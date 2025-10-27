Mới đây, Bạch Kính Đình đã khiến khán giả chú ý với hình ảnh đen nhẻm, xuống sắc đến ngỡ ngàng. Nhiều người tự hỏi không hiểu tại sao chỉ trong một thời gian ngắn, Bạch Kính Đình lại có sự thay đổi ngoại hình nhiều tới vậy. Thực chất, đây là những hình ảnh của anh khi xuất hiện trong video chiêu thương của bộ phim Thời Khắc Cảnh Sát 1 - Phong Hoa Chính Mậu.

Bạch Kính Đình xuống sắc vô cùng khiến ai nấy đều cảm thấy ngỡ ngàng.

Còn nhớ mới hồi đầu năm, khán giả còn say mê hình ảnh Tang Diên trong Khó Dỗ Dành, một anh chàng điển trai, giàu có, ấm áp và chung tình. Tang Diên là kiểu nhân vật khiến bao người mơ mộng khi sở hữu gương mặt như tạc tượng, ánh mắt dịu dàng, nụ cười nhẹ thôi cũng đủ khiến tim khán giả tan chảy. Hình tượng ấy khiến Bạch Kính Đình trở thành hình mẫu nam chính bước ra từ tiểu thuyết, làm mạng xã hội sôi sục suốt thời gian phim phát sóng.

Mới hồi đầu năm, Bạch Kính Đình còn khiến cư dân mạng xuýt xoa khi vào vai Tang Diên trong Khó Dỗ Dành.

Tất cả những gì khán giả cần có ở một nam chính ngôn tình hoàn hảo, Bạch Kính Đình đều thể hiện được.

Khi mà các fan còn chưa kịp quên dáng vẻ lịch lãm đó, họ lại được một phen choáng váng khi nam diễn viên xuất hiện đầy bảnh bao trong bộ phim Ngày Không Ngủ cách đây không lâu. Thế nhưng ngay lúc này, Bạch Kính Đình không còn mái tóc gọn gàng hay gương mặt không tì vết nữa. Thay vào đó, anh mang đến một cảnh sát Nhậm Giang Xuyên rất đời thường, phong trần, thậm chí có phần khắc khổ. Nam diễn viên chấp nhận để bản thân xuống sắc nhằm thể hiện vai diễn một cách chân thực nhất.

Đình Kỳ của Ngày Không Ngủ hiện lên với vẻ đẹp chuẩn soái ca.

Thế nhưng với Thời Khắc Cảnh Sát 1 - Phong Hoa Chính Mậu, hiện lên trước mắt khán giả là một Bạch Kính Đình hoàn toàn khác.

Đây hứa hẹn sẽ là một bộ phim cực kỳ đáng mong chờ của nam diễn viên.

Sự đối lập giữa 2 vai diễn khiến khán giả không khỏi "sốc visual" (ảnh: BJTvn - Bạch Kính Đình 白敬亭 Vietnam Fanpage).

Sự đối lập mạnh mẽ giữa hai hình tượng dù khiến mọi người "sốc visual" nhưng cũng không quen dành những lời khen ngợi cho anh. Bởi lẽ, Bạch Kính Đình đã cho thấy một tinh thần chuyên nghiệp vô cùng, không sợ mất hình tượng, tất cả vì mục đích làm tròn vai diễn.