Từng không mua nổi nửa chỉ vàng, giờ đã tích lũy 10 cây vàng sau 1 thập kỷ: Đây là 5 sự thật có thể chưa ai nói

Mười năm trước, tôi bước vào một tiệm vàng với tâm trạng rất lạ. Không phải để mua, mà chỉ để… nhìn. Trong túi lúc đó có chưa tới 2 triệu, nửa chỉ vàng cũng là thứ ngoài tầm với. Tôi còn nhớ rõ cảm giác ngại ngùng khi đứng trước tủ kính lấp lánh: vàng đối với tôi khi ấy giống như một thế giới khác, dành cho những người “đã ổn”, không phải một nhân viên văn phòng lương lẹt đẹt.

Vậy mà một thập kỷ trôi qua, tôi chạm mốc 10 cây vàng – con số ngày xưa nghĩ cũng không dám nghĩ. Hành trình đó không có cú đổi đời thần kỳ, không trúng mánh lớn, chỉ là những bước rất nhỏ, rất chậm. Nhìn lại, tôi thấy mình đã đi qua đủ sai lầm, đủ hoang mang để rút ra 5 điều muốn gửi cho bất cứ ai đang bắt đầu từ con số gần bằng 0 giống tôi ngày trước.

1. Đừng đợi “khi nào có nhiều tiền rồi mới mua”

Sai lầm lớn nhất của tôi những năm đầu là luôn nghĩ phải có dư dả đã, mua vàng mới đáng. Nhưng người bình thường như tôi, “dư dả” là một khái niệm rất xa xỉ. Tháng nào cũng có lý do để tiêu hết: tiền trọ, tiền cưới hỏi, tiền ốm đau, tiền đổi điện thoại.

Bước ngoặt chỉ đến khi tôi chấp nhận một sự thật: không cần mua cả chỉ, càng không cần mua cả cây. Tôi bắt đầu bằng những khoản rất nhỏ, có khi chỉ vài trăm nghìn bỏ ống, đủ thì đổi sang vàng. Cảm giác cầm miếng vàng đầu tiên không làm tôi giàu lên, nhưng nó tạo một thói quen hoàn toàn khác: thói quen tích lũy trước khi tiêu.

Ảnh minh họa

2. Mua vàng không khó, khó là kiểm soát cảm xúc

Có giai đoạn tôi bị ám ảnh bởi giá. Sáng mở mắt đã xem bảng giá, thấy tăng thì tiếc chưa mua thêm, thấy giảm thì hoảng sợ như vừa mất tiền. Tôi từng mua vào chỉ vì nghe tin đồn, rồi ôm cục lo trong lòng suốt mấy tháng.

Sau này tôi hiểu người mới chơi với vàng thường thua không phải vì thiếu tiền, mà vì thừa cảm xúc. Vàng đi với mình cả chục năm, không phải cuộc đua vài tuần. Khi thôi nhìn nó như một canh bạc, tôi mới thật sự giữ được vàng.

3. Thu nhập quyết định tốc độ, kỷ luật quyết định đích đến

10 cây vàng của tôi không đến từ việc lướt sóng, mà đến từ những tháng lương tăng dần theo năm tháng. Khi thu nhập còn thấp, mỗi năm tôi chỉ mua được vài chỉ. Lúc thu nhập khá hơn, tôi nâng dần mục tiêu.

Nhưng thứ giữ tôi đi tới không phải lương, mà là kỷ luật. Có những năm giá lên cao, tôi vẫn mua; có năm khó khăn, tôi mua ít hơn chứ không bỏ hẳn. Vàng giống như một cuộc chạy đường dài: người đi chậm nhưng đều sẽ đến trước người chạy hùng hục rồi bỏ ngang.

4. Đừng xem vàng là cứu cánh cho mọi nỗi lo

Tôi từng nghĩ chỉ cần có đủ vàng, đời sẽ bớt bấp bênh. Nhưng thực tế không lãng mạn vậy. Có vàng trong tay không giúp tôi bớt áp lực công việc, không giải quyết được những mối quan hệ rối ren, càng không khiến tôi bỗng trở thành người giỏi quản lý tiền.

Vàng chỉ làm tốt một việc: giữ cho tôi một phần thành quả không bị trôi đi quá nhanh. Còn cuộc sống vẫn đòi hỏi những kỹ năng khác như kiếm tiền, chi tiêu, học hỏi. Hiểu được điều đó, tôi thôi thần thánh hóa vàng và nhìn nó đúng vị trí của nó.

Ảnh minh họa

5. Bắt đầu sớm quan trọng hơn bắt đầu “đúng”

Nếu có thể quay lại 10 năm trước, tôi sẽ không đợi đến khi hiểu hết về vàng mới mua. Tôi sẽ bắt đầu sớm hơn, dù còn ngờ nghệch. Vì điều quý nhất không phải là vài lần mua đúng giá, mà là thời gian ở lại với thói quen tích lũy.

Nhiều người hỏi tôi bí quyết để có 10 cây vàng là gì. Thật lòng, chẳng có bí quyết nào kịch tính. Chỉ là mua khi có thể, giữ khi cần, và sống đủ kiên nhẫn để không bỏ cuộc giữa đường.

Bây giờ nhìn lại, tôi không còn thấy vàng là thứ lấp lánh xa xôi như ngày xưa đứng trước tủ kính. Nó giống một người bạn lặng lẽ không nói nhiều, không hứa hẹn làm tôi giàu nhanh, nhưng nhắc tôi nhớ rằng mình đã cố gắng suốt một thập kỷ.

Từ người không mua nổi nửa chỉ đến 10 cây vàng, thứ thay đổi lớn nhất không phải con số trong két, mà là cách tôi nhìn về tiền và về chính mình. Và tôi tin, bất cứ ai bắt đầu hôm nay, dù chậm cũng đều có thể đi tới một phiên bản tốt hơn của chính họ sau 10 năm nữa.