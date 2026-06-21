Tử vi tháng Cự Giải (22/6 đến 22/7): Lời nhắn từ vũ trụ gửi 12 chòm sao, ai cũng nên đọc một lần trước khi bước vào mùa mới

Từ ngày 22/6 đến 22/7, Mặt Trời di chuyển qua cung Cự Giải, đánh dấu một mùa năng lượng dịu dàng nhưng sâu sắc bậc nhất trong năm. Đây là thời điểm vũ trụ mời gọi mỗi người quay về bên trong, lắng nghe trái tim mình, chăm sóc tổ ấm và sửa lại những gì đã rạn nứt. Mười hai chòm sao sẽ trải qua một tháng nhiều cung bậc, có lúc lặng, có lúc bừng sáng, nhưng tựu trung đều nhận được cơ hội để chữa lành và làm mới chính mình.

Bạch Dương (21/3 đến 19/4): Chậm lại để không đánh mất điều quý giá

Bạch Dương vốn quen với guồng quay nhanh, nhưng tháng Cự Giải nhắc bạn rằng không phải lúc nào tiến lên cũng là chiến thắng. Hãy dành thêm thời gian cho gia đình, đặc biệt là cha mẹ. Một cuộc gọi vài phút có giá trị hơn cả ngàn tin nhắn vội. Công việc vẫn ổn định, nhưng đừng nhận thêm quá nhiều trách nhiệm chỉ để chứng minh bản thân.

Kim Ngưu (20/4 đến 20/5): Tài chính ổn, tình cảm cần được tưới mát

Kim Ngưu sẽ thấy tiền bạc xoay chuyển theo hướng tích cực, nhất là sau ngày 5/7. Tuy nhiên, các mối quan hệ tình cảm có dấu hiệu nguội đi nếu bạn quá tập trung vào vật chất. Hãy nhớ rằng người bên cạnh cần sự hiện diện chứ không chỉ cần quà. Một bữa ăn chung, một buổi tối không điện thoại, đôi khi chữa lành nhiều hơn bạn nghĩ.

Song Tử (21/5 đến 20/6): Im lặng cũng là một dạng trí tuệ

Tháng này, Song Tử dễ bị cuốn vào những cuộc tranh luận không hồi kết. Vũ trụ nhắn rằng không phải lời nào cũng cần đáp trả. Hãy chọn lọc nơi đặt năng lượng. Đặc biệt với chuyện công sở, ai nói gì sau lưng cũng đừng quá bận tâm, vì sự thật cuối cùng vẫn lên tiếng. Sau ngày 12/7, có tin vui từ một dự án cũ.

Cự Giải (21/6 đến 22/7): Mùa của chính bạn, hãy can đảm sống thật

Đây là tháng sinh nhật, là lúc Cự Giải tỏa sáng nhất. Nhưng nghịch lý là nhiều Cự Giải lại thấy bản thân chông chênh nhất vào mùa này, vì cảm xúc dâng cao hơn bình thường. Hãy cho phép mình yếu đuối một chút, khóc một chút, rồi đứng dậy. Một quyết định lớn liên quan đến công việc hoặc nơi ở có thể xuất hiện. Hãy tin vào trực giác.

Sư Tử (23/7 đến 22/8): Lùi một bước để chuẩn bị cho cú nhảy lớn

Sư Tử có thể cảm thấy ít được chú ý hơn trong tháng này, nhưng đó là thời điểm vàng để chuẩn bị âm thầm. Học một kỹ năng mới, đọc một cuốn sách dày, hoặc đơn giản là ngủ đủ giấc. Sau ngày 22/7, khi Mặt Trời bước vào cung của bạn, mọi thứ bạn tích lũy sẽ bung ra mạnh mẽ.

Xử Nữ (23/8 đến 22/9): Đừng để hoàn hảo trở thành gánh nặng

Xử Nữ tháng này dễ rơi vào trạng thái tự trách mình vì những lỗi rất nhỏ. Vũ trụ nhắn bạn rằng: Không ai sống mà không sai. Hãy buông bớt tiêu chuẩn dành cho bản thân và người khác. Tài chính có biến động nhẹ, nên hạn chế cho vay tiền dù người thân thiết.

Thiên Bình (23/9 đến 22/10): Sự nghiệp khởi sắc, hãy mạnh dạn bước ra

Thiên Bình đón nhận nhiều cơ hội nghề nghiệp, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực sáng tạo hoặc giao tiếp. Đừng từ chối lời mời chỉ vì sợ mình chưa đủ giỏi. Tình cảm có chút sóng gió giữa tháng, nhưng nếu giữ được sự bình tĩnh, mối quan hệ sẽ sâu sắc hơn sau đó.

Bọ Cạp (23/10 đến 21/11): Buông bỏ là một dạng dũng cảm

Tháng Cự Giải là thời điểm Bọ Cạp được vũ trụ trợ duyên để dứt khoát với những điều không còn phù hợp, có thể là một công việc, một người, hay một thói quen cũ. Đừng tiếc nuối. Sau ngày 15/7, một cánh cửa hoàn toàn mới sẽ mở ra mà bạn không ngờ tới.

Nhân Mã (22/11 đến 21/12): Đi xa để hiểu chính mình

Nhân Mã có thể có cơ hội đi xa, dù là công tác hay du lịch. Hãy đi, vì chuyến đi này không chỉ để giải trí mà còn để gặp những người mở rộng tầm nhìn cho bạn. Tài chính ổn định, nhưng nên ghi chép chi tiêu kỹ hơn để không tiêu lố.

Ma Kết (22/12 đến 19/1): Thành công đến từ những việc nhỏ làm đều đặn

Ma Kết tháng này không có biến cố lớn, nhưng nếu kiên trì với một thói quen tốt trong suốt 30 ngày, kết quả sẽ làm bạn ngạc nhiên. Có thể là tập thể dục, học ngoại ngữ, hay tiết kiệm một khoản nhỏ mỗi ngày. Tình cảm gia đình ấm áp hơn, hãy tận hưởng.

Bảo Bình (20/1 đến 18/2): Cho phép mình được cảm xúc

Bảo Bình quen sống bằng lý trí, nhưng tháng Cự Giải nhắn rằng cảm xúc không phải kẻ thù. Hãy cho phép mình buồn khi cần buồn, vui khi muốn vui. Có một cuộc trò chuyện quan trọng đang chờ bạn mở lời, đừng né tránh nữa.

Song Ngư (19/2 đến 20/3): Vũ trụ đang lắng nghe bạn

Song Ngư là chòm sao được tháng Cự Giải ưu ái nhất về mặt tinh thần. Trực giác sắc bén, các ý tưởng sáng tạo tuôn trào. Hãy ghi chép lại tất cả những gì xuất hiện trong đầu, vì trong đó có thể có một ý tưởng đổi đời. Tình cảm có tín hiệu vui từ một người cũ.

Lời nhắn chung từ vũ trụ

Tháng Cự Giải không phải tháng để chạy nhanh, mà để đi đúng. Hãy chăm sóc bản thân như chăm sóc một đứa trẻ, dịu dàng và kiên nhẫn. Khi bạn tử tế với chính mình, vũ trụ sẽ tử tế lại với bạn theo những cách bất ngờ nhất.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.