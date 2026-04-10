Những ngày gần đây, mạng xã hội Douyin lan truyền đoạn cắt cảnh Lưu Diệc Phi trong Kim Phấn Thế Gia , khi cô đảm nhận vai Bạch Tú Châu – một tiểu thư danh giá, sống trong nhung lụa, mang tính cách kiêu kỳ và có phần đỏng đảnh.

Điều khiến đoạn clip gây chú ý không nằm ở nội dung phim, mà ở chính độ tuổi của nữ diễn viên. Khi đó, Lưu Diệc Phi mới chỉ 14 tuổi – độ tuổi mà phần lớn diễn viên còn đang làm quen với ống kính, nhưng cô đã thể hiện một nhân vật có chiều sâu tâm lý và khí chất rõ ràng.

Từ ánh mắt lạnh, biểu cảm kiêu hãnh cho đến cách giữ khoảng cách với người đối diện, tất cả đều tạo nên hình ảnh một “đại tiểu thư” đúng nghĩa, không gượng ép, không phô diễn.

Clip cũ của Lưu Diệc Phi gây bão Douyin

Sau khi clip lan rộng, nhiều khán giả cho rằng danh xưng “thần tiên tỷ tỷ” của Lưu Diệc Phi thực chất đã có nền móng từ giai đoạn này. Ở tuổi thiếu niên, cô sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa, đặc biệt là khí chất thanh thoát hiếm gặp.

Không cần trang điểm đậm hay hiệu ứng hình ảnh, vẻ đẹp của Lưu Diệc Phi mang tính tự nhiên và ổn định qua từng khung hình. Đây cũng là yếu tố giúp cô dễ dàng phù hợp với những dạng vai “mỹ nhân cổ trang” sau này.

Thành công của Lưu Diệc Phi ở Kim Phấn Thế Gia không đơn thuần là may mắn. Vai Bạch Tú Châu tuy không phải trung tâm, nhưng lại là kiểu nhân vật đòi hỏi khí chất rõ ràng, điều mà không phải diễn viên trẻ nào cũng có thể đảm nhận.

Việc được đặt vào đúng vai, đúng thời điểm đã giúp cô nhanh chóng gây ấn tượng với giới làm nghề, từ đó mở ra con đường với hàng loạt vai diễn để đời về sau. Đây cũng là ví dụ điển hình cho việc một vai phụ, nếu đủ “đắt”, vẫn có thể trở thành bước ngoặt sự nghiệp.

Sự lan truyền của đoạn clip sau hơn hai thập kỷ cho thấy sức hút bền bỉ của Lưu Diệc Phi trong lòng công chúng. Trong bối cảnh thị trường giải trí liên tục thay đổi, việc một hình ảnh cũ vẫn có thể tạo hiệu ứng mạnh là điều không dễ xảy ra.

Từ một cô gái 14 tuổi với ánh mắt kiêu kỳ đến biểu tượng nhan sắc của Cbiz, hành trình của Lưu Diệc Phi phần nào chứng minh một điều: có những ngôi sao, ngay từ lần xuất hiện đầu tiên đã mang sẵn khí chất của “nữ chính” và hào quang ấy gần như không phai nhạt theo thời gian.