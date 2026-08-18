Đoạn video ghi lại bài phát biểu của Nguyễn Minh Nhật tại lễ tốt nghiệp Trường Đại học Văn Lang nhận được sự quan tâm. Không chỉ gây chú ý bởi giọng hát giàu cảm xúc, câu chuyện phía sau bài phát biểu của tân cử nhân cũng khiến nhiều người xúc động.

Phần phát biểu xúc động của Nguyễn Minh Nhật trong lễ tốt nghiệp.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, Minh Nhật cho biết khi chuẩn bị bài phát biểu tốt nghiệp, anh được các anh chị trong trường gợi ý hát một ca khúc để tạo dấu ấn riêng. Nhật lập tức nghĩ đến Nếu một mai tôi bay lên trời của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền.

Đây không phải lần đầu anh hát ca khúc này. Nhật từng lựa chọn hát trong một số chương trình khi kể về câu chuyện của bản thân. Vì thế, việc ca khúc một lần nữa vang lên trong lễ tốt nghiệp mang với anh một ý nghĩa đặc biệt, như lời nhắc nhở và động viên dành cho chính mình.

“Trước giờ tôi đứng trên nhiều sân khấu nhưng chỉ về ca hát, đây là lần đầu tôi có cơ hội được đứng phát biểu trước rất nhiều thầy cô, phụ huynh, bạn bè và lại trong một ngày đặc biệt như vậy ”, Nhật nói.

Minh Nhật thừa nhận rất run và hồi hộp, nhưng càng đứng trên sân khấu, Nhật càng nghĩ đây là cơ hội để nói lời cảm ơn với những người giúp đỡ bản thân và gia đình. Có những lúc xúc động, anh phải cố gắng giữ bình tĩnh để hoàn thành bài phát biểu trọn vẹn.

Người mẹ chờ 22 năm để nhìn con trưởng thành

Có lẽ điều khiến lễ tốt nghiệp năm nay trở nên đặc biệt hơn cả với Minh Nhật nằm ở hàng ghế phía dưới sân khấu.

Theo quy định của buổi lễ, mỗi tân khoa chỉ có một phụ huynh được vào hội trường trực tiếp theo dõi khoảnh khắc nhận bằng. Nhật và bố đều muốn người vào hội trường là mẹ.

“Cả gia đình đều biết đây là khoảnh khắc rất thiêng liêng và quý giá đối với mẹ. Mẹ tôi đã chờ 22 năm để được tự mình dự buổi lễ tốt nghiệp của tôi. Mỗi hành trình hay cột mốc tôi đi qua tôi đều mong muốn ba mẹ có thể nhìn thấy và đây là một trong những khoảnh khắc vô cùng đặc biệt ấy ” , Nhật kể.

Minh Nhật hạnh phúc khi mẹ có thể trực tiếp chứng kiến con trai tốt nghiệp.

Với một người mẹ trải qua nhiều năm bệnh tật và không ít lần phải đối diện với những giới hạn của sức khỏe, việc có mặt trong lễ tốt nghiệp của con không phải điều dễ dàng. Nhật từng rất phân vân. Anh lo mẹ không đủ sức khỏe vì phải ngồi chờ, di chuyển nhiều. Cuối cùng, mẹ có thể đến trường, trực tiếp nhìn thấy con trai nhận bằng và đặc biệt là nghe con đứng trên sân khấu phát biểu.

“Tôi biết bố mẹ xúc động thế nào. Đặc biệt là với mẹ, một ước mơ của mẹ cứ ngỡ như không thể thực hiện được nhưng cuối cùng trong ngày đặc biệt ấy, mẹ được trực tiếp nhìn thấy tôi chững chạc và mạnh mẽ hơn” , Nhật nói.

Mẹ anh mắc suy thận mạn tính và phải chạy thận trong nhiều năm. Để thuận tiện điều trị, gia đình rời Bình Định vào TP.HCM sinh sống. Bố Nhật làm nhiều công việc như chạy xe ôm, giao hàng để trang trải cuộc sống.

Nhật lớn lên trong những lần mẹ đi viện, những buổi chạy thận và những nỗi lo vốn không thường xuất hiện trong tuổi thơ của một đứa trẻ.

Cũng từ hoàn cảnh ấy, anh sớm tự lập hơn. Âm nhạc đến với Nhật từ nhỏ, nhưng phía sau niềm đam mê là một mong muốn rất thực tế: kiếm tiền để giúp mẹ chữa bệnh.

Minh Nhật nhiều năm đi hát để kiếm tiền với ước mong “thay thận” cho mẹ.

Khi còn là thí sinh của Giọng hát Việt nhí 2018, Nhật từng chia sẻ: “Đây là con đường nhanh nhất để một đứa trẻ như tôi có thể kiếm tiền”. Từ mong mỏi đó, ngoài thời gian học ở trường, Nhật tranh thủ buổi tối và những ngày cuối tuần để nhận các show đi hát. Anh gần như không từ chối lời mời biểu diễn nào, với mong muốn có thêm thu nhập, phụ giúp gia đình và góp phần lo cho mẹ.

Ngày con trai bước vào cánh cổng đại học, mẹ Nhật bật khóc. Khi ấy, chị xúc động trước tấm thẻ sinh viên của con sau gần hai thập kỷ chống chọi với bệnh tật. Trường Đại học Văn Lang cũng trao cho Minh Nhật học bổng tài năng 50% học phí.

Phát hiện mắc suy thận năm 18 tuổi

Những năm tháng đại học của Minh Nhật không chỉ có chuyện học tập, âm nhạc hay những trải nghiệm của tuổi trẻ.

Trước khi bước vào đại học, Nhật nhận tin mình mắc bệnh thận, căn bệnh mà mẹ anh cũng đang mang. Anh từng rơi vào trạng thái hoang mang và lo lắng cho tương lai. Nhật dần học cách chấp nhận tình trạng sức khỏe và điều chỉnh cuộc sống để thích nghi.

Chia sẻ với phóng viên, Minh Nhật nói hiện tại anh chủ yếu cố gắng sinh hoạt hợp lý, uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ và giữ sức khỏe ổn định.

“Tôi tập cho bản thân lối sống lành mạnh để tự bảo vệ sức khỏe thể chất và cả tinh thần. Tôi luôn cố gắng sắp xếp việc học và đi hát và những công việc hàng ngày khác trong một thời gian hợp lý để có đủ thời gian nghỉ ngơi mà vẫn đảm bảo chất lượng những việc mình làm ”, Minh Nhật chia sẻ.

Minh Nhật phát hiện mắc bệnh suy thận năm 18 tuổi và dần học cách chấp nhận với tinh thần lạc quan.

Bệnh tật đôi khi vẫn tạo ra áp lực. Minh Nhật không phủ nhận điều đó. “Tôi hiểu và chấp nhận bệnh là một phần trong cuộc sống nhưng cũng sẽ có những lúc bản thân có những giây phút mệt mỏi vì nhiều việc trong cuộc sống đến với mình” , anh nói.

Thay vì cố tỏ ra mạnh mẽ mọi lúc, Nhật lựa chọn đối diện với cảm xúc của mình, “Những lúc mệt mỏi hay áp lực tôi không trốn tránh cảm xúc đó mà chọn đối diện để cảm nhận cảm xúc ấy rõ ràng nhất. Tôi sẽ tiếp tục đứng dậy và bước tiếp hành trình của mình”, Minh Nhật tâm sự.

Có lẽ chính trải nghiệm ấy khiến chàng trai từng đứng trên sân khấu âm nhạc từ khi còn nhỏ dần thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Nhật không còn đặt mục tiêu phải chiến thắng mọi khó khăn. Với anh, đôi khi mạnh mẽ đơn giản là biết mình đang mệt, cho phép mình nghỉ ngơi rồi tiếp tục.

Không từ bỏ âm nhạc, chờ cơ hội phù hợp

Sau khi tốt nghiệp, Minh Nhật xác định cần có một công việc phù hợp để tự nuôi sống bản thân và nuôi dưỡng những điều mình yêu thích. Anh dự định phát triển trong lĩnh vực thiết kế nhưng không có ý định từ bỏ âm nhạc.

Âm nhạc với Minh Nhật hiện tại không còn là câu chuyện phải thành công bằng mọi giá. Anh vẫn tập luyện, vẫn hát, vẫn chờ những cơ hội phù hợp. “Đến khi có cơ hội, tôi có thể nắm bắt nó đúng lúc, phù hợp” , Minh Nhật chia sẻ.

Sau những gì đã trải qua, điều Minh Nhật mong muốn một cuộc sống bình dị, gia đình có thể khỏe mạnh và bình an.

Minh Nhật bên bố mẹ trong những năm tháng gia đình cùng nhau đi qua nhiều thử thách.

Trong lời nhắn gửi tới bố mẹ ngày nhận bằng tốt nghiệp, Minh Nhật viết: “Con thật sự biết ơn ba mẹ luôn đồng hành cùng con thời gian qua. Tình yêu ba mẹ dành giúp con vượt qua được những thời điểm khó khăn nhất. Dù sau này có như thế nào, con cũng sẽ luôn trân trọng và biết ơn thật nhiều. Điều con mong muốn nhất cũng là cả gia đình được khỏe mạnh, bình an”. Minh Nhật cũng tự nhắc mình phải sống thật mạnh mẽ với trái tim ấm áp, sự tử tế và hết mình với những việc mình làm.

Có lẽ lời nhắn xúc động nhất lại là lời Minh Nhật dành cho chính mình trong tương lai. Anh biết con đường phía trước sẽ còn những thử thách, sẽ có lúc kiệt sức. Những lúc như vậy, Nhật cho phép mình được dừng lại.

“Mình biết mai sau trên hành trình phía trước ấy còn rất nhiều những thử thách. Mình cũng biết sẽ có nhiều lúc bạn kiệt sức. Nếu mệt thì dừng lại một chút rồi tiếp tục Nhật nhé”. Đó cũng là điều Minh Nhật đã nỗ lực trong suốt những năm qua.

Từ cậu bé từng đi hát với ước mong có thể giúp mẹ ghép thận, Minh Nhật đi qua không ít những lần chênh vênh để trưởng thành trong lễ tốt nghiệp. Trong khoảnh khắc ấy, ca khúc Nếu một mai tôi bay lên trời là lời động viên dành cho Minh Nhật tiếp tục tin vào bản thân ở những chặng đường phía trước.