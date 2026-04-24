Tử vi 12 chòm sao ngày 25/4/2026: 3 chòm sao được Thần Tài "chọn mặt gửi vàng", tiền vào như nước, gia đạo trên thuận dưới hòa

Bước sang ngày cuối tuần 25/4/2026, năng lượng vũ trụ có nhiều chuyển biến thú vị khiến vận trình của 12 chòm sao cũng rẽ theo những hướng khác nhau. Có người thuận buồm xuôi gió, có người cần chậm lại một nhịp để tránh những va vấp không đáng. Đặc biệt, có 3 chòm sao được Thần Tài ghé thăm, công việc thuận lợi, tiền bạc dư dả, gia đạo lại thêm phần ấm êm, đúng là một ngày đáng để ghi nhớ.

Bạch Dương: Thoát khỏi bế tắc, nhìn đâu cũng thấy lối ra

Sau chuỗi ngày loay hoay với mớ công việc chồng chất, Bạch Dương của ngày 25/4 như được tiếp thêm một luồng gió mới. Những ý tưởng bấy lâu còn đang dang dở bỗng dưng sáng tỏ, bạn biết mình nên bắt đầu từ đâu và kết thúc ở điểm nào. Về tài chính, một khoản thu nhỏ nhưng đều đặn sẽ ghé thăm, có thể là tiền thưởng, tiền hoàn lại hay một món nợ cũ được trả. Tình cảm êm đềm, người độc thân nên mở lòng hơn với những lời rủ rê đi chơi cuối tuần.

Kim Ngưu: Chậm mà chắc, tiền vào đều đặn

Kim Ngưu hôm 25/4 sẽ có một ngày khá ổn định, không quá rực rỡ nhưng đủ đầy và dễ chịu. Chuyện tiền nong có tín hiệu vui, một hợp đồng nhỏ hoặc đơn hàng bất ngờ sẽ giúp bạn thêm khoản kha khá. Tuy nhiên, đừng vì vậy mà chi tiêu phóng tay, hãy giữ lại để phòng khi cần. Gia đình là nơi bạn tìm thấy bình yên trong ngày này, một bữa cơm đơn giản cũng đủ khiến tâm trạng nhẹ tênh.

Song Tử: Lời nói có trọng lượng, khéo nói ra lộc

Tài ăn nói của Song Tử phát huy tối đa trong ngày 25/4, bạn có thể thuyết phục được cả những người khó tính nhất. Công việc vì thế cũng hanh thông, deal lớn có cơ hội chốt thành công. Dù vậy, hãy cẩn trọng lời lẽ khi trò chuyện với người thân, đôi khi một câu đùa quá đà cũng khiến không khí căng thẳng. Chuyện tình cảm có chút xao động nhẹ nhưng không đáng lo.

Cự Giải: Được Thần Tài ưu ái, tài lộc dồi dào

Cự Giải chính là một trong 3 chòm sao may mắn nhất ngày 25/4/2026. Thần Tài mỉm cười khiến công việc của bạn đâu vào đấy, cấp trên đánh giá cao, đồng nghiệp nể phục. Đặc biệt, nguồn thu nhập phụ có thể mang về khoản tiền bất ngờ. Gia đạo êm ấm, vợ chồng thấu hiểu, con cái ngoan ngoãn. Đây là ngày đẹp để bạn đầu tư cho bản thân hoặc lên kế hoạch dài hạn.

Sư Tử: Tỏa sáng rực rỡ, nhưng nhớ khiêm nhường

Sư Tử ngày 25/4 sẽ là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Dù ở đâu bạn cũng được chú ý, được khen ngợi. Tuy nhiên, càng được tung hô càng phải biết cúi đầu, tránh kiêu ngạo kẻo mất lòng người khác. Tài chính ổn, tình cảm có bước tiến mới với người độc thân.

Xử Nữ: Được quý nhân phù trợ, mọi sự hanh thông

Xử Nữ là chòm sao thứ hai được Thần Tài "chọn mặt gửi vàng" trong ngày này. Bạn gặp được quý nhân trong công việc, một người lớn tuổi hoặc có kinh nghiệm sẵn sàng chỉ dẫn tận tình. Nhờ vậy, những vướng mắc bấy lâu được tháo gỡ. Tiền bạc rủng rỉnh, có thể đến từ một dự án phụ hoặc khoản đầu tư cũ sinh lời. Gia đạo hòa thuận, bữa cơm chiều ấm cúng.

Thiên Bình: Cân bằng được mọi thứ, tâm trạng thảnh thơi

Thiên Bình ngày 25/4 tìm lại được sự cân bằng vốn có. Công việc không quá bận rộn, bạn có thời gian chăm sóc bản thân. Tài chính ổn định, không phát sinh khoản chi bất ngờ. Tình cảm êm đềm, những cặp đôi lâu năm sẽ có khoảnh khắc ngọt ngào.

Bọ Cạp: Trực giác nhạy bén, quyết định sáng suốt

Bọ Cạp sở hữu trực giác cực kỳ chuẩn xác trong ngày 25/4. Bạn dễ dàng nhận ra ai là người thật lòng, ai chỉ đang giả vờ. Công việc nhờ vậy mà tránh được nhiều rắc rối. Tài chính khá, có cơ hội nhận thêm nguồn thu nhập mới.

Nhân Mã: Năng lượng dồi dào, đâu cũng vui vẻ

Nhân Mã ngày này tràn đầy năng lượng, đi đâu cũng mang lại không khí vui tươi. Công việc thuận lợi, đồng nghiệp yêu mến. Tài chính tạm ổn nhưng nên tiết chế những khoản chi vì sở thích.

Ma Kết: Được Thần Tài gõ cửa, công việc thăng hoa

Ma Kết là chòm sao thứ ba được Thần Tài ưu ái đặc biệt ngày 25/4/2026. Sau những tháng ngày miệt mài, bạn nhận được trái ngọt xứng đáng. Công việc hanh thông, có thể đón tin vui về thăng chức hoặc tăng lương. Nguồn tiền đổ về từ nhiều hướng khiến bạn bất ngờ. Gia đạo êm ấm, người thân luôn là hậu phương vững chắc.

Bảo Bình: Sáng tạo bùng nổ, ý tưởng được công nhận

Bảo Bình ngày 25/4 có nhiều ý tưởng táo bạo, đừng ngại chia sẻ vì chúng sẽ được đón nhận. Công việc khởi sắc, tài chính tăng nhẹ. Tình cảm có chút xao xuyến với người mới quen.

Song Ngư: Sống chậm lại, lắng nghe bản thân nhiều hơn

Song Ngư nên dành ngày này để nghỉ ngơi, đọc sách hoặc gặp gỡ bạn bè thân thiết. Đừng ôm đồm quá nhiều việc. Tài chính cần thận trọng, tránh cho vay mượn. Tình cảm nhạy cảm, dễ suy nghĩ tiêu cực.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.