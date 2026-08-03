Từng bị gia đình lo vì chọn ngành 'lạ', nữ sinh 2K4 chứng minh sau 4 năm

Thay vì để những hoài nghi trở thành áp lực, Lan Anh lựa chọn trả lời bằng hành động. Ngay từ năm nhất, cô ứng cử làm cán bộ lớp, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, câu lạc bộ và các dự án thực tế nhằm tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng. Song song với đó, nữ sinh xây dựng phương pháp học tập phù hợp. Cô tập trung tiếp thu kiến thức ngay trên lớp để dành thời gian còn lại cho các hoạt động trải nghiệm và công việc chuyên môn. “Việc phân chia rõ thời gian giữa học tập và hoạt động giúp em vừa duy trì kết quả học tập, vừa phát triển kỹ năng mềm và kinh nghiệm thực tiễn”, Lan Anh chia sẻ.