt bàn, dù từng chiếc đều đẹp, tổng thể vẫn dễ tạo cảm giác chật chội.

Một cách sắp xếp thực tế là chia thiết bị thành hai nhóm.

Những món sử dụng hàng ngày có thể giữ lại trên mặt bàn. Những món vài ngày hoặc vài tuần mới dùng một lần nên cất vào tủ.

Tủ treo tường vốn thường bị xem là khó sử dụng vì vị trí cao, nhưng có thể trở nên hữu ích hơn nếu dùng các hộp có tay cầm. Khi cần, chỉ việc kéo cả hộp xuống thay vì phải với từng món đồ nằm sâu bên trong.

Ngoài ra, mặt trong cánh cửa tủ cũng là một khu vực thường bị bỏ quên. Những vật dụng nhẹ như túi đựng, khăn, găng tay hoặc một số dụng cụ nhỏ có thể được bố trí tại đây thay vì chiếm thêm diện tích mặt bàn.

5. Dao, thìa và dụng cụ nấu ăn nên có “địa chỉ cố định”

Một chiếc thìa đặt cạnh bếp không gây ra vấn đề gì.

Nhưng vài chiếc thìa, kéo, dao, dụng cụ gọt, kẹp thức ăn, phới đánh trứng cùng nằm trên mặt bàn thì rất nhanh biến thành một “đống đồ linh tinh”.

Với các dụng cụ sử dụng thường xuyên, thanh treo gắn tường là một giải pháp khá thực tế. Dao có thể đặt trong ngăn riêng, giá cắm dao hoặc thanh nam châm nếu vị trí lắp đặt bảo đảm an toàn.

Quan trọng nhất là mỗi nhóm đồ phải có một vị trí cố định. Sau khi sử dụng, chỉ cần đưa chúng trở về đúng chỗ thay vì tiện tay đặt ở đâu đó trên mặt bàn.

Bếp sạch không phải vì lau nhiều, mà vì ít thứ phải lau

Sau cùng, điểm đáng học nhất từ những căn bếp luôn gọn gàng không nằm ở một chiếc giá hay một món đồ lưu trữ cụ thể.

Đó là cách họ tổ chức không gian. Gia vị được gom lại. Nồi chảo nằm trong khu vực dễ kéo ra. Đồ quanh bồn rửa được treo lên cho khô. Thiết bị ít dùng được cất đi. Dao kéo và dụng cụ nấu ăn có chỗ riêng.

Khi mặt bàn chỉ còn lại vài món thực sự cần thiết, việc vệ sinh sau mỗi lần nấu trở nên đơn giản hơn rất nhiều: lau một lượt là xong.

Nhiều người thường nghĩ muốn nhà bếp sạch phải chăm dọn nhưng đôi khi, cách hiệu quả hơn lại là thiết kế căn bếp sao cho ngay từ đầu đã có ít thứ cần phải dọn.