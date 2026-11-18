Tủ đồ đầy ắp nhưng tôi vẫn không ngừng mua sắm

Trước đây, tôi là kiểu người rất dễ bị cảm xúc chi phối khi mua sắm. Một ngày làm việc căng thẳng, tôi mở ứng dụng mua hàng để giải trí. Cuối tuần rảnh rỗi, tôi lại tìm kiếm những món đồ đang giảm giá. Mỗi khi có chương trình khuyến mãi lớn, tôi tự thuyết phục bản thân rằng mua nhiều một chút sẽ tiết kiệm hơn.

Tôi không cần lý do quá rõ ràng để chi tiền. Chỉ cần thích một món đồ, tôi sẽ đặt hàng ngay. Cảm giác chờ đợi, nhận hàng rồi bóc hộp khiến tôi vui vẻ, dù niềm vui ấy thường chỉ kéo dài vài ngày.

Cho đến một hôm, khi dọn lại tủ đồ, tôi phát hiện mình có tới 5 chai sữa rửa mặt chưa mở nắp, 3 thỏi son gần như cùng màu và hàng loạt sản phẩm chăm sóc da dùng thử bị bỏ quên.

Đáng nói, trong lúc những món đồ này vẫn nằm nguyên trong tủ, tôi đã tiếp tục mua thêm sản phẩm mới.

Tôi bắt đầu nhận ra một sự thật: Mình không thiếu đồ dùng, thứ mình thiếu là khả năng kiểm soát ham muốn mua sắm.

Nhìn lại lịch sử giao dịch, tôi thấy rất nhiều khoản chi nhỏ, từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Từng khoản không đáng kể, nhưng cộng lại thành số tiền đủ lớn để ảnh hưởng đến kế hoạch tiết kiệm hàng tháng.

Nguyên tắc "dùng hết mới mua" đã thay đổi cách tôi tiêu tiền

Sau lần đó, tôi quyết định thử một nguyên tắc đơn giản: Với những món đồ tiêu hao không cần dự trữ nhiều, chỉ mua mới khi món đang dùng gần hết.

Tôi bắt đầu từ những thứ quen thuộc nhất trong nhà.

Dầu gội còn thì chưa mua chai mới. Sữa rửa mặt vẫn dùng tốt thì không thử sản phẩm khác chỉ vì quảng cáo hấp dẫn. Son môi chưa dùng hết thì không mua thêm màu tương tự. Ngay cả sổ tay, tôi cũng tự nhắc mình sử dụng hết cuốn cũ trước khi chọn cuốn mới.

Với thực phẩm, tôi kiểm tra tủ lạnh trước khi đi chợ, ưu tiên sử dụng những nguyên liệu sẵn có thay vì mua thêm theo cảm hứng. Tôi vẫn dự trữ một lượng đồ thiết yếu hợp lý, nhưng không còn chất đầy tủ chỉ vì được giảm giá.

Ban đầu, tôi cảm thấy khá khó chịu. Mỗi lần nhìn thấy một sản phẩm đẹp, tôi vẫn muốn đặt mua ngay. Tuy nhiên, thay vì thanh toán, tôi để món đồ trong giỏ hàng và chờ thêm vài ngày.

Điều bất ngờ là phần lớn những món tôi từng rất muốn mua lại không còn hấp dẫn sau khoảng thời gian ấy.

Tôi nhận ra cảm giác thích một món đồ và nhu cầu thực sự sở hữu nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Tiêu tiền chậm lại, tôi bắt đầu giữ được nhiều tiền hơn

Sau một thời gian áp dụng, thay đổi dễ nhận thấy nhất không nằm ở số tiền tiết kiệm, mà ở chính căn nhà của tôi.

Các ngăn tủ bớt chật chội, bàn trang điểm gọn gàng hơn. Tôi không còn mất thời gian tìm kiếm đồ đạc giữa hàng chục sản phẩm tương tự nhau.

Quan trọng hơn, tôi bắt đầu biết rõ tiền của mình đang đi đâu.

Trước đây, tôi thường mua sắm trước rồi mới tính toán số tiền còn lại. Bây giờ, tôi làm ngược lại: Xác định khoản cần tiết kiệm, dự trù chi phí thiết yếu và chỉ mua những món thực sự cần thiết.

Để thấy rõ hiệu quả, tôi thử lập một bảng so sánh ngân sách mua sắm cá nhân trước và sau khi thay đổi thói quen.

Bảng chi tiêu minh họa hàng tháng:

Khoản chi Trước đây Sau thay đổi Mỹ phẩm, chăm sóc da 800.000đ 300.000đ Quần áo, phụ kiện 1.200.000đ 500.000đ Đồ gia dụng, tích trữ 700.000đ 300.000đ Mua sắm ngẫu hứng 800.000đ 200.000đ Tổng cộng 3.500.000đ 1.300.000đ

Bảng giả định để minh họa cách điều chỉnh ngân sách, không phải số liệu chi tiêu thực tế của nhân vật.

Với cách phân bổ này, mỗi tháng có thể giảm được 2,2 triệu đồng tiền mua sắm. Nếu duy trì trong một năm, số tiền giữ lại lên tới 26,4 triệu đồng, chưa tính lãi tiết kiệm.

Đây không phải khoản tiền quá lớn để thay đổi cuộc sống ngay lập tức, nhưng đủ để tạo nên một quỹ dự phòng hoặc thực hiện những mục tiêu tài chính quan trọng hơn.

Tôi không còn nghĩ tiết kiệm là phải sống kham khổ

Điều thú vị nhất sau khi thay đổi thói quen là tôi không còn cảm thấy mình đang phải nhịn mua sắm.

Tôi vẫn mua quần áo đẹp, vẫn sử dụng mỹ phẩm yêu thích và vẫn dành tiền cho những trải nghiệm khiến bản thân vui vẻ. Khác biệt nằm ở chỗ tôi biết lựa chọn, thay vì mua tất cả những gì mình thích.

Trước mỗi quyết định chi tiền, tôi thường tự hỏi ba câu: Mình có thực sự cần món đồ này không? Trong nhà đã có thứ tương tự chưa? Nếu không mua hôm nay, cuộc sống có bị ảnh hưởng gì không?

Chỉ ba câu hỏi ấy đã giúp tôi tránh được rất nhiều lần mua hàng bốc đồng.

Tôi cũng không còn xem những chương trình giảm giá là cơ hội nhất định phải tận dụng. Một món đồ giảm 50% vẫn là khoản chi lãng phí nếu cuối cùng chẳng bao giờ được sử dụng.

Sau cùng, tôi hiểu rằng tiết kiệm không phải là cố gắng tiêu ít nhất có thể, mà là ngừng tiêu tiền cho những thứ không thực sự mang lại giá trị.

Ngày trước, tôi tìm kiếm cảm giác an toàn bằng cách mua thêm và tích trữ. Bây giờ, cảm giác an toàn đến từ khoản tiền dự phòng ngày càng tăng và việc biết mình hoàn toàn có thể kiểm soát ví tiền.

Tôi không trở thành người tiêu dùng lý trí vì thu nhập giảm đi, mà bởi tôi nhận ra: Có khả năng mua một món đồ không có nghĩa là mình nhất thiết phải mua nó.

Và đôi khi, thay đổi tài chính không bắt đầu từ việc kiếm thêm tiền, mà đơn giản là học cách sử dụng hết những gì mình đang có.