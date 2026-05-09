Từng giấu kín con gái mãi mới công khai vì "trượt tay", Bảo Anh giờ cho con học trường xịn sò, học phí rất bất ngờ!

Sau nhiều năm kín tiếng chuyện đời tư, Bảo Anh từng khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi bất ngờ công khai con gái đầu lòng vào tháng 4/2024. Nữ ca sĩ không chủ động lên kế hoạch công bố mà bắt đầu từ một lần "trượt tay" đăng nhầm ảnh con từ tài khoản riêng tư sang tài khoản chính.

Trước đó, giọng ca sinh năm 1992 từng dự định sẽ giấu kín con gái cho đến năm bé 18 tuổi để bảo vệ sự bình yên cho con. Tuy nhiên sau khi hình ảnh được chia sẻ công khai, Bảo Anh dần thoải mái hơn trong việc nhắc đến cuộc sống mẹ bỉm và thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường của hai mẹ con.

Con gái của nữ ca sĩ tên thật là Nguyễn Bảo Thiên Di, tên thân mật là Misumi. Bảo Anh từng giải thích ý nghĩa cái tên của con: "Thiên Di có nghĩa là tự do, còn Bảo là bảo vật. Dù là vật báu nhưng con vẫn sẽ luôn được tự do".

Đến nay, Bảo Anh vẫn không tiết lộ danh tính bố của bé Misumi. Nữ ca sĩ cho biết cô muốn giữ sự riêng tư và bình yên cho gia đình nhỏ của mình. Thay vì nói nhiều về chuyện cá nhân, Bảo Anh tập trung chia sẻ hành trình nuôi dạy con gái theo cách nhẹ nhàng, gần gũi.

Bốn năm qua, nữ ca sĩ vừa duy trì hoạt động nghệ thuật vừa tự chăm sóc con gái. Bảo Anh còn cảm thấy may mắn vì con gái có tính cách khá dễ chịu và có nề nếp sinh hoạt tốt từ nhỏ. Cô nói: "Con gái tôi đi ngủ rất sớm, tôi cũng tập cho con sinh hoạt theo giờ giấc. Con gái sống kỷ luật, chẳng hạn đi ngủ giờ nào và thức dậy giờ nào, thậm chí cứ đặt lên giường là ngủ, chỉ trừ những ngày bé khó chịu trong người thôi". Bên cạnh đó, cô cũng chọn cách giao tiếp nhẹ nhàng, từ tốn với con thay vì cáu gắt và nổi giận mỗi khi con quấy khóc.

Trên fanpage riêng lập cho Misumi, Bảo Anh thường đăng những khoảnh khắc đời thường giản dị như đưa con đi học, cùng con chơi thể thao hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời.

Được biết, con gái Bảo Anh đang theo học tại một hệ thống trường song ngữ nổi tiếng ở TP.HCM. Ở cấp mầm non, chương trình học kết hợp giữa giáo dục Anh Quốc với trụ cột là chương trình Quốc tế Oxford và nhiều hoạt động phát triển toàn diện như âm nhạc, hội họa, thể thao, STEAM hay Montessori. Theo thông tin công khai trên website nhà trường, chương trình mầm non có học phí dao động khoảng hơn 110 triệu đến hơn 155 triệu đồng/năm tùy hệ học và độ tuổi.

Cụ thể, với hệ tiếng Anh tăng cường, học phí từ khoảng 110,8 triệu đồng đến 124,6 triệu đồng/năm. Trong khi đó, hệ song ngữ dao động từ khoảng 139,2 triệu đến 155,8 triệu đồng/năm.

Ngoài chương trình học thuật, trường cũng chú trọng các hoạt động phát triển tài năng và kỹ năng mềm cho trẻ nhỏ. So với cơ sở vật chất, môi trường học tập và chương trình quốc tế mà học sinh được tiếp cận, mức phí này vẫn ở mức vừa phải.

Bên cạnh việc cho con học trường quốc tế, Bảo Anh còn cho bé thử nhiều hoạt động nghệ thuật và thể chất từ sớm như học đàn, vẽ tranh, chơi thể thao… Theo nữ ca sĩ, cô mong con được phát triển tự nhiên, vui vẻ và có tuổi thơ nhiều trải nghiệm thay vì bị ép buộc thành tích.

Từ một nghệ sĩ kín tiếng chuyện riêng tư, Bảo Anh giờ đây lại được nhiều người yêu mến bởi hình ảnh một bà mẹ trẻ hiện đại: chăm con kỹ, sống nhẹ nhàng và giữ cho con một tuổi thơ đủ bình yên giữa sự chú ý của công chúng.