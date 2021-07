Tuần lễ trái cây New Zealand ra mắt tại chuỗi cửa hàng Vinmart và Vinmart+

Sự kiện diễn ra từ ngày 16/7 đến hết ngày 31/7, các nhà cung cấp New Zealand hy vọng sẽ đảm bảo nguồn trái cây chất lượng với mức giá cả hợp lý nhất tới người tiêu dùng, đem lại động lực hỗ trợ mạnh mẽ cho cộng đồng trong tình hình dịch bệch Covid 19 diễn biến phức tạp.



Những năm gần đây, các nghiên cứu cho thấy người tiêu dùng Việt Nam ngày càng quan tâm đến sức khỏe cá nhân khi chọn lựa các loại trái cây cao cấp với hàm lượng vitamin và chất chống oxi hóa cao.

Tuần lễ trái cây New Zealand được diễn ra tại 1 cửa hàng của Vinmart

Trái cây là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ hai từ New Zealand sang Việt Nam. Đây là minh chứng cho sự am hiểu của các nhà xuất khẩu trái cây New Zealand đối với nhu cầu của người tiêu dùng Việt. Các thương hiệu như Bostock, Freshmax, Golden Bay Fruit, Rockit, Mr. Apple, T&G, Zespri đã phối hợp cùng Vinmart để cung cấp đến nguồn trái cây cao cấp tươi ngon, an toàn và bổ dưỡng trong Tuần lễ trái cây New Zealand.

Là chuỗi bán lẻ hàng đầu Việt Nam, Vinmart và Vinmart+ đã gia tăng nguồn cung ứng thực phẩm tươi và nhu yếu phẩm cẩn thiết lên nhiều lần trong tình hình Covid 19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam.

Trong đó, nhu cầu về táo và kiwi cũng đang gia tăng vì khả năng lưu trữ lâu lên đến 3-4 tuần nếu bảo quản trong tủ lạnh và giữ được lên tới 2 tuần ở nhiệt độ thường, giúp cho người tiêu dùng Việt có thể thoải mái tận hưởng nguồn dưỡng chất và chất xơ thiết yếu mỗi ngày.

Song song với Tuần lễ Trái Cây New Zealand, Tổng Lãnh sự kiêm Tham tán Thương mại New Zealand, ông Joe Nelson cũng chuẩn bị trái cây để gửi tặng một số báo chí và các KoLs

Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Tổng Giám đốc Vincommercechia sẻ thêm: "Năm nay là năm thứ 2 liên tiếp VinMart và VinMart+ kết hợp với Đại sứ quán New Zealand tổ chức chương trình tuần lễ hàng hóa, giới thiệu các sản phẩm nhập khẩu của New Zealand đến với hàng triệu khách hàng. Với triết lý lấy người tiêu dùng làm trọng tâm, VinMart&VinMart+ đã lựa chọn kỹ lưỡng những sản phẩm nhập khẩu trực tiếp Tươi ngon thượng hạng từ các quốc gia hàng đầu thế giới, cụ thể trong đó là các sản phẩm nhập khẩu tới từ New Zealand. Chúng tôi hy vọng sẽ đáp ứng và có được sự đón nhận tích cực của người tiêu dùng Việt, góp phần mang đến những trải nghiệm mua sắm vượt trội, sản phẩm tươi ngon, mới lạ, chất lượng thượng hạng, đa dạng chọn lựa và môi trường mua sắm an toàn trong bối cảnh dịch covid 19 vẫn còn diễn biến phức tạp."

Tổng Lãnh sự kiêm Tham tán Thương mại New Zealand, ông Joe Nelson, cho rằng "Như một sự cam kết với thị trường Việt Nam, chúng tôi rất vui được hỗ trợ Vinmart đem trái cây New Zealand đến cho người tiêu dùng Việt. Thông qua sự hợp tác này, chúng tôi muốn tiếp tục đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng tại Việt Nam về các thực phẩm sạch, bổ dưỡng và an toàn, đặc biệt là trong đại dịch Covid 19 đang diễn ra. Chúng tôi thấu hiểu tầm quan trọng của tình hình giãn cách xã hội hiện tại và chúng tôi mong muốn hỗ trợ Vinmart tạo cơ hội cho người tiêu dùng đặt mua trái cây New Zealand trực tuyến và giao hàng tận nơi."

Ông Joe Nelson viết thư động viên mỗi người cùng nhau chống dịch

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bà Tredene Dobson khẳng định: "Tuy rằng đại dịch Covid 19 và những khó khăn gây ra, tôi rất vui vì thương mại giữa hai nước vẫn tiếp tục phát triển. Đặc biệt trong nhóm ngành hàng thực phẩm và thức uống, nhờ vào chuỗi cung ứng mạnh mẽ và mối quan hệ tuyệt vời giữa các nhà xuất khẩu New Zealand và đối tác Việt Nam, như Vincommerce, chúng tôi có thể đảm bảo người dân Việt Nam vẫn tiếp tục tiếp cận được với những sản phẩm tốt nhất của New Zealand. Tôi rất mong đợi sẽ nhìn thấy nhiều sản phẩm và nguyên liệu của New Zealand hơn trên các kệ hàng của Vinmart trong những năm sắp tới".

Chương trình hiện đang diễn ra trên các cửa hàng Vinmart, Vinmart+ toàn quốc cùng với nhiều khuyến mãi trực tuyến tại gian hàng điện tử VinMart’s Flagship Store trên Lazada và các sàn giao dịch điện tử khác. Mua sắm trực tiếp cũng được áp dụng tại:

◊Hà Nội: VinMart Times City; Siêu thị VinMart Royal City; VinMart Trung Hòa; Vinmart Võ Thị Sáu; VinMart Lê Đức Thọ.

TP. Hồ Chí Minh: VinMart LandMark 81; VinMart Cộng Hòa; VinMart Thảo Điền; Vinmart Lê Văn Việt; VinMart 3/2

Chương trình MADE WITH CARE – Tạm dịch "Được làm bởi sự Tận Tâm"

Chiến dịch toàn cầu ‘Made with Care’ do Hiệp hội thương mại và Doanh nghiệp (NZTE) phát triển nhắm đến đến việc mở rộng giá trị thương hiệu của các sản phẩm New Zealand đến thị trường các nước.