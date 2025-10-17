Từ Thanh Hóa đến Nghệ An: Ngày hội sức khỏe cùng Ariston kết nối hàng ngàn gia đình Việt

Hơn 1.500 người dân đã được thăm khám, phát thuốc và tham gia nhiều hoạt động kết nối ý nghĩa, lan tỏa thông điệp về sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng - những giá trị mà Ariston luôn theo đuổi trong hành trình phát triển bền vững tại Việt Nam.

Ấm yên lan toả trong hành trình chăm sóc sức khỏe

Trong không khí cả nước hòa mình cùng các sự kiện lớn của dân tộc và hướng đến sự quan tâm đến sức khỏe cộng đồng, hành trình "Ngày hội chăm sóc sức khỏe" do Ariston phối hợp cùng AloBacsi đến với ba địa phương: Triệu Sơn và Thạch Lập (Thanh Hóa) và Diễn Châu (Nghệ An).

Sau gần một tháng triển khai, chương trình để lại nhiều dấu ấn với hơn 1.500 người dân được thăm khám, phát thuốc miễn phí, trên 1.500 phần quà nhu yếu phẩm được trao tận tay, cùng 35 bình nước nóng Ariston, 5 xe đạp cho học sinh hiếu học, 10 suất hỗ trợ cho hộ khó khăn, gia đình chính sách và hàng ngàn quà tặng lưu niệm từ các hoạt động vui chơi sáng tạo.

Hành trình tri ân và lan tỏa yêu thương của Ariston và AloBacsi từ Thanh Hóa đến Nghệ An.

Gieo tri thức y khoa - nâng đỡ sức khỏe cộng đồng

Đến với chuỗi "Ngày hội chăm sóc sức khỏe", người dân địa phương đã có cơ hội tiếp cận với những kiến thức y khoa thiết thực, được chia sẻ bởi đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm như BS.CK2 Dương Minh Tuấn, BS.CK1 Phan Bá Ngọc, BS.CK2 Trần Thị Thành Huế, BS.CK1 Phạm Thị Ngọc Dung…

Đến với Thanh Hóa, 15 y, bác sĩ và dược sĩ đến từ các bệnh viện lớn tại TP.HCM đã trực tiếp thăm khám toàn diện cho người dân địa phương. Từ đo huyết áp, đường huyết, siêu âm, điện tim đến khám Nội, Nhi, Nha, tất cả đều được thực hiện cẩn trọng, tận tình. Hơn 100 loại thuốc thiết yếu cũng được chuẩn bị chu đáo để trao tận tay người dân, góp phần mang đến sự an tâm, chăm sóc và sẻ chia trong từng cuộc thăm khám.

Từ đo huyết áp, đường huyết, siêu âm, điện tim đến phát thuốc miễn phí - bà con được chăm lo toàn diện

Tại Diễn Châu - Nghệ An, các vật tư y tế được trao cho UBND xã, phân bổ ngay về các trạm y tế, để người dân tiếp tục được khám và phát thuốc ngay sau chương trình để lan tỏa bền vững trong đời sống thường ngày của người dân địa phương.

Ban tổ chức trao tặng thuốc men cho UBND Xã và sau đó được phân bổ ngay về các trạm y tế, giúp bà con Diễn Châu được thăm khám, phát thuốc kịp thời

Từ ấm yên trong từng tổ ấm đến không gian gắn kết cộng đồng

Không chỉ dừng lại ở hoạt động y tế, "Ngày hội chăm sóc sức khỏe" còn là dịp để người dân trải nghiệm một không gian gắn kết nhiều niềm vui. Trẻ em được tham gia vào các trò chơi dân gian và sáng tạo như tô màu, tranh cát, ô ăn quan, xếp hình… giúp các em có thêm sân chơi bổ ích, trong khi phụ huynh có cơ hội gần gũi, gắn bó hơn với con.

Không gian Ấm Yên cùng Ariston - nơi bà con trải nghiệm sản phẩm được Bộ Công Thương vinh danh Sản phẩm có hiệu suất năng lượng cao nhất

Người dân được trực tiếp tìm hiểu và trải nghiệm những sản phẩm chất lượng, qua đó cảm nhận rõ triết lý "tiện nghi gắn liền với bền vững". Những trò chơi kết nối tại gian hàng cũng khiến không khí rộn ràng hơn, khi người tham gia vừa vui chơi vừa nhận về hàng ngàn phần quà hữu ích như áo mưa, túi canvas, gối kê cổ, ô và voucher mua hàng.

Khu vui chơi trong Ngày hội mang đến cho các em nhỏ niềm vui tô màu, tranh cát, ô ăn quan…

Với những giá trị thiết thực mang lại cho người dân, Ngày hội đã nhận được sự đánh giá tích cực từ chính quyền địa phương về tính chỉn chu, chuyên nghiệp và ý nghĩa cộng đồng.

Tại Nghệ An, bà Nguyễn Thị Vân Kiều - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQVN xã Diễn Châu ghi nhận chương trình đã tạo điều kiện để người dân được tiếp cận kiến thức y khoa hữu ích, trẻ em có thêm sân chơi bổ ích và các gia đình khó khăn được hỗ trợ kịp thời.

Tại Thanh Hóa, bà Phạm Thị Lý - Chủ tịch UBND xã Thạch Lập cũng bày tỏ sự trân trọng: "Chương trình đã mang đến khởi sắc mới, tiếp thêm niềm tin và sự phấn khởi cho bà con vùng còn nhiều khó khăn."

Với hơn 37 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt, Ariston không chỉ khẳng định vị thế bằng những sản phẩm tiện nghi, tiết kiệm năng lượng, mà còn bằng những cam kết bền bỉ với cộng đồng. Ông Nguyễn Cao Trí - Tổng Giám đốc Ariston Việt Nam nhấn mạnh: "Ariston luôn lấy giá trị vì cộng đồng làm khởi sự, biến triết lý ‘thư thái và bền vững’ thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Chuỗi Ngày hội chăm sóc sức khỏe là minh chứng rõ ràng nhất cho sứ mệnh đồng hành cùng người dân Việt Nam."

Ariston là thương hiệu dẫn đầu về các giải pháp gia nhiệt đến từ Ý và là thương hiệu tiên phong giới thiệu giải pháp nước nóng đến người tiêu dùng Việt. Với hơn 37 năm có mặt tại Việt Nam, Ariston tiên phong mang đến các công nghệ tân tiến với các dòng sản phẩm đa dạng: Máy nước nóng sử dụng điện, Máy nước nóng năng lượng mặt trời, Máy nước nóng bơm nhiệt, Bồn chứa công nghiệp - các sản phẩm theo đuổi giá trị vượt trội về sự bền bỉ, an toàn, hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng, mang đến sự thoải mái cho người dùng.

