Trong phong thủy, màu sắc không chỉ mang ý nghĩa thẩm mỹ mà còn là yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến năng lượng xung quanh mỗi người. Màu tím - biểu tượng của sự quyền quý, tinh tế và bí ẩn được xem là sắc màu giúp cân bằng tâm trạng, nâng cao trực giác và bảo vệ bản thân khỏi năng lượng tiêu cực.

Bước sang tháng 9, năng lượng của sao Cửu Tử kết hợp với tiết khí mùa thu khiến một số con giáp dễ rơi vào vòng xoáy thị phi hoặc bị kẻ tiểu nhân nhòm ngó. Tuy nhiên, nếu biết ứng dụng phong thủy màu sắc, đặc biệt là màu tím, 3 con giáp dưới đây sẽ không chỉ thu hút may mắn, tiền tài mà còn hóa giải được phần lớn rắc rối, giữ cho cuộc sống yên ổn và thuận lợi hơn.

1. Tuổi Tỵ - Tăng sự uyển chuyển, tránh va chạm không cần thiết

Người tuổi Tỵ vốn thông minh, nhanh nhạy nhưng trong tháng 9 dễ gặp tình huống “lời nói gió bay” gây hiểu lầm. Sao xấu chiếu vào cung giao tiếp có thể khiến họ bị cuốn vào tranh cãi, hoặc bị đồng nghiệp hiểu sai ý.

Vì sao nên mặc màu tím?

- Màu tím mang năng lượng của hành Hỏa và Thổ, giúp người tuổi Tỵ cân bằng cảm xúc, tránh nóng vội.

- Trong phong thủy, màu tím còn là màu của sự trang trọng và kiềm chế, giúp họ giữ được phong thái bình tĩnh trước lời ra tiếng vào.

Cách ứng dụng:

- Chọn váy, áo sơ mi hoặc khăn quàng tím nhạt khi đi làm, vừa tạo cảm giác dịu dàng vừa “làm mềm” năng lượng xung quanh.

- Khi tham dự các buổi họp hoặc gặp gỡ đối tác, có thể chọn cà vạt hoặc cài áo màu tím để giữ hòa khí.

Lời khuyên phong thủy: Ngoài màu tím, tuổi Tỵ nên đặt một bình hoa lavender hoặc lan tím ở bàn làm việc để tăng thêm năng lượng tích cực, thu hút sự hỗ trợ từ quý nhân.

2. Tuổi Dậu - Thu hút tài lộc, bảo vệ khỏi tiểu nhân

Tháng 9 mở ra nhiều cơ hội tài chính cho tuổi Dậu, đặc biệt trong các dự án hợp tác hoặc kinh doanh. Tuy nhiên, sự nổi bật cũng kéo theo ánh mắt ghen tỵ, dễ khiến họ bị đồn thổi hoặc chọc ghẹo sau lưng.

Vì sao nên mặc màu tím?

- Màu tím kết hợp năng lượng ổn định của Thổ và sự quyền uy của Hỏa, giúp tuổi Dậu giữ vững vị thế mà không gây cảm giác áp đảo hay gây hấn.

- Đây cũng là màu giúp che chắn trường khí xấu, giảm nguy cơ bị “ám” bởi những lời bàn tán tiêu cực.

Cách ứng dụng:

- Khi ký kết hợp đồng hoặc tham gia sự kiện quan trọng, tuổi Dậu nên chọn bộ vest, áo dài hoặc đầm màu tím than để vừa thanh lịch vừa tăng năng lượng tài lộc.

- Đeo đá thạch anh tím (amethyst) hoặc vòng tay màu tím giúp tăng cường trực giác, đưa ra quyết định sáng suốt.

Lời khuyên phong thủy: Đặt một tấm vải hoặc gối ôm màu tím trong phòng ngủ giúp tuổi Dậu giữ được giấc ngủ sâu, tránh lo âu - yếu tố dễ làm phát sinh thị phi.

3. Tuổi Hợi - Cân bằng cảm xúc, mở lối thịnh vượng

Người tuổi Hợi thường hiền hòa, ít va chạm, nhưng trong tháng 9, năng lượng sao xấu khiến họ dễ trở nên nhạy cảm quá mức, vô tình để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc và các mối quan hệ.

Vì sao nên mặc màu tím?

- Màu tím thuộc nhóm màu giúp xoa dịu tinh thần, đồng thời tăng khả năng bảo vệ khỏi những tác động tâm lý tiêu cực.

- Trong phong thủy, màu tím còn tượng trưng cho sự thăng hoa và viên mãn, rất phù hợp cho tuổi Hợi khi muốn cải thiện cả tài lộc lẫn tình cảm.

Cách ứng dụng:

- Lựa chọn phụ kiện nhỏ như túi xách, bông tai hoặc dây chuyền màu tím để tăng năng lượng tích cực khi ra ngoài.

- Khi gặp gỡ bạn bè hoặc khách hàng, có thể chọn áo khoác tím pastel để vừa trẻ trung vừa giữ vận may bên mình.

Lời khuyên phong thủy: Tuổi Hợi nên kết hợp mặc màu tím với việc đặt quả cầu phong thủy thạch anh tím ở bàn làm việc hoặc phòng khách, giúp thu hút năng lượng tốt và duy trì hòa khí trong gia đình.

Mẹo ứng dụng màu tím hiệu quả trong tháng 9

- Kết hợp khéo léo: Không nhất thiết phải mặc cả bộ màu tím, bạn có thể phối với màu trắng, be hoặc đen để vừa hài hòa vừa hợp phong thủy.

- Chọn sắc độ phù hợp: Tím nhạt tạo cảm giác dịu dàng, tím than hoặc tím đậm thể hiện sự chín chắn và quyền lực.

- Dùng trong không gian sống: Trang trí một góc phòng bằng rèm, gối hoặc tranh có tông tím để kích hoạt năng lượng may mắn.

Phong thủy không phải là mê tín mà là nghệ thuật cân bằng năng lượng để hỗ trợ cuộc sống. Tháng 9 này, tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Hợi chính là 3 con giáp “hợp vía” nhất với màu tím. Chỉ cần khéo léo đưa sắc màu này vào trang phục hoặc không gian sống, bạn sẽ cảm nhận rõ rệt sự thay đổi: Công việc thuận lợi hơn, tài lộc rủng rỉnh hơn và những lời bàn ra tán vào cũng dần biến mất.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)