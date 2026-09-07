“Tụi trẻ này làm sao vậy”: Một bức ảnh trong buổi học quân sự khiến phụ huynh ngổn ngang cảm xúc

Tại sao nhiều đứa trẻ ngày nay còn rất nhỏ nhưng trông lúc nào cũng uể oải, thiếu sức sống, chẳng có chút khí thế nào? Rõ ràng mới chỉ ở độ tuổi mười mấy, lẽ ra các em phải tràn đầy nhiệt huyết, hiên ngang ngẩng cao đầu, vậy mà lại thường xuyên khom lưng, gù lưng, ánh mắt thiếu sức sống.

Loạt ảnh học sinh tham gia học quân sự tại một trường ở Trung Quốc được chia sẻ mới đây khiến nhiều người thực sự hiểu rằng: vấn đề lớn nhất của trẻ em ngày nay từ lâu đã không còn đơn giản chỉ là chuyện thành tích học tập tốt hay xấu!

Ảnh: Sohu

Bức ảnh trong buổi học quân sự khiến phụ huynh ngổn ngang cảm xúc

Trong ảnh, gần như cả hàng ngũ đều có dáng người khá giống nhau: cổ đưa về phía trước, vai co lại, lưng hơi khom, đầu chúi về phía trước.

Sau khi bức ảnh được lan truyền, nhiều phụ huynh bày tỏ sự đồng cảm. Có người cho rằng tình trạng gù lưng, cổ đưa về phía trước đang ngày càng phổ biến ở trẻ. Cũng có người không khỏi băn khoăn: Sự tự tin, hiên ngang và sức sống vốn có của tuổi trẻ đã đi đâu?

Nhiều người lập tức đổ lỗi cho điện thoại và máy tính bảng. Nhưng nếu nhìn lại hành trình trưởng thành của trẻ, có lẽ nguyên nhân không chỉ đơn giản nằm ở các thiết bị điện tử.

Từ những năm đầu tiểu học, cuộc sống của nhiều trẻ đã xoay quanh bàn học, sách vở và bài kiểm tra. Việc ngồi nhiều giờ mỗi ngày, liên tục cúi đầu làm bài dễ hình thành thói quen khom lưng, ảnh hưởng đến tư thế và sức khỏe.

Ngay cả thời gian nghỉ giữa giờ hay các tiết thể dục vốn dành cho vận động cũng đôi khi bị thu hẹp bởi bài tập và lịch học thêm. Sự thiếu vận động kéo dài, cùng tư thế ngồi sai, có thể khiến vùng cổ, vai, lưng của trẻ chịu nhiều áp lực.

Nhưng đáng lo hơn một dáng ngồi xấu là sức sống và sự tự tin của tuổi trẻ cũng có thể bị bào mòn.

Nhiều trẻ lớn lên trong áp lực điểm số, thứ hạng và kỳ vọng. Ở độ tuổi đáng lẽ được vui chơi, khám phá và phát triển tự nhiên, các em lại dành phần lớn thời gian cho việc học. Áp lực kéo dài dễ khiến trẻ mệt mỏi, căng thẳng, dần đánh mất sự tự tin và nguồn năng lượng vốn có.

Cha mẹ mong con đạt thành tích tốt là điều dễ hiểu, nhưng nếu chỉ tập trung vào điểm số mà bỏ qua sức khỏe thể chất và tinh thần, cái giá phải trả có thể rất lớn.

Giá trị của giáo dục không chỉ nằm ở những điểm số trước mắt. Thành tích có thể quyết định một điểm xuất phát, nhưng sức khỏe, sự tự tin và một tinh thần mạnh mẽ mới là nền tảng để trẻ bước đi vững vàng trên chặng đường dài phía trước.