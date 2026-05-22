Tuần lễ từ 25/5 đến 31/5 là quãng giao mùa đầy thú vị, khi năng lượng vũ trụ chuyển động mạnh mẽ, mở ra nhiều cánh cửa cơ hội. Có những chòm sao tưởng chừng đã chịu đủ áp lực trong nửa đầu năm, nay bất ngờ được "vũ trụ ưu ái", đón nhận tin vui dồn dập từ công việc, tiền bạc cho đến chuyện tình cảm. Cuộc sống không còn chật vật, mà chuyển sang giai đoạn dễ thở, khấm khá thấy rõ. Cùng xem ba cái tên may mắn nhất tuần này là ai và mỗi ngày họ sẽ đón nhận điều gì đặc biệt.

1. Kim Ngưu: Tuần của "tiền đẻ ra tiền", âm thầm gặt hái

Kim Ngưu vốn nổi tiếng là chòm sao kiên trì, biết chắt chiu, nhưng nửa đầu năm 2026 không ít lần khiến họ phải chùn bước vì những khoản chi tiêu phát sinh ngoài dự tính. Bước sang tuần 25/5 đến 31/5, mọi thứ đảo chiều rõ rệt. Thứ Hai ngày 25/5 mở màn bằng một cuộc trò chuyện hoặc tin nhắn liên quan đến công việc, có thể là lời đề nghị hợp tác, một dự án phụ hoặc cơ hội đầu tư nhỏ mà Kim Ngưu từng để mắt từ trước. Đừng vội từ chối, hãy lắng nghe kỹ vì đây có thể là khởi đầu cho một nguồn thu phụ ổn định.

Sang thứ Tư 27/5, tài chính của Kim Ngưu bắt đầu có chuyển biến tích cực khi một khoản tiền tưởng chừng đã "mất hút" bỗng quay trở lại, có thể là tiền cho vay được hoàn trả, hoặc một khoản hoa hồng, thưởng nóng nho nhỏ. Cuối tuần, đặc biệt là thứ Bảy 30/5, Kim Ngưu nên dành thời gian rà soát lại chi tiêu, lập kế hoạch cho nửa cuối năm. Đây là thời điểm vàng để mở sổ tiết kiệm mới, hoặc quyết định một khoản đầu tư mà bạn đã đắn đo từ lâu. Tình cảm trong tuần cũng dịu dàng hơn, người độc thân có thể gặp đối tượng phù hợp qua giới thiệu của bạn bè hoặc đồng nghiệp lớn tuổi.

2. Sư Tử: Bứt phá ngoạn mục, danh tiếng và tiền bạc song hành

Nếu phải chọn chòm sao nổi bật nhất tuần, Sư Tử chắc chắn đứng đầu danh sách. Bước vào tuần cuối tháng 5, Sư Tử như được tiếp thêm luồng sinh khí mới, mạnh dạn hơn trong việc thể hiện bản thân. Ngày 25/5, một cuộc họp hoặc buổi gặp mặt sẽ là cơ hội để Sư Tử "ghi điểm" trước cấp trên hoặc đối tác lớn. Đừng ngại lên tiếng, vì ý kiến của bạn lúc này có sức nặng hơn bạn nghĩ.

Giữa tuần, cụ thể là thứ Năm 28/5, Sư Tử có thể nhận được tin vui về thăng tiến, tăng lương hoặc một lời mời chuyển việc với mức đãi ngộ hấp dẫn. Điểm đặc biệt ở Sư Tử tuần này là khả năng kết nối, mở rộng mạng lưới quan hệ. Một người quen cũ tình cờ xuất hiện lại có thể mang đến cơ hội kinh doanh bất ngờ. Cuối tuần 30/5 và 31/5, Sư Tử nên dành thời gian cho gia đình, vì những lời khuyên từ người thân lúc này rất giá trị, giúp bạn đưa ra quyết định lớn liên quan đến tương lai dài hạn. Về tình cảm, các cặp đôi sẽ có những khoảnh khắc lãng mạn đáng nhớ, người độc thân có cơ hội gặp gỡ ai đó "hợp gu" qua các sự kiện hoặc tụ tập bạn bè.

3. Bọ Cạp: Chuyển mình âm thầm, lộc về dồn dập

Bọ Cạp tuần này không ồn ào nhưng lại là chòm sao "khấm khá" theo cách bền vững nhất. Đầu tuần 25/5, Bọ Cạp có thể cảm thấy hơi mệt mỏi do tồn đọng công việc cũ, song chỉ cần kiên nhẫn xử lý gọn gàng trong hai ngày đầu, mọi thứ sẽ trơn tru bất ngờ. Thứ Tư 27/5 đánh dấu bước ngoặt khi Bọ Cạp nhận được phản hồi tích cực từ một đề xuất, kế hoạch đã ấp ủ. Đây cũng là ngày thuận lợi để ký kết hợp đồng, chốt deal hoặc đàm phán giá.

Tài chính của Bọ Cạp tăng trưởng đều đặn trong tuần, không phải kiểu "trúng số" mà là dòng tiền ổn định từ nhiều nguồn nhỏ cộng lại. Ai đang kinh doanh tự do, làm freelance hoặc có thu nhập từ nhiều kênh sẽ thấy rõ điều này nhất. Thứ Sáu 29/5 là thời điểm tốt để Bọ Cạp đầu tư vào bản thân, có thể là một khóa học, một chuyến đi ngắn hoặc đơn giản là chăm sóc sức khỏe sau thời gian dài bỏ bê. Cuối tuần, Bọ Cạp nên giữ tinh thần thoải mái, tránh ôm đồm quá nhiều việc. Tình cảm có dấu hiệu hâm nóng trở lại, đặc biệt với những cặp đôi đang trải qua giai đoạn nguội lạnh, một bữa ăn tối hoặc cuộc trò chuyện thẳng thắn sẽ giúp hai bên hiểu nhau hơn.

Tuần 25/5 đến 31/5 mang đến cho ba chòm sao Kim Ngưu, Sư Tử và Bọ Cạp những món quà khác nhau, nhưng điểm chung là cuộc sống dần dễ thở hơn, tài chính ổn định hơn và tinh thần phấn chấn hơn. Quan trọng nhất, đây là tuần để mỗi người tự nhìn lại hành trình nửa đầu năm, biết ơn những gì đã có và mạnh dạn bước tiếp với một tâm thế mới.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.