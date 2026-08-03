Từng bị gia đình lo vì chọn ngành 'lạ', nữ sinh 2K4 chứng minh sau 4 năm

Gửi lời nhắn tới các bạn trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn nghề nghiệp, Lan Anh cho rằng điều quan trọng nhất là dám hành động. “Nếu đã chọn đúng hướng đi hay chưa may mắn chọn đúng, hãy dám thử, dám làm và biến những dự định thành hiện thực sớm nhất có thể. Tuổi trẻ là giai đoạn được phép sai và cũng là lúc thuận lợi nhất để sửa sai. Khi có đủ trải nghiệm, các bạn sẽ biết mình thực sự cần gì và nên làm gì trong tương lai”. Với nữ sinh, 4 năm đại học không chỉ là những thành tích mà là hành trình chứng minh rằng sự kiên định với lựa chọn của bản thân với niềm tin “nếu đi cùng nỗ lực và tinh thần dấn thân, sẽ tạo nên những thành quả xứng đáng”.