Tưng bừng 9.9, chớp ngay ngàn vé bay chỉ từ 99.000 đồng cùng Bamboo Airways

Thời điểm từ Trung thu đến cuối năm có thể xem là "mùa thảnh thơi" cho những chuyến đi của các gia đình, cặp đôi. Đặc biệt, năm nay là năm nhuận nên Tết Trung thu đoàn viên sẽ rơi vào tháng 10, cận kề với ngày Quốc tế Phụ nữ 20/10. Đây vừa là dịp để các gia đình sum vầy nghỉ ngơi, vừa là cơ hội để bày tỏ yêu thương tới những người người phụ nữ thân yêu.

Những ngày này, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc bước vào mùa thu - mùa đẹp nhất trong năm với tiết trời se lạnh dễ chịu, bầu trời trong xanh và cảnh sắc thiên nhiên rực rỡ, tạo nên không gian lý tưởng để cả gia đình thư giãn, nghỉ ngơi và gắn kết trong những chuyến đi cuối tuần hay dịp lễ. Trong khi đó, tại các thành phố biển từ miền Trung vào Nam, đây là thời điểm bước vào mùa khô với nắng nhẹ, biển lặng và trời quang đãng, thuận tiện cho các hoạt động dã ngoại, vui chơi ngoài trời và tận hưởng không gian biển trong lành cùng người thân.

Điển hình như các thành phố biển Phú Quốc, Đà Nẵng và Quy Nhơn - những lựa chọn hàng đầu được du khách săn đón trong những tháng cuối năm. Phú Quốc đang bước vào mùa đẹp nhất từ tháng 11 đến tháng 4, trời trong xanh, biển lặng sóng, thích hợp để khám phá các cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ hay trải nghiệm lặn ngắm san hô ở Hòn Thơm. Đà Nẵng sôi động với bãi biển Mỹ Khê, Cầu Rồng rực rỡ về đêm và phố cổ Hội An chỉ cách một giờ di chuyển, mang lại hành trình đa sắc màu. Trong khi đó, Quy Nhơn lại quyến rũ với vẻ đẹp hoang sơ của Eo Gió, Kỳ Co, cùng các hoạt động dã ngoại biển - nơi thích hợp để cả gia đình "trốn" khỏi nhịp sống bộn bề. Còn Đà Lạt - thành phố của 4 mùa 1 ngày, cũng đang rực rỡ trong sắc hoa dã quỳ và cúc họa mi nở rộ, rất lý tưởng cho các gia đình, các cặp đôi đang tìm kiếm không gian du lịch, nghỉ dưỡng yên bình.

Máy bay Bamboo Airways giữa sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ tại sân bay Liên Khương. Ảnh: Huy Spotter

Hưởng ứng lễ hội mua sắm 9.9, Bamboo Airways giới thiệu ưu đãi đặc biệt, mang đến cơ hội sở hữu những tấm vé bay với mức giá hợp lý cho đông đảo hành khách trong mùa thu này. Chỉ từ 99.000 đồng/chiều, hành khách có thể bay tới các điểm đến hấp dẫn như TP.HCM - Phú Quốc, TP.HCM - Đà Lạt/Quy Nhơn, Hà Nội - Đà Nẵng. Ngoài ra, nhiều đường bay khác cũng được áp dụng mức giá ưu đãi khác, gồm TP.HCM - Đà Nẵng giá từ 249.000 đồng/chuyến; TP.HCM - Hải Phòng, Hà Nội - Quy Nhơn/Đà Lạt giá từ 299.000 đồng/chiều; Hà Nội - TP.HCM giá từ 349.000 đồng/chiều; Hà Nội - Nha Trang giá từ 399.000 đồng/chiều (chưa bao gồm thuế, phí).

Vé ưu đãi được mở bán từ nay đến hết 12/9/2025, trên tất cả các kênh phân phối chính thức của Bamboo Airways, bao gồm website www.bambooairways.com, ứng dụng Bamboo Airways trên điện thoại, hệ thống phòng vé và các đại lý được ủy quyền trên toàn quốc. Và áp dụng cho các chuyến bay khởi hành trong giai đoạn từ nay đến hết 15/12/2025. Số lượng vé ưu đãi có giới hạn, hành khách có nhu cầu cần nhanh tay săn vé để những hành trình mùa thu thêm trọn vẹn.

Nhân viên Bamboo Airways tận tình hỗ trợ hành khách làm thủ tục tại nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất

Bamboo Airways đã và đang là hãng hàng không dành được sự tin yêu và lựa chọn của đông đảo hành khách nhờ vào chất lượng dịch vụ tận tâm, hiếu khách, cùng các chuyến bay an toàn và đúng giờ bậc nhất ngành hàng không Việt Nam. Theo số liệu thống kê mới nhất của Cục Hàng không Việt Nam, Bamboo Airways vững vàng ở vị thế hãng bay đúng giờ nhất toàn ngành, với 80,1% chuyến bay cất cánh đúng giờ trong 7 tháng đầu năm 2025.

Song song với mạng bay nội địa kết nối hầu khắp các thành phố du lịch nổi tiếng, Bamboo Airways duy trì khai thác đều đặn các chuyến bay quốc tế dưới hình thức charter (thuê chuyến), kết nối trực tiếp các thành phố du lịch Việt Nam với những điểm đến nổi tiếng tại Hàn Quốc. Trong giai đoạn tới, Bamboo Airways dự kiến khai thác các chuyến charter Nha Trang - Cheongju, Đà Nẵng - Muan và Nha Trang - Muan, mang đến cơ hội khám phá "xứ sở kim chi" trong mùa du lịch cuối năm cho đông đảo du khách.