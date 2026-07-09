Từng định hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, gia đình mới nhận ra giá trị của quyết định giữ lại năm ấy sau biến cố

Người mẹ không kịp nhìn con trưởng thành, nhưng đã chuẩn bị cho hành trình đó từ trước

Nhìn lại hành trình đã qua, anh N.T.T. – chồng chị N.T.G cho biết gia đình từng tham gia bảo hiểm nhân thọ từ năm 2018. Đến năm 2021, gia đình từng có ý định hủy bỏ. Khi biết tin, anh Trần Tấn Luật, tư vấn viên trực thuộc Văn phòng Tổng Đại Lý Prudential Hậu Nghĩa, Đức Huệ đã kiên trì giải thích, giúp gia đình hiểu rõ mục đích bảo vệ dài hạn của bảo hiểm nhân thọ và thành công giúp gia đình giữ lại hợp đồng.

"Nếu ngày đó hủy thật, có lẽ mọi thứ đã khác", anh T. cho biết.

Bởi khi biến cố xảy ra, hợp đồng ấy không còn là một bộ hồ sơ nằm trong ngăn tủ. Nó trở thành một nguồn hỗ trợ thiết thực giúp gia đình có thêm điều kiện để đối mặt với rủi ro trong giai đoạn khó khăn nhất.

Trong thời gian chị G. điều trị, Prudential và tư vấn viên đã đồng hành cùng gia đình từ việc hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, cập nhật quyền lợi bảo hiểm đến triển khai các khoản chi trả theo hợp đồng. Sự hỗ trợ kịp thời không chỉ góp phần giảm áp lực tài chính mà còn giúp gia đình yên tâm hơn để tập trung cho quá trình điều trị.

Khi chị G. không may qua đời, quyền lợi bảo hiểm từ sản phẩm bảo hiểm tử kỳ PRU-Bảo An và sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị PRU-Đầu Tư Linh Hoạt với tổng giá trị gần 600 triệu đồng tiếp tục được Prudential nhanh chóng chi trả cho gia đình. Khoản tiền ấy không thể bù đắp mất mát mà gia đình phải trải qua, nhưng đã trở thành một điểm tựa thiết thực để anh T. tiếp tục chăm lo cho hai con trong chặng đường phía trước.

"Tôi hiểu rằng bảo hiểm không thể thay đổi những điều đã xảy ra, nhưng có thể giúp người ở lại có thêm điều kiện để tiếp tục cuộc sống", anh T. chia sẻ.

Thêm vào đó, sau biến cố của vợ, điều khiến anh trăn trở hơn cả là sức khỏe của chính mình. Là cựu chiến binh từng bị chấn thương não, anh T. hiểu bản thân khó có thể làm những công việc nặng nhọc trong thời gian dài. "Tôi không biết còn có thể đồng hành cùng con bao lâu nữa", anh T. chia sẻ.

Ảnh minh họa: Prudential Việt Nam.

Từ trải nghiệm của chính mình, anh chủ động xây dựng kế hoạch tài chính trọn đời cho hai con, bởi hơn ai hết, anh hiểu rằng tương lai luôn cần sự chuẩn bị từ hôm nay.

Kiên định với sứ mệnh "Mang yên tâm trọn vẹn" đến mỗi gia đình Việt

Câu chuyện của gia đình anh T. cũng cho thấy một khía cạnh khác ít được nhắc đến của nghề tư vấn bảo hiểm. Đó không đơn thuần là công việc giới thiệu sản phẩm, mà là hành trình đồng hành cùng khách hàng trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống.

Tư vấn viên Trần Tấn Luật cho biết mình từng có thời gian gián đoạn công việc, nhưng sau đó quyết định quay lại với nghề vì nhận ra ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ qua chính những trường hợp khách hàng gặp rủi ro như thế. Với anh, mỗi hợp đồng không chỉ là một lời hứa mà còn là sự chuẩn bị để một gia đình có thêm điểm tựa khi bất trắc xảy ra.

Bà Nguyễn Thụy Như – Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý Prudential Hậu Nghĩa – chia sẻ: "Tôi luôn tin rằng thành công không chỉ được đo bằng kết quả kinh doanh, mà còn bằng việc mỗi cam kết với khách hàng được thực hiện trọn vẹn. Mỗi trường hợp chi trả quyền lợi bảo hiểm là minh chứng rõ ràng cho giá trị thiết thực của bảo hiểm nhân thọ, đồng thời khẳng định vai trò của Văn phòng Tổng Đại lý trong việc đồng hành cùng đội ngũ Tư vấn viên, mang đến dịch vụ tận tâm và hỗ trợ khách hàng kịp thời, nhất là trong những giai đoạn nhiều thử thách. Đó cũng là cách chúng tôi gìn giữ niềm tin và lan tỏa giá trị nhân văn của bảo hiểm trong cộng đồng".

"Hiện thực hóa chi trả quyền lợi bảo hiểm là cách chúng tôi gìn giữ niềm tin và lan tỏa giá trị nhân văn của bảo hiểm" – Bà Nguyễn Thụy Như – Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý Prudential chia sẻ

Chuẩn bị tài chính cho rủi ro vẫn là khoảng trống bảo vệ của nhiều gia đình Việt

Theo số liệu công bố từ "Báo cáo Nghiên cứu dư luận xã hội và Chính sách tiếp cận cộng đồng trong bảo hiểm nhân thọ" của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, khi rủi ro xảy ra, có tới 67% người Việt lựa chọn dùng tiền tiết kiệm để ứng phó, trong khi 53% phải cắt giảm chi tiêu và 39% tìm thêm nguồn thu nhập.

Những con số này cho thấy phần lớn gia đình vẫn đang tự mình xoay xở trước biến cố. Nhưng câu chuyện của gia đình anh T. mang đến một góc nhìn khác: bảo hiểm nhân thọ không thể ngăn bệnh tật hay giữ người thân ở lại, nhưng có thể giúp những người ở lại có thêm thời gian, sự chủ động và nguồn lực để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.

Riêng tại Prudential Việt Nam, năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm và các quyền lợi khác đạt khoảng 16.489 tỷ đồng, tương đương gần 1/4 tổng giá trị chi trả của toàn ngành.

Nền tảng tài chính vững cùng khả năng chi trả kịp thời được xem là yếu tố then chốt, giúp bảo hiểm nhân thọ phát huy vai trò như một điểm tựa tài chính, đồng hành với gia đình trong các giai đoạn quan trọng của cuộc sống.

Đó cũng là điều người mẹ trong câu chuyện này để lại cho gia đình mình: không chỉ là tình yêu thương, mà còn là một sự chuẩn bị cho ngày mai.