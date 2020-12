Tự tin khoe dáng trong mùa xuân mới với Bon Bon Underwear

Đón mùa lễ hội rộn ràng, các nhà thiết kế của Bon Bon Underwear đã nhanh chóng tung ra nhiều tuyệt phẩm góp phần giúp nàng tự tin khoe dáng, hòa mình vào không khí tươi vui đó. Các mẫu nội y này sẽ giúp nàng khắc phục các nhược điểm vóc dáng, làm nổi bật những đường cong hút mắt của nàng, tăng thêm điểm tinh tế khi kết hợp với trang phục bên ngoài.

Nếu nàng là cô dâu mới hay yêu thích những mẫu váy áo vai trần gợi cảm thì thiết kế BV2535 có mút dày, cúp ôm gọn gàng, nâng đỡ nửa ngực, chất vải trơn mát mẻ chính là "chân ái" mà nàng không thể bỏ qua. Thiết kế cúp ½ mềm mại, nâng đỡ vòng một đầy tinh tế ngay cả khi tháo dây vai sẽ giúp nàng yên tâm không lo lộ dây kém duyên khi mặc cùng những mẫu váy áo hở vai hay váy áo có dây thanh mảnh.

Dành cho những cô nàng yêu thích những kiểu áo cổ chữ V xẻ sâu cuốn hút chính là mã nội y BV35113 có thiết kế mút siêu dày và mềm mại. Mẫu bra này có cúp ¾, giúp push-up vòng một hiệu quả, phối với chất vải ren cao cấp, hoa văn tinh tế mang đến cho nàng vẻ đẹp quyến rũ khó cưỡng.

Còn với những nàng đã có vòng một đầy đặn thì mẫu BV3389 với các size cúp B, C, D sẽ là lựa chọn hoàn hảo vì có mút mỏng vừa phải, giúp nâng đỡ nhẹ nhàng, tăng thêm vẻ đẹp cuốn hút cho nàng.

Thiết kế BV3389 cho nàng vẻ đẹp cuốn hút

Ngoài ra, mẫu quần lót không đường may SV8018 sẽ là "tuyệt chiêu" để nàng kết hợp với những thiết kế đầm hoặc quần ôm sát, tạo đường cong gợi cảm cho vòng 3. Đây là mẫu quần được thiết kế từ chất vải siêu nhẹ, ôm sát và đàn hồi giúp nâng mông hiệu quả những vẫn mang đến cảm giác thoải mái cho vùng nhạy cảm của nàng.

Mẫu quần lót không đường may siêu nhẹ SV8018 cực hot của Bon Bon

Bên cạnh những mẫu thiết kế mới, những mẫu nội y "kinh điển" khác của Bon Bon Underwear cũng luôn được nhiều nàng yêu thích và lựa chọn gắn bó lâu dài. Bởi kiểu dáng của Bon Bon không chỉ được thiết kế phù hợp với nhiều vóc dáng mà còn rất phù hợp với dáng vóc của người phụ nữ Việt. Đồng thời, nội y Bon Bon còn là lựa chọn an toàn cho sức khỏe khi luôn được may từ những loại vải được chứng nhận an toàn cho làn da vùng nhạy cảm.

Mùa lễ hội năm nay, để tri ân khách hàng đã yêu mến, Bon Bon Underwear dành tặng khách hàng chương trình khuyến mãi hấp dẫn "Mua Bon Bon, đón mưa lì xì" trong thời gian từ ngày 15/12/2020 đến ngày 15/01/2021. Theo đó, khách hàng mua Bon Bon càng nhiều thì sẽ được nhận lì xì tiền mặt càng lớn. Khi khách hàng mua sắm nội y Bon Bon với hóa đơn trên 600.000 đồng thì sẽ được nhận ngay lì xì 70.000 đồng, hóa đơn trên 1.200.000 đồng, nhận lì xì đến 200.000 đồng. Đặc biệt, với hóa đơn mua sắm trên 1.800.000 đồng, bạn sẽ được lì xì liền 400.000 đồng.

Nắm bắt ngay cơ hội shopping nội y với giá khuyến mãi cực hời, lì xì cực xịn từ Bon Bon để tự tin đón mùa mới về nàng nhé! Bạn có thể xem thêm thông tin về Bon Bon và các chương trình khuyến mãi tại đây.