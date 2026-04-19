Từ tháng 5/2026, quy định mới trong sát hạch lái xe sẽ chính thức được áp dụng, với điểm đáng chú ý là học viên bắt buộc phải xem các video về hậu quả tai nạn giao thông trước khi thi.

Theo Cục Cảnh sát Giao thông, các video dài khoảng 15 phút, tái hiện những vụ tai nạn liên quan đến ô tô, xe máy nhằm nâng cao nhận thức về an toàn giao thông. Việc bổ sung nội dung này không chỉ giúp học viên hiểu rõ rủi ro khi tham gia giao thông mà còn góp phần hình thành ý thức, trách nhiệm của người lái xe.

Quy định mới được kỳ vọng sẽ siết chặt chất lượng đào tạo, không chỉ tập trung vào kỹ năng điều khiển phương tiện mà còn chú trọng yếu tố đạo đức và hành vi khi tham gia giao thông. Đây được xem là bước thay đổi nhằm giảm thiểu tai nạn và nâng cao an toàn trên đường.