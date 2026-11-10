Tùng Dương lần đầu đóng cảnh yêu đương, tình tứ bên "người tình" sinh năm 2001 trong MV mới

Khán giả quen với một Tùng Dương bùng nổ, nhiều thể nghiệm và luôn sẵn sàng phá vỡ giới hạn trên sân khấu. Nhưng trong MV "Hàng vạn năm ánh sáng" vừa ra mắt, nam ca sĩ lại xuất hiện với một diện mạo khác hẳn: hiền lành, dịu dàng và đắm đuối trong vai một người đàn ông đang yêu.

Đây cũng là lần đầu tiên anh trực tiếp đóng những phân cảnh yêu đương lãng mạn trong MV của mình, bên bạn diễn nữ Chi Phạm, gương mặt trẻ từng tham gia phim Tử chiến trên không và Cảm ơn người đã thức cùng tôi. MV do Ivan Trịnh đạo diễn, ghi hình giữa biển trời Phú Yên (nay thuộc Đắk Lắk).

Tùng Dương lần đầu đóng cảnh lãng mạn bên bạn diễn nữ trong MV "Hàng vạn năm ánh sáng". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chàng gác hải đăng và cô gái làng chài

Trong MV, Tùng Dương vào vai người đàn ông làm nghề gác hải đăng, còn Chi Phạm là cô gái làng chài sống dưới chân tháp. Mối duyên của hai người bắt đầu từ một tia nắng phản chiếu qua chiếc gương nhỏ, rồi lớn dần qua những lời nhắn gửi bằng máy bay giấy và cánh diều. Không có lời tỏ tình trực tiếp hay tình tiết cầu kỳ, chuyện tình được kể qua những khoảnh khắc rất đời thường: cùng đi dọc bờ biển, nhóm lửa giữa đêm, chia nhau bữa cơm đạm bạc.

Cô gái dạy chàng trai vá lưới, còn anh đưa cô lên đỉnh hải đăng ngắm biển trời rộng lớn.

Chi Phạm vào vai cô gái làng chài sống dưới chân ngọn hải đăng. Ảnh cắt từ MV

Khi tình cảm vừa trở nên thân thuộc, chàng trai bất ngờ phải rời làng. Lần cuối nhìn thấy nhau, anh không đủ can đảm nói lời chia tay, cũng chưa kịp thổ lộ lòng mình. Ở nơi xa, những điều bình dị từng có bên cô gái trở thành nỗi nhớ day dứt, để rồi anh nhận ra thứ mình lưu luyến không phải điều gì lớn lao mà chính là sự hiện diện của người thương trong cuộc sống hằng ngày. Cảnh kết là cuộc hội ngộ khi cô gái nhận ra người cũ, chạy về phía anh và hai người ôm chặt lấy nhau. Khoảnh khắc này cũng chính là cảnh mở đầu MV, tạo thành một kết cấu vòng tròn cho câu chuyện.

Những khoảnh khắc tình tứ hiếm thấy của Tùng Dương trên màn ảnh. Ảnh cắt từ MV

Làng chài, những triền cỏ chạy dài ven biển và ngọn hải đăng giữa trời nước Phú Yên giúp MV có chất thơ, đúng tinh thần một bản tình ca nhẹ nhàng.

Một Tùng Dương hát thủ thỉ, không phô diễn

Không chỉ hình ảnh, âm nhạc trong "Hàng vạn năm ánh sáng" cũng là một màu sắc mới với giọng ca được gọi là "Divo" của nhạc Việt. Ca khúc là sáng tác của nhạc sĩ trẻ Hùng Quân, thuộc dòng ballad sâu lắng. Tùng Dương không đặt nặng kỹ thuật hay những đoạn cao trào mạnh mẽ vốn là thế mạnh của anh, mà chọn lối hát mềm mại, tình cảm như một lời thủ thỉ, giãi bày về tình yêu, nỗi nhớ và những điều con người đôi khi không đủ can đảm nói thành lời.

Tùng Dương trong một cảnh quay giữa biển trời. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với Tùng Dương, đây là một trải nghiệm mới trên hành trình nghệ thuật. Bên cạnh một nghệ sĩ luôn quyết liệt và không ngại thử nghiệm, anh vẫn có một khía cạnh lãng mạn ít khi có dịp bộc lộ. Sự dịu dàng ấy không làm mất đi bản sắc riêng, mà mở thêm một mảng màu trong chân dung âm nhạc của nam ca sĩ.

Ra MV giữa lúc gấp rút chuẩn bị concert lớn nhất sự nghiệp

"Hàng vạn năm ánh sáng" ra mắt khi Tùng Dương đang tập trung cho live-concert "Bay về phía mặt trời", đêm diễn quy mô lớn nhất trong sự nghiệp của anh, dự kiến diễn ra lúc 19h30 ngày 19/12/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Khách mời gồm Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh, GreyD và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Chàng gác hải đăng đọc lời nhắn của cô gái làng chài. Ảnh cắt từ MV

Dù khối lượng công việc cho concert rất lớn, thời gian gần đây nam ca sĩ vẫn liên tục ra sản phẩm mới với nhiều màu sắc khác nhau, từ những bài hát giàu tính thể nghiệm đến một bản ballad nhẹ nhàng như "Hàng vạn năm ánh sáng". Đó cũng là cách Tùng Dương tiếp tục làm mới mình và tìm đường đến gần hơn với khán giả, mà không đánh mất chất riêng đã làm nên tên tuổi.

Mời độc giả xem MV "Hàng vạn năm ánh sáng":