Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới (30/3 - 5/4): Ai sự nghiệp lên hương, ai tiền bạc bùng nổ?

Năng lượng tuần mới mang đến những chuyển biến tích cực, từ công việc thuận lợi đến tình cảm ấm áp. Dù bạn tin hay không, việc đọc tử vi cũng giúp ta thêm động lực để hành động. Hãy cùng khám phá những dự báo gần gũi, chân thật dành riêng cho từng cung nhé.

1. Bạch Dương (21/3 - 19/4): Năng lượng dâng trào, cơ hội công việc đang gõ cửa!

Bạn sẽ cảm thấy tràn đầy sức sống ngay từ đầu tuần. Công việc tiến triển rõ rệt, đặc biệt nếu bạn đang theo đuổi ý tưởng mới hoặc đang đàm phán gì đó. Những người xung quanh dễ bị cuốn theo sự nhiệt huyết của bạn. Về tình cảm, nếu độc thân thì có thể gặp gỡ thú vị qua bạn bè hoặc mạng xã hội, còn nếu đang yêu thì mối quan hệ thêm phần ngọt ngào. Tuy nhiên, hãy nhớ giữ bình tĩnh để tránh vội vàng dẫn đến sai lầm nhỏ. Sức khỏe tốt nhưng nên dành thời gian tập thể dục nhẹ nhàng để duy trì năng lượng. Tuần này chính là lúc bạn tỏa sáng, chỉ cần hành động quyết đoán một chút là mọi thứ sẽ suôn sẻ.

2. Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Tài lộc rủng rỉnh, tình cảm êm đềm hơn bao giờ hết

Tuần này Kim Ngưu như được Thần Tài ghé thăm. Công việc hanh thông, dự án cũ có thể được giải quyết nhờ sự giúp đỡ từ đồng nghiệp hoặc đối tác. Tiền thưởng, thu hồi nợ hay chốt hợp đồng đều đến khá dễ dàng. Tình cảm cũng ấm áp, những hiểu lầm lâu nay tan biến, không khí gia đình hoặc mối quan hệ yêu đương nhẹ nhàng và gắn kết hơn. Nếu độc thân, bạn dễ thu hút sự chú ý từ người khác một cách tự nhiên. Sức khỏe ổn định, chỉ cần giữ nhịp sống đều đặn là đủ. Hãy tận dụng sự vững chãi của mình để nắm bắt cơ hội, nhưng đừng quên chia sẻ niềm vui với người thân nhé.

3. Song Tử (21/5 - 21/6): Ý tưởng sáng tạo dồi dào, kết nối mang lại may mắn

Bạn sẽ cảm thấy đầu óc minh mẫn và tràn đầy ý tưởng. Công việc đòi hỏi giao tiếp hoặc sáng tạo sẽ thuận lợi, có thể gặp được người giúp ích cho sự nghiệp. Tình yêu thêm phần sôi động, những cuộc trò chuyện sâu sắc giúp mối quan hệ tiến xa hơn. Nếu đang độc thân, tuần này dễ có những cuộc gặp gỡ bất ngờ mang lại cảm giác tươi mới. Sức khỏe tốt nhưng hãy chú ý nghỉ ngơi để não bộ không quá tải. Tuần này là lúc bạn thể hiện bản thân một cách tự tin, chỉ cần giữ sự linh hoạt và chân thành là mọi thứ sẽ chảy trôi.

4. Cự Giải (22/6 - 22/7): Minh mẫn, thăng tiến và gia đình là chỗ dựa

Đầu óc bạn sáng suốt hơn bao giờ hết, những vấn đề khó khăn trước đây được giải quyết nhanh chóng. Công việc có cơ hội thăng tiến, đặc biệt nếu bạn dám mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn. Tài lộc cũng tăng nhờ đơn hàng hoặc tăng lương. Tình cảm gia đình êm ấm là nguồn động lực lớn, giúp bạn yên tâm làm việc. Nếu đang yêu, sự quan tâm từ đối phương sẽ khiến bạn cảm thấy được che chở. Sức khỏe ổn, nhưng đừng quên dành thời gian nghỉ ngơi để nạp năng lượng. Tuần này nhắc nhở bạn rằng sự kiên trì và ấm áp từ gia đình chính là chìa khóa thành công.

5. Sư Tử (23/7 - 22/8): Tỏa sáng, lãnh đạo và lộc về dồn dập

Bạn như được đẩy lên vị trí trung tâm. Khả năng kết nối và dẫn dắt giúp công việc nhận được nhiều sự ủng hộ từ cấp trên lẫn đồng nghiệp. Tài chính cải thiện rõ rệt, nỗ lực trước đây bắt đầu cho quả ngọt. Tình cảm thăng hoa, mối quan hệ trở nên rõ ràng và bền vững hơn nhờ sự thẳng thắn của bạn. Nếu độc thân, bạn dễ gây ấn tượng mạnh. Sức khỏe tốt, chỉ cần giữ tinh thần tích cực là đủ. Tuần này là cơ hội để bạn khẳng định bản thân, hãy chia sẻ thành công và nhớ rằng sức mạnh thực sự đến từ sự đồng lòng.

6. Xử Nữ (23/8 - 22/9): Chú trọng chi tiết, sức khỏe cần quan tâm hơn

Bạn vẫn giữ thói quen cẩn thận và chu đáo như mọi khi. Công việc tiến triển ổn định nếu bạn tập trung vào những việc nhỏ. Tài lộc không đột biến nhưng đủ để bạn an tâm. Tình cảm cần sự kiên nhẫn, hãy dành thời gian lắng nghe đối phương nhiều hơn. Sức khỏe là điều cần chú ý nhất tuần này, hãy nghỉ ngơi đầy đủ và tránh làm việc quá sức. Tuần mới nhắc bạn rằng đôi khi buông lỏng một chút cũng là cách để mọi thứ tốt đẹp hơn.

7. Thiên Bình (23/9 - 22/10): Quan hệ tốt đẹp, đàm phán thuận lợi

Mọi kết nối của bạn đều mang lại may mắn. Công việc có những bước đột phá trong đàm phán, hợp tác cũ bế tắc nay được giải quyết. Tình cảm ấm áp nhờ những người tốt bụng xuất hiện đúng lúc. Tài lộc ổn định nhờ sự khéo léo trong giao tiếp. Sức khỏe tốt nếu bạn giữ vẻ thanh lịch và bình tĩnh. Tuần này là lúc bạn thể hiện tài ngoại giao, hãy tận dụng để xây dựng mối quan hệ lâu dài.

8. Thiên Yết (23/10 - 21/11): Bước ngoặt lớn, lộc đến bất ngờ

Công việc mở ra hướng đi mới, bạn có thể nhận nhiệm vụ thú vị hoặc thay đổi môi trường. Tài lộc đến từ nguồn không ngờ, túi tiền rủng rỉnh hơn. Tình cảm cởi mở và gắn kết, sự chia sẻ giúp mối quan hệ thêm tin tưởng. Sức khỏe ổn nhưng hãy giữ bình tĩnh khi quyết định quan trọng. Tuần này khuyến khích bạn dám thử, vì đó chính là bước ngoặt giúp bạn tiến xa.

9. Nhân Mã (22/11 - 21/12): Sáng tạo bùng nổ, ý tưởng mang lại thu nhập

Trí óc bạn như dòng suối không ngừng. Công việc đòi hỏi sáng tạo sẽ rất thuận lợi, đặc biệt lĩnh vực viết lách hay thiết kế. Tài lộc có thể tăng nhờ nghề tay trái. Tình cảm nhẹ nhàng, bạn dễ lan tỏa năng lượng tích cực. Sức khỏe tốt nếu dành thời gian thư giãn ngoài trời. Tuần này là lúc bạn ghi chép mọi ý tưởng và hành động ngay, đừng để chúng trôi qua vô ích.

10. Ma Kết (22/12 - 19/1): Thăng tiến sự nghiệp, tài chính vững vàng

Công việc trôi chảy, hợp đồng ký kết thuận lợi, đồng nghiệp nể phục. Tài lộc tăng nhờ quyết định nhạy bén giữa tuần. Tình cảm êm đềm, bạn có thêm thời gian cho người thân. Sức khỏe ổn định nếu dành cuối tuần nghỉ ngơi. Tuần này nhắc bạn rằng sự kiên trì đang được đền đáp xứng đáng.

11. Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bước ngoặt bất ngờ, cảm hứng dâng trào

Những áp lực cũ đột ngột được giải tỏa. Công việc có thay đổi tích cực, mối quan hệ đồng nghiệp cải thiện. Tài chính khởi sắc khi nút thắt được gỡ. Tình cảm tự do và sáng tạo. Sức khỏe tốt nếu bạn tin vào trực giác. Tuần này là lúc bạn chủ động nắm bắt cơ hội, đừng chờ đợi.

12. Song Ngư (19/2 - 20/3): Trực giác nhạy bén, cảm xúc tích cực

Bạn dễ lắng nghe được tiếng nói nội tâm. Công việc cần sự sáng tạo sẽ suôn sẻ. Tình cảm sâu sắc, bạn dễ nhận được sự quan tâm từ người khác. Tài lộc ổn định nhờ trực giác tốt. Sức khỏe cần chú ý giấc ngủ. Tuần này là lúc bạn tin vào bản thân và để mọi thứ diễn ra tự nhiên.

Tóm lại, tuần mới 30/3 - 5/4/2026 là khoảng thời gian đẹp để ta nhìn nhận lại bản thân và hành động tích cực. Dù cung nào cũng có phần may mắn riêng, quan trọng nhất vẫn là thái độ lạc quan và nỗ lực của chính bạn. Chúc mọi người một tuần tràn đầy niềm vui, sức khỏe dồi dào và những điều tốt đẹp nhất đến với cuộc sống!

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)