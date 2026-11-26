Ngày 23/11/2026, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) gửi thư chúc mừng ca sĩ Đăng Khôi sau khi anh khép lại hành trình tại cuộc thi Silk Way Star 2026. Trong thư, Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc đánh giá cao tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc, sự cống hiến bền bỉ cùng lối kết hợp hài hòa giữa âm nhạc truyền thống và ngôn ngữ đương đại qua các tiết mục như "Trống cơm", "Lý ngựa ô", góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Đăng Khôi trên sân khấu Silk Way Star 2026. Ảnh: NVCC

Silk Way Star là cuộc thi âm nhạc quốc tế quy tụ 12 nghệ sĩ đến từ 12 quốc gia. Khi bước vào cuộc thi, Đăng Khôi mang theo hơn 10 vali gồm trang phục riêng cho mỗi đêm thi, đạo cụ được đầu tư kỹ lưỡng, những món quà nhỏ đậm dấu ấn quê nhà và rất nhiều chiếc nón lá. Anh không chỉ đến để biểu diễn, mà muốn mỗi sân khấu trở thành một trang sách mở về Việt Nam, được kể bằng giai điệu và bằng sự hiếu khách.

Nón lá làm quà, "Trống cơm" mở lời chào

Đêm đầu tiên, Đăng Khôi mở màn bằng "Khi con gọi là ba", ca khúc mới nhất do chính anh sáng tác, gửi đi thông điệp tình yêu gia đình là ngôn ngữ xuyên biên giới. Trang phục mang hình ảnh cánh cò, với những mảng vải mềm như đôi cánh luôn dang rộng phía sau con. Trước khi cất giọng, anh trao những chiếc nón lá mang theo từ quê hương cho giám khảo và thí sinh các nước, như một lời chào giản dị mà trọn vẹn.

Đêm thi đầu tiên với ca khúc tự sáng tác "Khi con gọi là ba". Ảnh: NVCC

Ở đêm thứ 2, anh chọn "Trống cơm", bài hát gắn với vùng đất Bắc Bộ nơi mình sinh ra và lớn lên. Mộc mạc mà rộn ràng, ca khúc mang trọn không khí lễ hội làng quê lên sân khấu quốc tế. Giữa tiết mục, một đoạn quan họ Bắc Ninh, di sản văn hóa được UNESCO ghi danh, vang lên như lời giới thiệu ngắn gọn mà đầy tự hào về chiều sâu âm nhạc Việt. Trên trang phục của anh là hình ảnh cây tre kiên cường, chim Lạc vươn xa và họa tiết trống đồng, mang thông điệp "Việt Nam luôn chào đón tất cả các bạn bè từ khắp năm châu".

Đêm thứ 3, nam nghệ sĩ giới thiệu múa khèn, điệu múa mang thanh âm núi rừng Việt Nam, rồi bùng nổ với bản phối rock "Thiệp hồng sai tên" x "Xem như em chẳng may". Ngoài đời hiền lành, nhưng trên sân khấu anh cháy hết mình. Ban giám khảo và các nghệ sĩ cùng đứng lên hưởng ứng, và anh nhận chiếc nút vàng đầu tiên trong hành trình.

Đăng Khôi trong tiết mục "Trống cơm". Ảnh: NVCC

Bản phối rock ở đêm thi thứ 3 mang về chiếc nút vàng đầu tiên. Ảnh: NVCC

Quán quân Công diễn 4 nhờ bản hit tập trong chưa đầy 24 giờ

Chỉ trong 2 ngày, Đăng Khôi viết thêm lời Việt cho bản hit Gala Mừng Xuân "Pơ Soảng", hát song ngữ Việt - Trung và tập vũ đạo trong chưa đầy 24 giờ. Bước ra trình diễn cuối cùng, anh nhận 4 nút vàng, 143 điểm từ giám khảo, đạt tổng 154,85 điểm để trở thành quán quân Công diễn 4, đưa quốc kỳ Việt Nam xuất hiện trên sân khấu lẫn sóng truyền hình quốc tế. Anh xúc động gọi đó là "cách quảng bá văn hóa một cách trực diện và hiệu quả nhất". Giữa khoảnh khắc vinh quang, anh vẫn nhường tâm điểm để hát mừng sinh nhật Curley G, thí sinh Trung Quốc.

Màn trình diễn song ngữ Việt - Trung giúp anh giành quán quân Công diễn 4. Ảnh: NVCC

Sang đêm thứ 5, Đăng Khôi và ê-kíp có một ý tưởng táo bạo: đặt "Lý ngựa ô" cạnh EDM, rap, đàn bầu và cải lương để khán giả quốc tế thấy rằng "âm nhạc truyền thống không hề cũ, mà luôn có thể sống cùng thời đại". Anh gọi đàn bầu là tiếng nói của tâm hồn Việt Nam. Thử thách lớn nhất là giúp một ê-kíp hoàn toàn là người Trung Quốc hiểu đúng tinh thần văn hóa Việt. Bộ trang phục gấm với họa tiết sóng nước, lá tre, hoa cúc đã kể trọn câu chuyện ấy bằng ngôn ngữ thị giác.

Trang phục gấm họa tiết sóng nước, lá tre, hoa cúc trong tiết mục "Lý ngựa ô". Ảnh: NVCC

Lời yêu gửi bà xã và Hà Nội của riêng mình

Ở đêm thứ 6, nam nghệ sĩ mang lên sân khấu 2 bản hit làm nên tên tuổi suốt 2 thập kỷ là "Cô bé mùa đông" và "Thương thương thương, yêu yêu yêu". Đây cũng là lời yêu anh muốn gửi tới bà xã Thủy Anh, người đã lùi lại phía sau để anh được tỏa sáng và đồng hành cùng anh với hàng nghìn công việc không tên, từ trong nhà đến hậu trường. Tiết mục không phô diễn kỹ thuật, chỉ có sự trong trẻo, mộc mạc và niềm tin rằng tình yêu chân thành là ngôn ngữ ai cũng cảm nhận được.

Đăng Khôi hát lại 2 bản hit "Cô bé mùa đông" và "Thương thương thương, yêu yêu yêu". Ảnh: NVCC

Với "Bèo dạt mây trôi" ở đêm thứ 7, anh tự viết thêm đoạn vè và đưa giọng hát trẻ em vào bản phối để gợi nhắc tuổi thơ cùng những câu hát dân gian. Bộ trang phục ombre trắng - xanh gợi liên tưởng đến mặt hồ nơi trời và nước hòa làm một. Khi hát câu "Trăng nghiêng xuống bãi nương dâu, khói lam quấn lấy mái đầu thời gian", anh nhìn thấy Hà Nội của riêng mình và mong đưa khán giả đến gần hơn với vẻ đẹp mộc mạc, thơ mộng ấy. Màn diễn tiếp tục khẳng định thông điệp "Dù đi đâu vẫn hướng về Việt Nam".

Trang phục ombre trắng - xanh trong tiết mục "Bèo dạt mây trôi". Ảnh: NVCC

Hát tiếng Nga sau 4 ngày tập, viral với nhạc Hoa lời Việt

Đêm thứ 8, Đăng Khôi hát "Lullaby" bằng tiếng Nga, còn người bạn đồng diễn Bogdan đến từ Nga thể hiện "See tình" bằng tiếng Việt. Hai nghệ sĩ không chung ngôn ngữ nhưng thấu hiểu nhau qua từng động tác, ánh mắt. Tiết mục nhận được 2 nút vàng Ngôi sao tỏa sáng, trở thành một trong những dấu ấn đáng nhớ của anh tại Silk Way Star.

Dù chỉ có thời gian rất ngắn để học ngoại ngữ mới và luyện tập, tiết mục vẫn gây ấn tượng mạnh với giám khảo quốc tế lẫn khán giả Trung Quốc, và sau đó là khán giả Việt. Các giám khảo đến từ Nga đánh giá cao sự tiến bộ của anh khi chỉ có 4 ngày chuẩn bị nhưng phát âm tiếng Nga chuẩn. Từ đó, anh càng tin rằng âm nhạc thực sự là cây cầu kết nối các nền văn hóa.

Đăng Khôi hát "Lullaby" bằng tiếng Nga sau 4 ngày chuẩn bị. Ảnh: NVCC

Ở đêm thứ 9, cùng Cao Hãn Vũ, anh mang đến "Liên minh mặt trận thất tình" với màn breakdance bùng nổ và bản hòa âm mà phải đến phiên bản thứ 4 anh mới thực sự hài lòng. Tiết mục nhận nút vàng từ giám khảo khách mời đến từ Serbia.

Phiên bản lời Việt của ca khúc vốn gắn với thanh xuân của thế hệ 8X, 9X, nên ngay khi giai điệu quen thuộc vang lên, tiết mục lập tức lan tỏa mạnh trên mạng xã hội. Nhiều khán giả nhận xét Đăng Khôi hát nhạc nước ngoài rất hợp, bằng chứng là cả 3 màn diễn bằng tiếng nước ngoài đều đạt điểm cao và được chia sẻ rộng rãi. Dù vậy, anh vẫn dành trọn tâm huyết cho nhạc Việt.

Đăng Khôi trong thời gian tham gia đêm thi thứ 9. Ảnh: NVCC

Lời "xin chào" bằng 12 thứ tiếng

Đêm cuối, anh nói lời "xin chào" bằng 12 thứ tiếng như một lời mời bạn bè thế giới đến thăm quê hương mình qua ca khúc "Một vòng Việt Nam". Màn hình LED đồng thời hiện lên lời chào từ các quốc gia ấy. Với tính chất của một cuộc thi tôn vinh giọng hát, các chiêu trò sân khấu hay vũ đoàn đều được hạn chế tối đa. Vì vậy, đây được xem là nỗ lực lớn của anh khi mang đến một sân khấu thuần Việt mà vẫn mang tính giao lưu quốc tế.

Trên trang phục, hình ảnh Hạ Long, Hồ Gươm, Khuê Văn Các, Hội An, Đại Nội Huế, TP.HCM và miền Tây sông nước nối liền thành một tấm bản đồ văn hóa thu nhỏ. Đó là cách anh lặng lẽ thể hiện tình yêu quê hương, bên cạnh 2 chữ Việt Nam được nhắc đến liên tục trong lời hát.

Bộ trang phục in hình các danh thắng Việt Nam trong đêm cuối. Ảnh: NVCC

Đăng Khôi trên sân khấu đêm cuối với ca khúc "Một vòng Việt Nam". Ảnh: NVCC

Khép lại 10 đêm thi, 8 nút vàng là 8 lần ban giám khảo công nhận tài năng của Đăng Khôi. Nhưng điều đáng trân trọng nhất không nằm ở thành tích, mà là một chiếc nón lá được trao tận tay, một làn điệu dân gian cất lên giữa Trung Quốc, một lá cờ đỏ sao vàng tung bay và một lời "xin chào" bằng 12 thứ tiếng.

Mỗi sân khấu là một câu chuyện, ghép lại thành một Việt Nam đủ gần gũi để người ta muốn tìm đến. Với Đăng Khôi, Silk Way Star đã giúp anh hiện thực hóa ước mơ mang âm nhạc ra thế giới, đưa văn hóa, đất nước và con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.