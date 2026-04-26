Từng là chủ nhà hàng lẩu, người đàn ông đi làm shipper kiếm 70 triệu đồng/tháng thừa nhận: “Không có công việc nào trả lương cao hơn”

Nam shipper này tên Vạn Đăng Huy, 37 tuổi, từng điều hành một nhà hàng lẩu với thu nhập khoảng 500.000-600.000 NDT/năm (1,9-2,3 tỷ đồng). Tuy nhiên, việc mở rộng kinh doanh thiếu thận trọng đã khiến cửa hàng phá sản, đẩy anh vào cảnh nợ nần.

Sau thất bại đó, Vạn Đăng Huy cho biết anh gần như không tìm được công việc nào có mức thu nhập cao hơn nghề giao đồ ăn. Anh bắt đầu lao vào công việc với cường độ cao, coi đây là con đường duy nhất để trả nợ.

Nam shipper Vạn Đăng Huy

Theo chia sẻ, trong năm 2024, anh làm việc suốt 365 ngày không nghỉ, mỗi ngày từ 14 đến 16 tiếng. Tuy nhiên, anh giải thích rằng khoảng thời gian này là tính từ lúc rời nhà buổi sáng đến khi trở về buổi tối, còn thời gian thực tế giao hàng không vượt quá 12 giờ do bị giới hạn bởi hệ thống.

Đối mặt với những nghi ngờ về việc dàn dựng video, Vạn Đăng Huy không né tránh mà thẳng thắn lên tiếng. Anh khẳng định mọi đơn hàng và dữ liệu thu nhập của mình đều được hệ thống của nền tảng ghi nhận, theo dõi đầy đủ. “Bất kỳ ai cũng có thể đến tận nhà tôi để kiểm chứng. Dữ liệu trên ứng dụng luôn sẵn sàng để đối chiếu, và từng đồng tôi kiếm được đều là mồ hôi nước mắt”, anh nói.

Đại diện nền tảng giao đồ ăn Meituan xác nhận thông tin của Vạn Đăng Huy đăng tải chính xác. Anh đăng ký làm việc từ ngày 9/4/2024, đã hoàn thành 47.393 đơn hàng với tổng thu nhập ròng đạt 447.002 NDT (1,7 tỷ đồng), trung bình khoảng 18.600 NDT/tháng (71 triệu đồng) bao gồm tiền đơn và các khoản trợ cấp.

Đặc biệt, kể từ khi cơ chế “chống mệt mỏi” trên nền tảng Meituan được triển khai vào cuối tháng 12/2024, anh đã bị hệ thống buộc phải ngừng chạy đơn tới 240 lần do làm việc quá thời gian cho phép.

Cơ chế này được thiết kế theo hướng can thiệp theo từng cấp độ. Khi người giao hàng làm việc liên tục 8 giờ, hệ thống sẽ tự động gửi cảnh báo nhắc nghỉ ngơi. Nếu thời gian làm việc kéo dài đến 12 giờ, tài khoản sẽ bị buộc ngừng nhận đơn nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho shipper. Theo dữ liệu, thời gian làm việc trung bình mỗi ngày của Vạn Đăng Huy vào khoảng 11 tiếng.

Trên kênh video cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ hành trình làm việc và trả nợ của mình. Một ngày điển hình của anh bắt đầu từ 6 giờ sáng, làm việc đến khoảng 9 giờ thì nghỉ ăn sáng, sau đó tiếp tục nhận đơn từ 10 giờ. Sau giờ cao điểm buổi chiều, anh nghỉ ngắn trước khi quay lại làm việc đến khoảng 10 giờ tối.

Khi bị hệ thống “ép” nghỉ, Vạn Đăng Huy ban đầu tỏ ra khá bực bội vì điều này ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập. Tuy nhiên, sau một thời gian, anh dần nhìn nhận tích cực hơn. Những khoảng thời gian buộc phải ngừng nhận đơn giúp anh có cơ hội ăn uống và nghỉ ngơi một cách trọn vẹn, không bị gián đoạn.

Theo người quản lý trạm giao hàng địa phương, Vạn Đăng Huy là một trong số ít shipper kiên trì làm việc với cường độ cao như vậy. Dù nhiều lần được khuyên nên nghỉ ngơi, anh vẫn thường xuyên bỏ qua lời khuyên vì áp lực nợ nần.

Theo báo cáo năm 2025 của Đại học Chiết Giang (Trung Quốc), phần lớn shipper được khảo sát làm việc từ 6 đến 9 tiếng mỗi ngày, chỉ khoảng 20% làm trên 9 tiếng. Đáng chú ý, khoảng 30% thời gian trực tuyến thực chất là để chờ đơn hoặc nghỉ ngơi, không phải làm việc liên tục. Báo cáo cũng cho thấy 60% shipper bị thu hút bởi tính linh hoạt của công việc, trong khi 30% cho biết tham gia vì muốn kiếm tiền nhanh. Những áp lực tài chính như nợ nần, mua nhà hay chăm sóc gia đình là động lực chính khiến họ kéo dài thời gian làm việc.

Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng cơ chế “chống mệt mỏi” trên các nền tảng giao hàng là bước tiến cần thiết, nhưng vẫn cần hoàn thiện với hệ thống quản lý linh hoạt hơn, không chỉ dựa vào số giờ mà còn tính đến cường độ và trạng thái phục hồi của người lao động.

Theo The Paper