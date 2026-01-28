Từng “cảm nắng” thầy giáo hơn 40 tuổi, nữ sinh bất ngờ nên duyên sau nhiều năm gặp lại

Vietnamnet dẫn nguồn The Sun cho biết, Minea Pagni (23 tuổi, Italia) quen Massimo (63 tuổi) khi cô còn là học sinh trung học cuối cấp, còn ông là giáo viên giảng dạy của cô. Minea cho biết, trong thời gian đi học, cô thường mất tập trung vì có tình cảm đơn phương với thầy.

Nhiều năm sau khi rời trường, Minea trở về quê và tình cờ gặp lại Massimo trong một hiệu sách. Từ cuộc trò chuyện ngắn để hỏi thăm nhau, hai người quyết định trao đổi số điện thoại. Không lâu sau, mối quan hệ tình cảm dần nảy nở, khiến họ nhanh chóng trở nên gắn bó.

Minea kể: “Tôi chuẩn bị lên tàu về nhà, còn anh ấy có mặt ở đó để tham dự một loạt hội thảo. Chúng tôi nói chuyện về sách, về cuộc sống và cười rất nhiều.

Việc gặp lại anh ấy khiến tôi cảm thấy như được kết nối lại với một người từng đóng vai trò quan trọng trong quá trình trưởng thành của tôi. Khi còn đi học, anh là giáo viên có khả năng truyền cảm hứng mạnh mẽ về tri thức, tư duy phản biện và niềm đam mê học tập".

Minea Pagni (23 tuổi, Italia) và Massimo (63 tuổi). Ảnh: Mirror.

Kể từ khi công khai tình yêu trên mạng và với người thân, mối quan hệ của họ đã bị chỉ trích – cả về khoảng cách tuổi tác 40 năm lẫn cách họ gặp nhau. Nhưng cặp đôi này, hiện đã kết hôn và sống ở Ý, khẳng định đó là tình yêu đích thực.

Minea hiện đang là sinh viên đại học, cho biết: "Những người thực sự quan tâm đến chúng tôi, bạn bè thân thiết, những người thực sự hiểu chúng tôi, chỉ cần một thời gian rất ngắn để hiểu.

Thực tế là, sau khi nhìn thấy chúng tôi bên nhau chỉ vài tiếng đồng hồ, nhiều người đều nói cùng một điều rằng chúng tôi sinh ra là dành cho nhau.

Điều này là bởi vì giữa chúng ta có một điều gì đó vượt qua cả tuổi tác, một sự đồng điệu sâu sắc, một cách nhìn thế giới, cách nói chuyện, cách lắng nghe và cách cảm nhận sự hiện diện của nhau".

Theo Người đưa tin, đối với Minea và Massimo, hiện là một giáo sư, sự chênh lệch tuổi tác không phải là điều họ quan tâm và gia đình họ cũng không phiền lòng về điều đó.

Cô cũng cho biết mỗi ngày đều có phụ nữ liên hệ để xin lời khuyên về cách họ có thể cởi mở với cha mẹ về mối quan hệ của mình, hoặc cảm thấy bị người khác phán xét vì mối quan hệ của họ.

Đối với Minea và Massimo, hiện là một giáo sư, sự chênh lệch tuổi tác không phải là điều họ quan tâm và gia đình họ cũng không phiền lòng về điều đó. Ảnh: Mirror.

“Một mối quan hệ có chênh lệch tuổi tác, dù theo chiều nào, vẫn thường bị coi là không phù hợp”, cô nói. “Nhưng nếu có điều gì đáng xấu hổ, thì điều đó không nằm ở tình yêu. Người bạn đời phù hợp không hoàn thiện hình ảnh bên ngoài của một người phụ nữ, mà hoàn thiện không gian nội tâm của cô ấy", người phụ nữ trẻ bày tỏ quan điểm.

Minea cho biết cô tự hào khi chia sẻ cuộc sống cá nhân trên Instagram. Cuộc sống của cô và chồng hơn 40 tuổi thu hút sự chú ý, có hơn 33.700 người theo dõi. Theo cô, việc công khai câu chuyện không nhằm tìm kiếm sự chú ý hay tạo ra sự giật gân.

“Ngược lại, tôi chỉ mong góp một phần nhỏ để mọi người hiểu rằng, những câu chuyện như của tôi không đáng bị nhìn như một scandal”, cô nói.